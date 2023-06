Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (5/6)

Aquário

O dia será marcado por confusão mental, com o coração dividido entre desejos e objetivos práticos. A Lua entrou no signo de Capricórnio e agora está exilada: por alguns dias, será possível sentir uma sensação de desamparo no ar, até abandono. Nessa movimentação, a Lua inicia o dia em oposição ao signo ascendente: é momento de pensar em tudo aquilo a que somos apegados porém já não serve mais, e, portanto, devemos deixar ir. É quando nos livramos do velho e abrimos espaço para o novo que as mudanças mais incríveis acontecem em nossas vidas. Atenção a possíveis sentimentos mesquinhos, cuidado para não ferir pessoas com quem convive diariamente.O posicionamento de Plutão indica que você está pronto para se libertar das antigas estruturas e padrões que estão impedindo o seu crescimento pessoal. Busque maior autenticidade e autonomia para ter conexão profunda com o seu verdadeiro eu. A Lua cheia traz um dia de emoções intensas.Acolha, dentro do possível, essa necessidade recente por transformações profundas. Permita-se mudar sem julgamentos, sem tentar racionalizar ou compreender tudo, apenas mude o que achar necessário. A Lua deixa sua oposição ao Sol e isso te traz um sono mais tranquilo e saúde revigorada.Atenção redobrada com atrasos, esquecimentos e procrastinação: nesse momento você vive uma fase delicada, onde pode sentir que estão sempre te observando. Não deixe que os ímpetos carnais tirem você dos trilhos. Há um alívio, sensação de força e bem-estar, porque o Sol e a Lua não estão mais opostos.Aproveite a companhia de pessoas bem-humoradas e divertidas. Sua beleza interior está radiante, prepare-se para receber elogios - claro, é importante dar aquela ajuda no plano físico, fazendo a sua parte pela autoestima. Apoie-se em amigos próximos para lidar com essa insegurança incessante.É bastante desconfortável para você, do signo de Câncer, quando a Lua transita por Capricórnio. Esse movimento traz insegurança, dificuldades e até picos de estresse. Observe bem as pessoas que estão ao seu lado e faça uma seleção daquelas que realmente merecem sua atenção e afeto.Organize suas rotinas. Momento bom para deixar sua intuição falar, sobretudo no que se refere a questões profissionais. É hora de você buscar mais segurança e estabilidade para concretização de seus objetivos. Vênus em Áries na casa 2 te ajudam a ver suas relações com mais apreço, não deixe os impulsos atrapalharem esse movimento.Seu coração está mais tranquilo agora que Plutão caminha em sentido ao signo de Capricórnio. Isso diminui seus ímpetos de revolução e tranquiliza a necessidade de ver a justiça acontecer a todo custo. Aos poucos, começa a ter o trabalho como foco principal. Isso renderá elogios e oportunidades de crescimento.Você encontrará oportunidades interessantes no campo financeiro. Os astros indicam que você poderá receber notícias sobre ganhos inesperados de dinheiro ou parcerias vantajosas. Momento para pensar em organizar as dívidas e colocar limites claros em recursos compartilhados. A Lua intensifica sua determinação e foco, apesar de trazer alguma instabilidade.Dê valor à sua voz interior, aprenda a escutá-la e, sempre que puder, dialogue consigo mesmo. Sua vida costuma ser pautada em questões práticas, na vivência do plano físico, e hoje um pouco de intuição lhe cairia bem. A entrada da Lua em Capricórnio ajuda a lidar com situações pendentes em seus relacionamentos.Você precisa começar a se responsabilizar pelo que acontece em sua vida, de maneira bastante madura. Nesse período, você navega em um mar de intensas emoções, a Lua assinala desafios nos seus relacionamentos mais próximos. Você pode se sentir desalinhado com as necessidades e expectativas dos outros.Seu coração está mais leve e você merece curtir o dia com mais tranquilidade. O foco no trabalho deve ser mantido, e logo você colherá os frutos de todo esse esforço, em forma de sucesso e ganhos financeiros. Coloque os pensamentos e emoções em ordem, tenha a cabeça sempre erguida e vá em frente.A entrada da Lua em Capricórnio te afeta positivamente, e isso se mostrará como autocuidado, mimos e delimitação de espaço pessoal. Reservar esse tempo para si mesmo é muito importante, assim como cuidar e nutrir seu corpo, por dentro e por fora. Conte com seus amigos para concretizar seus planos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.