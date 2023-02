Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (6/2)

A semana se inicia com a Lua em Leão, sendo um bom momento para resolver pendências e coisas importantes. Aproveite para organizar suas prioridades para a semana com um boa pitada de coragem, ouvindo seus desejos. Entre 11 e 18 horas, a Lua ficará fora de curso, fazendo com que algumas coisas não saiam como esperado. Lembre-se de revisar suas atividades e conferir se não esqueceu de nada importante. Além disso, Mercúrio forma um sextil com Netuno, impulsionando a imaginação e a intuição, e ajudando em uma comunicação mais eficaz. É um bom momento para ter conversas profundas e sensíveis, falando sobre seus sonhos e planos nos relacionamentos.

Câncer

A Lua Cheia em Leão desperta seu lado mais corajoso e forte, proporcionando mais desenvoltura para lidar com suas inseguranças. Aproveite esse momento para colocar em prática seus objetivos, quebrando barreiras impostas por você mesmo.

Leão

A Lua Cheia influencia na sua forma de se expressar e demonstrar seus desejos, aumentando a sua capacidade de iluminar os lugares onde passa. Você pode se sentir mais livre para ser você sua versão mais original, sem pensar tanto nas aprovações externas.

Gêmeos

O sextil que está se formando entre Mercúrio, seu planeta regente, e Netuno te direciona a conciliar seus sentimentos com seu lado mais racional. Esse movimento pode ajudar a se comunicar e pensar de forma mais criativa.

Virgem

Aproveite o período da manhã para se organizar e criar uma rotina para os próximos dias, já que a Lua cheia pode despertar um senso de urgência em suas tarefas. Lembre-se que nem tudo acontece do dia para a noite. É importante estabelecer pequenos passos.

Libra

A Lua Cheia pode despertar muitos pensamentos e inseguranças que você vem reprimindo. Você pode se sentir muito ‘pequeno’ perto de tantos sentimentos, deixando seus dias mais agitados. Não permita que a auto cobrança impeça de seguir os seus sonhos. Dê o primeiro passo para colocar as coisas em ordem.

Aquário

A Lua Cheia em Leão evidencia sua autoestima, proporcionando muita energia para se transformar. É um momento de se arriscar ao novo, criando perspectivas diferentes para sua trajetória. Muitos desafios podem surgir, fazendo com que seja necessário dedicação e empenho.

Touro

O sextil entre Mercúrio e Netuno te convida a dar mais atenção para seus pensamentos e sentimentos. É um momento de se conectar com seus sonhos, mas sem fugir completamente da sua realidade. As reflexões são importantes, desde que não acabem virando um 'esconderijo'.

Peixes

Mercúrio forma um sextil com Netuno, seu planeta regente, te convidando a ser mais comunicativo em relação às suas ideias e vontades. É um momento de expandir seus projetos. Busque estar em união com quem ama para crescerem juntos.

Áries

A Lua Cheia em Leão traz uma energia mais extrovertida e expressiva, fazendo com que você se sinta mais corajoso para agir. Esse movimento aumenta sua autoestima, e pode despertar atitudes soberbas. Por isso, dê mais atenção aos seus sentimentos, trabalhando o autocontrole.

Sagitário

A Lua Cheia em Leão enfatiza muitos sentimentos e situações que antes estavam ‘escondidas’ em seu interior. Essas percepções iniciam um processo de renovação e esclarecimento para suas dúvidas, o que pode gerar muitas movimentações em sua vida.

Escorpião

A presença da Lua Cheia em Leão desperta o lado mais dramático das pessoas, fazendo com que você se irrite com pequenas cobranças que possam surgir. Identifique o que vem te incomodando, e reflita sobre o seu senso de liberdade.

Capricórnio

O sextil entre Mercúrio e Netuno traz muita inspiração para suas criações e projetos. Aproveite esse trânsito para olhar para seu interior, visualizando seus sonhos e desejos. Use da sua força interior para conquistá-los.



