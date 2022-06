Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda (6)

Essa semana se inicia com um aspecto muito bom, que nos ajuda a retomar o ritmo, colocar as coisas em ordem e agir com assertividade. Tudo isso porque a Lua ingressa em Virgem nesta madrugada, e a influência deste signo favorece nosso lado intelectual, indicando um bom momento no trabalho.

Por isso, aproveite para assumir as suas responsabilidades e faça a sua parte da melhor maneira possível. É importante ter disciplina para organizar suas prioridades e agir de acordo com o que você deseja conquistar (a nível pessoal ou profissional).

Porém, é igualmente necessário reconhecer seus limites, e não exigir de si mesmo resultados extraordinários ou instantâneos - você sabe bem que esse tipo de cobrança não é justa. Essa cautela deve ser tomada também para que você não foque completamente em seus objetivos, e esqueça de viver o momento com presença e gratidão.

Horóscopo do dia

Câncer

A presença da Lua em Virgem tende a fazer com que você tenha mais controle emocional, mas como esse astro está formando uma oposição com Netuno hoje, você se sente dividido entre a razão e a emoção. Tenha cuidado para não tomar conclusões precipitadas sobre seus relacionamentos, porque você pode se deparar com uma desilusão amorosa.

Escorpião

A quadratura que está se formando entre a Lua e o Sol hoje faz com que seu humor fique instável, o que pode te levar a agir de forma obstinada e até mesmo agressiva. No trabalho, tenha cautela para não resistir a ordens de superiores ou para não tratar os seus subordinados com arrogância. O mesmo vale para suas relações afetivas.

Aquário

Os aquarianos são mais motivados pela razão do que por suas emoções, o que é evidenciado pelo ingresso da Lua crescente em Virgem. Esse posicionamento te deixa mais ambicioso e egocêntrico, pensando no que pode ser feito para alcançar seu propósito. Tenha cuidado para não desconsiderar o sentimentos dos outros no processo.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio tendem a ficar mais impacientes e rígidos com a presença da Lua em Virgem. No amor, você está mais fechado e tem dificuldades em expressar seus sentimentos. Por isso, é importante buscar novas formas de se conectar com as pessoas com quem você se relaciona.

Leão

Hoje a Lua está formando uma quadratura com o Sol em Gêmeos. Esse aspecto tenso faz com que você tenha dificuldade em expressar seus pensamentos por medo da reação dos outros, o que acaba te deixando frustrado, porque você espera que as pessoas compreendam suas necessidades mesmo sem externá-las.

Peixes

A Lua está em Virgem e forma uma oposição a Netuno em Peixes hoje. Esse aspecto tenso desperta sentimentos duais, porque suas emoções estão à flor da pele, mas você tende a cobrar de si mesmo um comportamento racional e controlado, buscando evitar erros e imperfeições a todo custo.

Gêmeos

Enquanto o Sol estiver transitando pelo seu signo, você pode aproveitar a sua criatividade e habilidade comunicativa para se dedicar a novos projetos profissionais. Dê ouvidos às ideias que te encantam (mesmo aquelas que parecem mais arriscadas) e apresente-as no trabalho, expondo todo o seu potencial.

Libra

Os nativos de Libra podem se sentir confusos e ansiosos, influenciados pela quadratura que a Lua está formando com o Sol, que faz com que seu fluxo de pensamentos seja acelerado. Para lidar melhor com essa influência, você pode iniciar um hábito que te ajude a focar e se acalmar quando suas emoções se descontrolam, como a meditação.

Sagitário

A Lua, que se encontra em Virgem, está formando uma oposição com Netuno em Peixes. Esse aspecto indica um momento delicado em suas relações amorosas, porque você pode se deixar levar por sentimentos momentâneos e acabar se deparando com uma desilusão amorosa. É normal que você esteja mais distraído hoje, não se cobre tanto.

Touro

Quando o Sol estava posicionado no seu signo, você sentiu como se o mundo estivesse ‘conspirando ao seu favor’. O ingresso desse astro em Gêmeos mexe com a sua estabilidade emocional, fazendo com que você se sinta vulnerável e irritado. Porém, integrar as energias geminianas te ajuda a lidar melhor com a inconstância da vida.

Áries

A presença da Lua em Virgem nos deixa mais reservados emocionalmente e até mesmo mal humorados, caso tenhamos que lidar com muitos imprevistos nesse momento. A flexibilidade não é um traço forte das energias virginianas, que são relacionadas à ordem e à estabilidade - sabendo disso, tenha cautela com os excessos.

Virgem

O ingresso da Lua em Virgem configura um bom momento para você no trabalho, mas é necessário ter cuidado com aquelas propostas que parecem ‘boas demais para ser verdade’, porque a sua ambição é evidenciada pela quadratura que a Lua está fazendo com o Sol e você pode tomar atitudes das quais se arrependerá.

