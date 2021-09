Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (6/9)

Hoje se inicia um novo ciclo lunar em Virgem, nos convidando a começar a semana com mais organização e disciplina.

A influência das energias virginianas configura um momento perfeito para colocarmos no papel tudo aquilo que queremos construir durante os próximos 30 dias.

A passagem de Vênus (o planeta do amor) por Libra, que é um dos seus domicílios, faz com que estejamos mais dispostos a dialogar e conciliar os pontos que estão causando conflitos com as pessoas que amamos.

Porém, como o início dessa semana será marcado pela influência do trígono que está se formando entre o Sol em Virgem e Urano em Touro, tendemos a ficar mais detalhistas e implicantes, o que acaba criando uma atmosfera hostil.

Além disso, Urano é o planeta relacionado à surpresas e imprevistos, que tendem a nos deixar mais irritados com o Sol está transitando por Virgem.

É preciso ter discernimento para desenvolver novas habilidades para lidar com essas situações, sem perder a razão porque as coisas saíram do controle. Lembre-se que controle é uma noção ilusória.

Libra

Faça planos detalhados, pensando em metas a curto, médio e longo prazo e invista em cursos profissionalizantes. Uma boa sacada é investir em marketing pessoal, porque as comunicações estão facilitadas para você. Em se tratando dos relacionamentos, você deve ter cuidado para não se doar demais e acabar se frustrando posteriormente.

Aquário

Urano, seu planeta regente principal, está “caminhando para trás” no signo de Touro, o que te leva a questionar suas metas profissionais Você pode se sentir estagnado, porque Touro é um signo de permanência. É preciso ter cuidado para não dar um passo maior que a perna, querendo transformar as coisas de forma radical.

Capricórnio

O trânsito de vários planetas por Virgem que vem acontecendo desde agosto é muito benéfico para as pessoas de Capricórnio, porque forma um ângulo harmônico com o seu Sol natal. Você se sente mais seguro de si e deve aproveitar esse momento para ordenar a sua vida, repensar suas metas e fazer planos a longo, médio e curto prazo.

Gêmeos

Esse é um momento para reestruturar sua vida e avaliar tudo o que tem impedido a sua evolução pessoal e profissional. O seu planeta regente, Mercúrio, está transitando por Libra, o que forma um aspecto harmônico com o seu Sol natal e favorece o diálogo com as pessoas com quem você se relaciona.

Câncer

A influência da lunação em Virgem direciona a sua atenção para a necessidade de ordenar melhor a sua vida e parar de postergar os assuntos burocráticos. É um momento perfeito para planejar tudo de forma mais minuciosa, pensando quais passos você precisa dar para chegar aonde deseja.

Peixes

Os piscianos são famosos por viver no mundo da Lua e esse posicionamento solar chama a sua atenção para a necessidade de colocar os pés no chão. Apenas quando enxergamos as coisas de forma nua e crua conseguimos identificar as transformações que são necessárias para que você se sinta mais satisfeito com a sua vida.

Touro

As energias virginianas fazem com que aquilo que estava baseado em palavra de autoridade passe a ter a ver com processos e decisões coletivas. O trânsito de Mercúrio por Libra que está acontecendo até o fim deste mês facilita esse processo, trazendo um ar de diplomacia para as conversas.

Sagitário

Desde o dia 27 de julho Marte, um dos planetas regentes de Escorpião, está transitando por Virgem. A influência desse trânsito traz aprendizados importantes, chamando a sua atenção para a necessidade de organizar melhor a sua rotina. Questione-se sobre o que você tem feito diariamente para se tornar a pessoa que deseja no âmbito pessoal e profissional.

Leão

As energias virginianas podem fazer com que as pessoas do signo de Leão se sintam mais desanimadas. Isso acontece porque Virgem chama a sua atenção para a necessidade de ser mais racional e até um pouco mais frio, já que é natural para os leoninos deixar que a emoção tome conta.

Virgem

A influência dessa lunação direciona a sua atenção para a necessidade de ordenar melhor a sua rotina. É um momento perfeito para planejar tudo de forma mais minuciosa, pensando quais passos você precisa dar para chegar aonde deseja. Em relação a sua vida profissional, esse é um bom momento para investir no marketing pessoal.

Áries

O trânsito de Mercúrio por Libra favorece essas ideias inovadoras nos próximos dias, mas é necessário não ficar só no âmbito mental: tire as ideias do papel e coloque-as em prática. A influência de Virgem volta a sua atenção para a importância de pensar no seu papel na sociedade, valorizando mais o “nós” do que o “eu”.

