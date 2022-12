Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (5/12)

Hoje temos um dia todo com a Lua em Áries, formando uma conjunção com Quíron. Além disso, Vênus em Escorpião está formando uma oposição a Urano em Touro. Esses aspectos geram uma instabilidade nos relacionamentos, nos deixando menos pacientes e mais impulsivos.

Alguns assuntos podem tocar em feridas que ainda estão abertas, e será preciso tomar cuidado para não reagir mal - você pode aproveitar essas situações para pensar em formas de cicatrizar essas dores. O encontro entre o Sol e o Nodo Sul em Escorpião pode ajudar a iluminar padrões autodestrutivos. Os trânsitos astrológicos de hoje despertam a atenção para os seus talentos e como utilizá-los de uma forma mais autêntica, superando os padrões impostos socialmente e por você mesmo.

Horóscopo do dia

Touro

A oposição que Vênus, seu planeta regente, está formando com Urano desperta uma instabilidade emocional que pode ser desafiadora para seus relacionamentos. Você pode acabar perdendo a paciência muito fácil ao longo do dia, descontando sua irritação e adrenalina nas pessoas ao redor.

Virgem

A presença da Lua em Áries traz uma energia desestabilidade para suas emoções, os virginianos por já terem a tendência a deixar seus sentimentos mais difíceis de lado, acabam sendo mais afetados. É importante trabalhar suas emoções e como tem expressado elas. Aproveite esse momento para enxergar seus sentimentos com mais coragem.

Câncer

A Lua em Áries acaba potencializando o lado mais sentimental dos cancerianos, já que eles costumam ter uma instabilidade quanto a suas emoções. É preciso ficar atento aos seus sentimentos e como tem expressado eles para as pessoas que ama. Durante o dia você pode se sentir mais inquieto e aflito, já que seu fluxo de pensamentos pode ser mais intenso.

Aquário

Vênus em Escorpião está formando oposição a Urano, seu planeta regente, em Touro, trazendo um olhar para seus talentos e como usá-los para conquistar seus objetivos. É preciso sair um pouco da ‘caixinha’, superar os padrões que nos colocamos. O Sol em Escorpião pode ser um ótimo aliado, já que ele tende a iluminar nossos desejos mais profundos.

Capricórnio

A Lua em Áries traz uma energia impulsiva e explosiva para os capricornianos, fazendo com que suas emoções sejam mais afetadas pelas pessoas à sua volta. É importante acalmar suas emoções para pensar com um pouco mais de racionalidade. Isso é necessário para que você não magoe alguém por impulso, falando coisas que não acredita verdadeiramente.

Sagitário

A intensidade da rotina pode acabar nos levando a fazer as coisas no automático para dar conta de tudo. Contudo, isso acaba dificultando nossa reflexão sobre nossas emoções e desejos. É importante tirar um tempo para desacelerar o ritmo mental e físico. Aproveite esse sábado para sair da rotina e fazer algo com os amigos ou família.

Gêmeos

A presença da Lua em Áries pode ser desafiadora para os geminianos, já que ela intensifica seu lado mais impulsivo e impaciente. É importante não sair começando novos projetos do nada. Aproveite esse sábado para se conectar com você mesmo - busque fazer exercícios ao ar livre ou mesmo sair para curtir uma noite diferente.

Peixes

O lado mais sensível e sentimental das pessoas de Peixes vem sendo intensificado desde o começo da semana, com os trânsitos da Lua, de Júpiter e com a proximidade do Eclipse Lunar. A entrada da Lua em Áries pode deixar as pessoas de Peixes mais agitadas, despertando a necessidade de desacelerar, sair um pouco da rotina e cuidar das suas emoções e dos sentimentos de quem você ama.

Áries

Você, ariano, pode se sentir muito incomodado com as coisas que não estão fluindo, e acabar pensando em desistir. É importante ser paciente e se lembrar que grandes resultados requerem tempo e dedicação. Tire um momento deste sábado para caminhar ou fazer algum esporte que goste.

Escorpião

A proximidade do Eclipse em Touro traz uma sensibilidade maior para suas necessidades e sentimentos, isso pode ser ampliado de forma negativa caso esteja com sentimentos conturbados. A Lua em Áries acaba potencializando nosso sentimento e emoções, é importante agir com mais calma e controlar o impulso e não sair metendo os ‘pés pela mão’.

Leão

O Sol, seu planeta regente, está formando uma conjunção com o Nodo Sul em Escorpião, esse trânsito pode ajudar a identificar padrões de autossabotagem quanto ao que realmente deseja. É preciso tirar um momento para desintoxicar tanto de forma espiritual quanto física, tente observar como seu corpo e sua mente tem reagido de forma automática as coisas que não gosta.

Libra

A Lua está em Áries, seu signo oposto, ao longo de todo o dia, esse trânsito afeta diretamente suas emoções, você pode sentir mais necessidade de se movimentar a falar o que pensa e sente para quem ama, além de sentir uma adrenalina para novas situações. Seu lado mais imediatista e impulsivo está mais aflorado, tente buscar um equilíbrio para não acabar gerando frustrações.



