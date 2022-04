Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (4/4)

Aquário

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua por Touro, o que nos ajuda a começar a semana colocando as coisas em ordem, mas é preciso ter cuidado com a tendência de se cobrar demais. Por isso, uma dica para nos preparar para os próximos dias é aproveitar esse posicionamento lunar e organizar as prioridades desta semana. Além disso, o Sol está se aproximando de Mercúrio em Áries, o que pode nos fazer sentir um pouco estagnados, principalmente no trabalho. A influência da conjunção entre esses dois planetas tende a nos deixar ansiosos, principalmente enquanto a Lua estiver em Touro - o que acontece até às 23 horas. Sendo assim, é importante tirar um momento para refletir sobre os pensamentos que estão gerando ansiedade antes de tomar decisões importantes hoje.Os nativos de Aquário devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.Sua vida pessoal pode parecer sobrecarregada por causa das responsabilidades profissionais, saiba separar as coisas. No trabalho, você pode enfrentar muita pressão nesta semana. Por outro lado, você terá insights sobre como levar sua carreira para um nível mais alto. Escute sua intuição e lembre-se que tudo acontece no devido tempo.A proximidade entre o Sol e Mercúrio durante toda a semana que está se iniciando pode ser desafiador para os nativos de Libra. Tenha cuidado para não acabar perdendo a paciência, principalmente no ambiente de trabalho. É importante manter hábitos de autocuidado, para preservar sua tranquilidade e evitar discussões.Esse é um bom momento para refletir sobre o que você quer concretizar a longo prazo e com muita criatividade. Tente fazer isso sem se pressionar tanto, apenas pensando sobre o que te inspira a tomar os próximos passos. Aproveite o início desta semana para fazer um planejamento mais detalhado.Os leoninos podem ter muita dificuldade para lidar com a conjunção que está se formando entre o Sol e Mercúrio. Sendo assim, tenha cuidado para não desvalorizar o ponto de vista do outro e tentar impor a sua vontade. Aprenda a respeitar os limites de quem ama para que seja igualmente respeitado.Nos próximos dias o Sol e Mercúrio estarão transitando lado a lado. A junção do planeta regente da nossa essência com o planeta das comunicações, respectivamente, tende a deixar a mente ‘borbulhando’ de ideias. Aproveite essa criatividade no trabalho, para fazer as coisas de uma nova maneira e criar novos projetos.A Lua em Touro, somada à conjunção que está se formando entre o Sol e Mercúrio, faz com que hoje seja um bom dia para planejar melhor, buscando modificar aquilo que está atrapalhando o seu crescimento pessoal e profissional. Porém, tenha cuidado para não se cobrar excessivamente.O alinhamento planetário que está acontecendo entre o Sol e Mercúrio em Áries configura um momento difícil para você. Suas emoções são permeadas por cobranças e julgamentos, fazendo com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não projetar seus problemas nas pessoas ao seu redor.Durante os próximos dias, manter sua carga de trabalho pode parecer mais difícil do que o normal. É importante fazer uma lista com suas prioridades e organizá-las em sua rotina. Lembre-se de reservar um tempo para o descanso.Os nativos de Áries devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.Os nativos de Sagitário têm dificuldade para organizar suas prioridades e, por isso, podem ser rotulados de 'irresponsáveis'. Muitas vezes, você acumula compromissos por esperar o momento certo, em que não haja problemas, para ‘resolver a sua vida’. Porém, é preciso viver um dia de cada vez fazendo o que está ao seu alcance.O encontro entre o Sol e Mercúrio pode impulsionar atitudes egoístas, porque amplifica o seu orgulho, fazendo com que você acredite saber o que é o melhor a se fazer - para si mesmo e para as outras pessoas, mesmo que elas discordem disso. Tente não permitir que essa teimosia gere grandes discussões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.