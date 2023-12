Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (4/12)

A Lua chegou no signo de Virgem. E ela chega fazendo uma limpeza purificadora nas suas emoções e organizando a bagunça da última semana. Pode ser que você encontre uma saída razoável para seus problemas, especialmente quando esses derivam da forma como suas emoções são conduzidas.

A segunda-feira pode trazer algumas tensões, principalmente no período da tarde. A Lua confronta Marte e o melhor a fazer é não entrar em nenhuma discussão. Tente extravasar o excesso de energia numa atividade física.

E Vênus, a partir de hoje, faz um mergulho profundo. Do ar à água. Da razão à emoção. Da superfície à profundeza. De Libra à Escorpião. Você tem até o dia 29/12 para se recompor, se reinventar e limpar toda sujeira debaixo do tapete. E agora junta suas dores para evoluir. Atravessa seus medos. Não desperdice mais sua energia com atitudes autodestrutivas, chegou a hora de eliminá-las.

Áries

A semana começa bem, ariano(a). Vênus chega no signo de Escorpião e vai acender os seus desejos, aumentar seu poder de sedução e você estará pronto(a) para conquista. E até 29/12, aproveite para tornar sua relação mais profunda. Tudo indica que dessa vez não será só uma aventura.

Touro

Vênus em Escorpião traz um foco especial para as suas relações mais próximas, taurino(a). Entre 04 e 29/12, aproveite o seu poder de atração e mergulhe sem medo nos relacionamentos. Você vai viver uma fase de muita intimidade e de decisões. Mas caso esteja solteiro(a), fique aberto(a) às novidades. Você também pode atrair sócios e clientes.

Gêmeos

Entre os dias 04 e 29/12, é bem provável que você sinta um impulso para organizar e harmonizar sua rotina. E se não for de uma vez por todas, que seja para você sobreviver a esse fim/começo de ano. Que tal iniciar uma dieta ou rotina de exercícios? Vênus em Escorpião vai te deixar bem mais concentrado(a) para focar nas tarefas de rotina e trabalho.

Câncer

Pode ser o momento de se apaixonar por algo (ou alguém) de maneira profunda, quase transformadora. Entre os dias 04 e 29/12, imagino que você viverá algo, no mínimo, muito prazeroso. Aproveite o seu poder de realização para dar forma às suas ideias.

Leão

Com a chegada de Vênus em Escorpião, tudo indica que a sua casa será o local dos encontros e festas de fim de ano. Até o dia 29/12, olhe para dentro e perceba o que você precisa fazer para deixar o seu lar mais confortável. Pode ser através de uma reforma, decoração, ou mesmo, de rituais e de atividades que te ajudem a reencontrar o equilíbrio interno.

Virgem

Com a passagem de Vênus por Escorpião, entre 04 e 29/12, você pode se preparar para uma fase onde a comunicação ganha um tom mais profundo e intenso. Tudo indica que suas palavras terão mais impacto, por isso, esta é uma época excelente para resolver mal-entendidos e expressar sentimentos que estavam guardados.

Libra

A chegada da Vênus ao signo de Escorpião mostra que você pode organizar suas finanças. Tente negociar e produzir mais. Vênus é seu planeta regente e ele está no signo das transformações. Entre os dias 04 e 29/12, aproveite para arrumar a vida financeira e iniciar um novo ciclo.

Escorpião

A partir de hoje, com a Vênus entrando no seu signo, prepare-se para um renascimento pessoal. Até 29/12, vai ser difícil segurar o impulso de mudar o visual. O que você fizer para melhorar a sua imagem pessoal tende a ficar bom. E com a autoconfiança em alta você poderá atrair o melhor das pessoas e situações.

Sagitário

Entre 04 e 29/12, imagino que você viverá um período onde conexões profundas podem surgir de lugares inesperados, trazendo reviravoltas inesquecíveis na sua vida. Este é um período onde dar e receber se misturam, criando uma experiência única de crescimento pessoal.

Capricórnio

E a partir de hoje, com Vênus em Escorpião, você vai viver na prática: “quem tem amigo, tem tudo!”. Até 29/12, esteja preparado(a) para momentos onde o vínculo com seus amigos ou pessoas importantes se torna mais forte e significativo. Um projeto importante renderá frutos, especialmente porque você receberá apoio do seu círculo social.

Aquário

A partir de hoje, foque na sua imagem pública. Com a chegada de Vênus em Escorpião, você está no melhor momento para investir na aparência e no jeito que você se apresenta ao mundo, especialmente no trabalho. Chegou a hora de rever seu posicionamento e comunicação pessoal. Não desperdice seu poder.

Peixes

A chegada de Vênus em Escorpião é um chamado para você expandir seus horizontes, pisciano(a). Até 29/12 você está vivendo um ótimo momento para socializar e viver novas experiências. Pode ser que você se veja atraído(a) por livros e novos conhecimentos. Se você estava pensando em uma viagem internacional, este período é super favorável para isso. Desfrute de experiências que enriquecem sua alma e ampliam sua visão de mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.