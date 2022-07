Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (4/7)

Começar a segunda-feira com o posicionamento da Lua em Virgem é especialmente benéfico para a nossa vida profissional, já que as influências desse signo nos auxiliam a a realizar nossas tarefas com mais desenvoltura e praticidade.

Por esse motivo, uma dica interessante é que você organize sua rotina e cultive o hábito de manter uma agenda, para que consiga equilibrar os seus compromissos de acordo com as suas necessidades. Lembre-se que, fazendo um planejamento e criando o costume de seguí-lo, você se sente mais satisfeito consigo mesmo e consegue aproveitar os momentos de lazer sem culpa.

Durante a estadia da Lua em Virgem (até amanhã no fim do dia), tenha cuidado para não se fechar emocionalmente.

Capricórnio



A presença da Lua em Virgem, que é um signo do elemento terra assim como Capricórnio, te faz sentir mais autoconfiante e determinado. Por outro lado, a alta expectativa que você deposita em si mesmo pode criar inseguranças, que você não terá a medida que passar a valorizar todo o seu potencial.

Câncer



Os nativos de Câncer são acostumados com certa flutuação de humor, porque a Lua é o seu planeta regente, e também é o astro que transita mais rápido pelos signos. O sextil que a Lua está fazendo com o Sol pode fazer com que você se sinta mais motivado, mas as energias virginianas podem incitar um pensamento pessimista.

Escorpião



O posicionamento da Lua em Virgem pode fazer com que você fique muito exigente e defina padrões de comportamento difíceis de alcançar, além de esperar o mesmo de quem está à sua volta. Lembre-se que todos estamos em processo de evolução, e guardar rancor de si mesmo ou de outra pessoa apenas lhe faz mal.

Aquário



A força da Lua crescente que está nos influenciando agora te ajuda a ter mais confiança em si mesmo e evidencia seu potencial no trabalho, o que te ajuda a provar todo o seu valor profissional para outros mas, principalmente, para si mesmo. Em sua vida amorosa, por outro lado, você deve ter cuidado para não deixar o diálogo em segundo plano.

Libra



Os librianos se sentem impulsionados a fazer jogos de conquista hoje, o que pode ser perigoso caso você não esteja em uma relação estável, porque gera inseguranças. Isso pode te causar certo arrependimento, porque a lua está em Virgem, nos convidando a pensar com mais responsabilidade.

Peixes



Como os piscianos são naturalmente mais sensíveis e intuitivos, a racionalidade e praticidade que nos influencia nesse momento pode lhe ser incômoda, devido ao posicionamento do Sol e da Lua em signos de Terra. Lembre-se de não levar as coisas para o lado pessoal e trabalhar sua independência emocional.

Virgem



Além da presença da Lua no seu signo, a conjunção que está acontecendo entre Vênus e Urano hoje incita uma postura mais independente, que pode te levar a se afastar das pessoas que você convive, caso não estejam se dando bem ultimamente. Porém, um diálogo aberto pode ajudar a amenizar essa situação.

Áries



A cobrança pessoal e, principalmente, profissional que é característica dos signos de terra, podem fazer com que você se sinta um pouco frustrado hoje. Porém, não deixe isso te desanimar, mas procure identificar o que está te fazendo sentir insatisfeito, para perceber exatamente o que você pode melhorar.

Gêmeos



Hoje a Lua está fazendo um sextil com o Sol, que te deixa mais criativo e intuitivo. Por isso, aproveite para tirar ideias do papel, sair da zona de conforto e mostrar todo o seu potencial no trabalho. Também é importante ter cautela para não ser muito exigente consigo mesmo, lembrando de respeitar suas limitações.

Touro



Os taurinos tendem a ficar mais racionais, e talvez até um pouco indiferentes, pela influência Virgem hoje. Estar indiferente não significa que você não se importe, mas sim que não tem facilidade em demonstrar seus sentimentos e suas intenções. Uma dica interessante é expressar-se com pequenas atitudes.

Leão



Os leoninos são regidos pelo Sol, que está transitando por Câncer e forma um sextil com a Lua. Esse aspecto desperta seu ânimo e disposição, além de fazer com que você encontre soluções com mais facilidade, se adaptando a realidade em que você se encontra com resiliência.

Sagitário



Os sagitarianos podem sentir uma maior necessidade de espaço em seus relacionamentos, porque sua liberdade é muito importante para que se sintam bem. Porém, você deve se lembrar que para haver confiança na relação, é preciso haver diálogo. Não pense que o outro tem a capacidade de adivinhar seus pensamentos e necessidades.



