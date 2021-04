Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (5/4)

Hora das amizades



Às 10h03 desta manhã a Lua entra em Aquário, signo no qual estará até depois de amanhã. A influência aquariana anuncia dias particularmente propícios para a gente dedicar mais tempo às pessoas amigas e curtir plenamente as redes sociais. Podemos ampliar nosso círculo e fazer novos contatos, com pessoas diferentes e interessantes. Isso porque Aquário nos torna ainda mais ligados, comunicativos e sociáveis. Esse trânsito da Lua também promete uma fase especialmente propícia para a gente fazer planos e nos programar para o futuro. Mas é essencial que se mantenha o senso prático e não se iluda. O momento também é excelente para vivenciarmos nosso lado avançado e progressista e nos libertarmos de velhos e restritivos preconceitos. A influência de Aquário nos coloca em sintonia com a Nova Era, pois estimula nosso lado mais solidário e participante e nos dá a consciência de que estamos todos no mesmo barco, ou melhor, na mesma nave-mãe que é o planeta Terra. E nesta fase de pandemia temos de nos unir ainda mais.



Áries

Nesta fase, fazer planos e estabelecer metas são ótimas pedidas, pois a Lua volta sua atenção para o futuro. Porém seja realista e não se iluda com projetos utópicos e inviáveis, para não dispersar as suas energias em vão. DICA: atuar em equipe, curtir seus amigos ou filiar-se a alguma ONG tende a ser muitíssimo estimulante.



Touro

Agora a Lua magnetiza o ponto culminante do seu céu natal, onde faz com que o sucesso esteja mais do que nunca ao seu alcance. Aproveite estes dias para se concentrar em suas atividades e na realização de suas ambições. DICA: evite as sobrecargas e dê a devida atenção à sua necessidade de lazer e descanso.



Gêmeos

Seu Sol natal acha-se beneficamente ativado pela Lua, que acentua seu lado mais aberto, confiante e otimista. Nosso satélite lhe enche de disposição para ampliar horizontes mentais e até mesmo seu campo de ação. Aproveite para abrir novos caminhos e esteja de olho nas oportunidades. DICA: evite a franqueza excessiva.



Câncer

Durante estes dias a Lua reforça ainda mais o poder regenerativo de seu organismo e psiquismo. Ela também lhe dá condições de sacudir a poeira e dar a volta por cima dos desgastes e tensões dos últimos tempos e renovar-se. DICA: procure desligar-se de tudo o que considera ultrapassado e abra-se para novas experiências.



Leão

Agora a Lua transita pelo signo complementar ao seu. Assim, acentua ainda mais interesse que você sente pelos outros e faz com que sua necessidade de contato esteja em alta. As associações e parcerias tendem a funcionar muitíssimo bem. DICA: nesta fase será bem muito mais fácil para você entender e aceitar o ponto de vista alheio.



Virgem

Neste período a Lua acentua sua capacidade de trabalho e lhe estimula a exercer seu lado focado, eficiente e realizador. Seu desempenho tende a ser excelente e você pode se projetar no que faz. Os cuidados com a saúde darão excelentes resultados e você pode se desintoxicar organicamente. DICA: não se descuide do seu par.



Libra

A Lua transita por seu setor da vitalidade, onde recarrega suas baterias e lhe dá condições de dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. Seus poderes criativos estão em alta e você poderá ter idéias luminosas. DICA: os amores vão de vento em popa e você poderá até mesmo superar as velhas inibições.



Escorpião

Nestes dias a Lua ativa seu signo de concepção, desacelera seu ritmo e aconselha você a não se exigir demais. Mantenha-se consciente de seus limites e alterne os períodos de desgaste e esforço com outros de descanso e lazer. DICA: isolar-se, meditar e fazer um balanço dos acontecimentos será bastante frutífero.



Sagitário

Durante estes dias a Lua acelera sua mente, acentua sua capacidade de comunicação e lhe ajuda a entender-se melhor com todos. Aproveite o dia para fazer contatos e dedique-se a tudo o que exija capacidade de persuasão e de verbalização. DICA: seu regente Júpiter facilita as iniciativas pessoais e abre seus caminhos.



Capricórnio

O trânsito da Lua por sua casa da matéria faz com que você esteja com a corda toda para se concentrar nos assuntos concretos e realizar seus planos. Seu poder de execução está em alta e você pode partir muito mais facilmente da teoria para a prática. DICA: conserve o bom humor e o otimismo em todas as situações.



Aquário

Até depois de amanhã a Lua está em visita a seu signo, o que só acontece uma vez por mês. Assim, esses dias serão de intensa magnetização para você, que pode recarregar totalmente suas baterias físicas e psíquicas. DICA: aproveite esse trânsito lunar para se dedicar a si, cuidar do visual e de tudo que lhe convém.



Peixes

A Lua está no signo anterior ao seu e assinala um período em que você deve manter a calma e poupar-se ao máximo. Seu organismo tende a mostrar-se vulnerável aos desgastes, que devem ser evitados para não provocarem somatizações indesejáveis. DICA: concentre a mente em tudo de bom que deseja ver realizado.