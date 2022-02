Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (7/2)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Gêmeos

Sagitário

Touro

Peixes

Câncer

Leão

Libra

Virgem

Áries

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Hoje a Lua encontra Urano em Touro, o que pode nos ajudar a alinhar nossos sonhos à realidade prática. Muitas vezes, enxergamos os sonhos como coisas distantes de nós, que são difíceis demais para se tornarem realidade. Mesmo que de forma inconsciente, isso parte do princípio de que você mesmo não tem capacidade suficiente para alcançar esse objetivo. O que acontece é que muitas vezes não estamos dispostos a arriscar, a fazer as mudanças necessárias e nos expor ao julgamento alheio sabendo que o fracasso é uma possibilidade. Porém, quando fazemos isso, estamos sabotando a nossa própria felicidade, porque sabemos o que queremos e, em vez de buscar o caminho para essa conquista, permanecemos em nossa zona de conforto por medo. Apesar dos aspectos desafiadores que se formam entre os astros hoje, somos convidados a nos dar a oportunidade de sair da rotina e fazer as coisas de uma forma diferente.O posicionamento da Lua em Touro tende a deixar os aquarianos mais orgulhosos e inflexíveis. Tenha cuidado para não ser muito exigente dentro de casa, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Se você divide o lar com outras pessoas, é preciso aprender a conviver com as diferenças com mais leveza.Assim como Touro, os capricornianos são regidos pelo elemento terra e, por isso, o trânsito da Lua por este signo te ajuda a se sentir mais calmo e seguro de si. Porém, você também pode ficar mais teimoso e inflexível, reclamando de tudo que não saia de acordo com seus planos. Tente controlar essa tendência para manter um clima agradável em casa.Os nativos de Escorpião se sentem mais confortáveis com a presença da Lua em Touro, após dias em que a insegurança pode ter sido um sentimento constante. Esse é um bom momento para organizar suas ideias e colocar em prática alguma atividade que favoreça o seu bem-estar físico e mental, como uma caminhada ou mesmo um alongamento.As últimas semanas, de mais pausa e reflexão, foram fundamentais para te ajudar a ter clareza e identificar o que precisa de ajustes e mudanças na sua vida. A partir de agora você tem a oportunidade de colocar essas transformações em prática.A Lua em Touro te ajuda a acalmar seus sentimentos e a organizar as ideias. Por isso, a dica de hoje é parar para refletir sobre os principais problemas que te afetaram durante as últimas semanas, analisando se você tratou essas situações com maturidade. Lembre-se de não deixar que o orgulho te impeça de conciliar as discussões.Os nativos de Touro costumam ter dificuldade para sair da sua zona de conforto. Por isso, você tende a evitar conflitos e mudanças, mesmo quando elas são necessárias. A conjuntura astrológica atual te convida a refletir sobre aquele tipo de comportamento que você sabe que não faz bem, mas que tem permanecido.Os piscianos podem (e devem) aproveitar o posicionamento da Lua em Touro para ser um pouco mais racionais e ponderar sobre o quanto estão se deixando levar pelos sentimentos. Nos últimos dias, você pode ter deixado a emotividade falar mais alto e acabar gerando conflito. Aproveite esse momento para dialogar com mais calma.Escolha começar a semana com coragem para assumir o que você precisa e quer fazer neste momento. Foque no que sua alma está te pedindo e faça acontecer. Esse mês está incrível para plantar as sementes do que você deseja criar e conquistar a longo prazo.A influência das energias taurinas desperta um clima mais familiar, calmo e agradável. Porém, nos sentimos mais incomodados com qualquer desentendimento que ainda não tenha sido resolvido, principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Isso acontece porque procuramos mais segurança emocional quando a Lua está transitando por Touro.A presença da Lua em Touro ajuda os librianos a se sentirem mais centrados e confiantes, sendo um bom momento para expor suas opiniões em diálogos que você estava postergando durante os últimos dias. Porém, também é importante se lembrar de ter flexibilidade para levar a opinião do outro em consideração.Com a entrada da Lua em Touro, você é convidado a dar mais atenção ao seu lar e às pessoas que convivem nele com você. Muitas vezes, você pode focar nos problemas da vida prática, como as demandas do trabalho e mesmo a necessidade de limpar a casa, e acaba não priorizando o diálogo com quem você mora.Hoje o dia está um pouco intenso, podendo trazer uma energia de certa impulsividade, mas que pode ser direcionada para se tornar fonte de coragem e assertividade. Aproveite para iniciar as transformações de vida que você vem refletindo nas últimas semanas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.