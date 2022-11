Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (7/11)

Câncer

Aquário

Touro

Capricórnio

Sagitário

Gêmeos

Áries

Virgem

Libra

Peixes

Leão

Escorpião

Essa semana se inicia com a entrada da Lua em Touro, que nos lembra da necessidade de ter mais calma e respirar fundo antes de agir. Toda a agitação que estava presente no final de semana, quando a Lua estava transitando por Áries, vai abrir espaço para a busca por estabilidade e organização. Contudo, mesmo com o caráter mais tranquilo da Lua em Touro, a energia do Eclipse Lunar que acontecerá amanhã gera certa tensão, a necessidade de deixar ir embora tudo que vem sendo negativo para o nosso crescimento. Os Eclipses lunares falam de finalização de ciclo, de quebra de padrões auto-destrutivos para abrirmos espaço para o novo. Esses fenômenos também são conhecidos por aflorar a impulsividade e, por isso, é preciso se atentar em relação aos ambientes que você está frequentando, buscando reconhecer as situações que desafiam a sua estabilidade emocional. Além disso, Lua em Touro é sempre ótima para planejamentos, organização e estabilidade no dia-a-dia, mas influência do Eclipse faz com que isso seja diferente nesta semana. Você pode sentir mais dificuldade na sua forma de se comunicar, além de se sentir desafiado pelas mudanças de ideias, sentimentos e formas de agir. Busque receber essas transformações de forma positiva, enxergando a possibilidade de crescer e evoluir. É muito importante diminuir a rigidez quanto a alguns hábitos que já estão inseridos na sua rotina, mas não fazem mais sentido.A Lua entra em Touro hoje, dando ênfase à sua sensibilidade e ao senso de compromisso. Essa movimentação afeta diretamente seu dia-a-dia, principalmente com o Eclipse que acontecerá amanhã. Esses trânsitos te influenciam a reavaliar sua rotina, refletidos sobre suas prioridades. É importante tirar um tempo para cuidar de si mesmo e dos seus projetos pessoais.O Eclipse que acontecerá amanhã está impulsionando transformações profundas, que podem deixar as pessoas de Aquário bastante incomodadas. Essas mudanças e reavaliações das suas crenças e relacionamentos trazem a necessidade de encarar suas emoções. Lembre-se de não julgar tanto a si mesmo, colocando padrões sobre o que você acha que deveria sentir.Essa segunda-feira se inicia com a entrada da Lua em seu signo. É importante aproveitar esse momento para colocar sua agenda em dia, organizar seus compromissos e prioridades. O Eclipse de amanhã pode fazer com que as coisas saiam um pouco dos planos, sendo preciso ter em mente essas prioridades estabelecidas, para lidar com mais praticidade ao enfrentar imprevistos.A Lua entra hoje em Touro, que é um signo de terra assim como Capricórnio, afetando diretamente suas noções de estabilidade e segurança. Você pode se sentir perdido em meio aos seus sentimentos e buscar apoio em questões materiais. Lembre-se que nenhum bem financeiro vale a sua estabilidade emocional. Esse é um momento importante para revisar suas prioridades, refletindo sobre os valores que estão te guiando.A conjunção que está se formando entre o Sol e Mercúrio em Escorpião representa um convite para dar espaço ao novo, se movimentar em direção à sua intuição. É importante enfrentar os desafios sem se desanimar e deixar de lado seu desejo pelo que você deseja conquistar. Você pode ganhar muitos frutos a partir dessa transformação de perspectiva.A instabilidade e agitação do final de semana dará espaço para um momento mais calmo e com foco em suas prioridades, já que a Lua entra em Touro hoje. É preciso definir suas metas para a semana, mas deixando espaço para que novas oportunidades surjam. O Eclipse de amanhã pode trazer muitos insights importantes quanto ao que precisa ser transformado em sua vida.A presença da Lua em Touro pede para que as pessoas de Áries desacelerem um pouco. É preciso focar em si mesmo para dar mais atenção a suas emoções. Você, ariano, pode se sentir mais introspectivo e tentar fugir disso, mas é importante tirar um tempo para perceber os hábitos que se tornaram automáticos, e quais são suas reais intenções. Trabalhe um pouco o seu autoconhecimento.O Sol está formando conjunção com Mercúrio, seu planeta regente, trazendo mais intensidade para os seus dias. A energia emocional amplificada pela proximidade do Eclipse pode deixar os virginianos mais irritados, já que seus sentimentos estão falando mais alto que a razão. É preciso se retirar e agir com mais calma, para não acabar falando tudo o que vem à mente de forma impulsiva.A entrada da Lua em Touro enfatiza a necessidade dos librianos de estar bem com todos, buscando aprovação nos relacionamentos para se sentirem seguros. Essa preocupação excessiva pode te levar a deixar de lado seus próprios desejos, e as frustrações podem ser projetadas nos outros. Esteja aberto a se movimentar durante o Eclipse que se aproxima, deixando de lado aquilo que você vem fazendo apenas para agradar aos outros.A Lua em Touro desperta a necessidade de buscar por estabilidade e segurança em seus relacionamentos, deixando as pessoas de Peixes mais sentimentais, e talvez um pouco controladoras. O Eclipse Lunar que ocorrerá amanhã dá ênfase para seu lado mais espiritual. Por isso, busque se conectar com sua essência, e passar mais tempo com quem ama.A presença da Lua em Touro amplifica sua necessidade de buscar harmonia e estabilidade em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Com a aproximação do Eclipse Lunar você, leonino, pode sentir um clima desafiador em relação a sua confiança em si mesmo e aos seus projetos de trabalho. Acolha suas inseguranças, busque entender suas raízes e ressignificar esses sentimentos.O Sol está formando uma conjunção com Mercúrio em seu signo, fazendo com que você se sinta sobrecarregado mentalmente. O fluxo constante de pensamentos pode dificultar sua ação para colocar em prática seus projetos e ideias. No trabalho, você precisará desenvolver novas estratégias para lidar com os imprevistos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.