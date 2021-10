Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (4/10)

O clima desta semana será mais tenso e movimentado. Além das energias virginianas que são evidenciadas hoje devido ao posicionamento lunar, que nos deixa mais críticos e exigentes, o Sol está transitando ao lado de Marte.

Essa proximidade nos deixa mais impulsivos e isso pode afetar os relacionamentos afetivos, afinal esses planetas estão transitando por Libra, considerado o signo dos relacionamentos.

Além do Sol e de Marte, Mercúrio retrógrado também está em Libra e esse alinhamento planetário pode dificultar a conciliação de discussões, principalmente porque perdemos o filtro entre o que pensamos e falamos.

Outro aspecto importante que acontece durante os próximos dias é uma quadratura entre o Mercúrio e Plutão.

Como ambos os planetas estão retrógrados, algum assunto, sentimento ou pessoa do passado pode vir à tona de forma turbulenta, fazendo com que as coisas saiam do planejado.

Aquário

A passagem do Sol, de Mercúrio e de Marte por Libra durante a próxima semana faz com que você sinta uma maior necessidade de socializar mas, simultaneamente, você pode se estressar com facilidade quando outras pessoas não agirem de acordo com as suas expectativas.

Câncer

Os nativos de Câncer tendem a se sentir mais melancólicos e dispersos quando Mercúrio está caminhando para trás e todo esse drama interno pode acabar respingando nas pessoas ao ser redor, já que esse planeta estará caminhando lado a lado com o Sol (que representa a energia vital) e Marte (astro que diz sobre a forma como agimos) durante os próximos dias.

Escorpião

A presença da Lua em Virgem no começo da semana te ajuda a focar no âmbito profissional com um olhar mais analítico, enxergando aquilo que precisa ser aprimorado. Porém, como Mercúrio está caminhando para trás, é preciso lembrar que tudo deve ser feito com muita paciência e atenção aos detalhes.

Capricórnio

Como a próxima semana se inicia com a Lua transitando por Virgem, um signo de terra assim como Capricórnio, você consegue estar mais focado no trabalho. Aproveite o olhar analítico que é propiciado por esse trânsito lunar para identificar pontos de aprimoramento, mas tenha muita cautela para que você não acabe fazendo comentários desagradáveis e se torne o tipo de pessoa que coloca defeito no trabalho de todo mundo.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está caminhando para trás. Esse trânsito faz com que as coisas saiam um pouco dos planos e pode te obrigar a desacelerar os projetos que já estavam em andamento. É preciso ser muito paciente consigo mesmo para não alimentar o sentimento de culpa que vem quando você não atinge suas próprias expectativas.

Leão

Os nativos de Leão são regidos pelo Sol, que está transitando por Libra desde a última semana e se encontra com Marte e Mercúrio retrógrado nos próximos dias. A proximidade entre esses astros cria uma espécie de sombra. Por isso, é normal que nos próximos dias você se sinta mais desanimado e confuso, como se os pensamentos não estivessem em ordem, afinal, Mercúrio é o regente do intelecto.

Peixes

O alinhamento planetário que acontece em Libra durante os próximos dias faz com que você se sinta mais carente e confuso em relação ao que realmente deseja. É preciso ter paciência consigo mesmo para não surtar, lembrando que esses questionamentos e o sentimento de estagnação são naturais nesse momento, em que muitos planetas estão caminhando em sentido contrário.

Touro

Apesar de deixar os nativos de Touro um pouco mau humorados, a Lua em Virgem faz com que você tenha mais foco no trabalho e te ajuda a resolver as pendências e contratempos que restaram da semana anterior. A proximidade entre o Sol e Marte faz com que você sinta mais necessidade de colocar os planos em prática, mas você pode sentir que está um pouco estagnado.

Sagitário

Como os sagitarianos gostam de estar sempre em movimento (mental e físico), a tendência é que a influência das retrogradações faça com que você se sinta muito confuso emocionalmente. Dê um passo para trás e avalie quais relações tem agregado em sua vida, mas tenha cuidado para não identificar os problemas e relacioná-los apenas com as outras pessoas. Você também precisa fazer adequações em seus próprios hábitos e crenças.

Virgem

A retrogradação de Mercúrio (planeta regente de Virgem) pode fazer com que essa semana seja marcada por imprevistos, além de despertar sentimentos do passado ou trazer de volta assuntos que estavam esquecidos. A necessidade de colocar um ponto final em muitas dessas pendências se torna ainda mais clara e é importante que você não tente nadar contra a maré e aja como se nada estivesse acontecendo.

Libra

Os librianos, que estão vivendo reviravoltas em sua vida, precisarão colocar as coisas na balança e analisar o que precisa ser deixado para trás para iniciar essa nova fase com mais leveza. É essencial manter-se fiel a si mesmo, sem fazer (ou deixar de fazer) algo simplesmente para atingir as expectativas das pessoas com quem você se importa.

Áries

Os nativos de Áries são regidos por Marte, que está caminhando próximo ao Sol e à Mercúrio retrógrado. É importante ter cuidado para controlar seus impulsos e não se permitir sair falando tudo o que vier em mente, porque nem tudo que sentimos nos momentos de estresse são verdades absolutas.