Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (7/3)

Essa semana se inicia com a influência da Lua em Touro, o que nos ajuda a ter determinação para cumprir nossos compromissos diários pensando em um propósito final para eles. Além disso, a entrada de Vênus e Marte no signo de Aquário que aconteceu no ontem desperta a nossa criatividade e autoconfiança. Considerando que a prudência e o equilíbrio são habilidades muito importantes para o trabalho, esse é um dos aprendizados aos quais podemos nos dedicar durante a semana. Quando estabelecemos uma meta - por exemplo, seguir uma receita para preparar um prato diferente - estamos agindo conforme o que é necessário para finalizar esse objetivo. Por isso, é interessante estabelecer algumas metas que você quer cumprir até o fim da semana - mesmo que sejam coisas simples como tomar 2L de água diariamente.

Aquário

Os trânsitos astrais desse momento voltam a sua atenção para a suas amizades. Reflita sobre aquelas que têm sido construtivas e as que estão te desviando do seu foco. Além disso, reflita também sobre as necessidades básicas que você tem negligenciado, como o cuidado com o seu corpo e com a sua alimentação.

Capricórnio

Além de ser um momento favorável para cuidar de você esteticamente, você também pode aproveitar a influência de Touro para curtir as coisas da vida com mais presença. Aproveite as refeições com atenção, deixando de lado o celular e a TV. Fazer um detox das redes sociais pode ser muito benéfico hoje.

Escorpião

A presença de Vênus em Aquário nos faz perceber a necessidade de ter espaço nos relacionamentos, para não limitar nossa vida a eles (fazendo com que uma relação seja o único fundamento do nosso futuro). Para que isso não nos afete profundamente, precisamos acolher o que estamos sentindo e os questionamentos que estarão vindo à tona nos próximos dias.

Gêmeos

O encontro entre a Lua e Urano pode despertar novas ideias e também te ajuda a ter conversas inovadoras, que podem mudar o rumo dos seus relacionamentos. Mantenha a mente aberta para compreender o ponto de vista da outra pessoa, sem tentar modificá-lo. Você pode aprender muito se deixar o orgulho de lado.

Câncer

A presença de Vênus em Aquário nos faz perceber a necessidade de ter espaço nos relacionamentos, para não limitar nossa vida a eles (fazendo com que uma relação seja o único fundamento do nosso futuro). Para que isso não nos afete profundamente, precisamos acolher o que estamos sentindo e os questionamentos que estarão vindo à tona nos próximos dias.

Libra

Nesse momento, os nativos de Escorpião precisam ter cautela para não tomar nenhuma atitude ou decisão definitiva, sem ter analisado antes - por exemplo, fazer uma coisa que não faria sentido nenhum para você na semana passada. Comece a semana refletindo sobre a importância de dar um passo de cada vez.

Peixes

A forte influência de Peixes desde o final de fevereiro te ajuda a renovar as esperanças. Permita-se sonhar alto e reflita cuidadosamente sobre aquilo que realmente faz sentido para você, o que te inspira. Com a influência de Aquário, será um bom momento para investir nas suas próprias ideias, expressar seu potencial para o mundo e buscar crescimento profissional.

Sagitário

Nesse momento, podemos aproveitar a influência do romantismo de Peixes e as ideias inovadoras de Aquário para ter momentos únicos com as pessoas amadas. É importante cultivar os seus relacionamentos, por isso, tenha cuidado para que a Lua em Touro não te leve a focar demais no trabalho.

Touro

A conjunção que acontece entre a Lua e Urano no seu signo te ajudam a revolucionar algo em sua vida. Reflita sobre algo que está te incomodando e que precisa de transformação, e comece agora! Não fique esperando o momento certo, porque sempre haverá algum impedimento. Use a sua resiliência para lidar com essas situações.

Áries

A Lua em Touro te ajuda a focar em seus objetivos. Um bom empreendedor é aquele que trabalha em um processo de constante aprimoramento do seu serviço e do seu produto. Por isso, uma dica para essa semana é considerar a si mesmo como um empreendimento. Tome suas decisões com base no que você deseja conquistar e reflita sobre o que pode ser aprimorado para chegar lá.

Leão

Em se tratando da vida profissional, o trânsito da Lua por Touro tende a ser benéfico para a nossa vida profissional. Apesar de ser considerado um signo mais ‘lento’, a influência das energias taurinas nos ajuda a pensar de forma estratégica, tomando precauções e seguindo o planejamento sem pressa.

Virgem

Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.



