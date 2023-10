Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (31/10)

Rubem Alves nos ensina que “o voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. E hoje o Céu te encoraja a voar. O que não está lhe satisfazendo grita por mudança. Experimente algo novo. A terça-feira está criativa, dinâmica e cheia de surpresas. Vênus e Urano se unem e vão te ajudar a experimentar uma nova maneira de se organizar e produzir com liberdade. Se algo não deu certo, tudo bem. Mude a rota e observe ao seu redor. Perceba as oportunidades ou os eventos inesperados. É possível que hoje você encontre a chave para abrir uma porta, ou melhor, a prisão. Chegou a hora de romper com padrões repetitivos e convencionais e conciliar segurança com liberdade.

Áries

Vênus e Urano estão super alinhados e vão deixar sua semana mais mágica. Imagina um dinheiro inesperado ou um resultado que nem estava esperando! Você pode receber uma resposta positiva sobre algo que você achava impossível ou então surge uma oportunidade que vai te render um dinheiro extra. Mas não se acomode, vá à contramão.

Touro

A boa vibração entre Vênus e Urano eleva sua vida amorosa e sua autoestima. Uma mudança de rota pode trazer um romance inesperado para sua vida. E se bater uma vontade repentina de mudar o visual, vá em frente. Você estará irresistível e o seu par vai morrer de amor, por isso, capriche no visual e namore muito.

Gêmeos

Com Vênus e Urano em sintonia hoje e amanhã, tudo indica que você terá surpresas muito agradáveis batendo na sua porta. Faça sua parte e fuja um pouco da rotina ou mude a rota, uma ideia genial pode surgir e você encontra a solução para aquele problema que lhe aflige. Se entregue as coincidências.

Câncer

Prepare-se para surpresas agradáveis. Vênus e Urano trazem novos amigos, pessoas, seguidores ou contatos, que vão acrescentar algo muito especial na sua vida. Não deixe de socializar. Os dias 30 e 31 são excelentes para sair de casa, encontrar amigos e assinar acordos e contratos. vejo vantagens futuras.

Leão

Você já brilha naturalmente, mas se prepare porque hoje e amanhã todos os holofotes estarão voltados para você. Vejo surpresas agradáveis. Quem sabe uma promoção ou um reconhecimento merecido? O universo está sendo generoso com você, boas oportunidades se aproximam.

Virgem

A sintonia entre Vênus e Urano, que acontece hoje, promete elevar sua autoestima. Essa dupla pode trazer surpresas agradáveis e ganhos, tanto financeiros quanto amorosos. Hoje você está mais charmoso(a) e atraente do que nunca. Use do seu poder de convencimento e aproveite.

Libra

Vênus e Urano vão te surpreender positivamente e trazer à tona algo que estava oculto. Tenha em mente que, às vezes, algumas circunstâncias podem revelar facetas nossas que não conhecemos. Que tal iniciar um novo hobby?

Escorpião

Vênus e Urano estão criando uma oportunidade incrível para que algo ou alguém apareça na sua vida. Você vai sentir que essa é a pessoa certa. Pode ser um flerte, um namoro, um cliente ou aquela parceria de trabalho que estava faltando. Aproveite.

Sagitário

Vênus e Urano em sintonia hoje e amanhã prometem boas surpresas e oportunidades para você mostrar sua competência e ser valorizado(a) por isso. Um projeto ou uma ideia que estava empacada de repente deslancha, mas para isso você precisa expressar suas ideias ou experimentar algo novo profissionalmente!

Capricórnio

Prepare-se para uma terça-feira cheia de surpresas, capricorniano(a)! Vênus e Urano estão em ótima sintonia, preparando o terreno para novas experiências. Você deseja conhecer novas pessoas. Prepare-se, pois talvez até um novo amor surja. Sua criatividade estará em alta.

Aquário

Vênus e Urano trazem uma oportunidade de renovação, aquariano(a). Depois de dias difíceis, aproveite para limpar toda sujeira emocional. Libere os sentimentos tóxicos, pois você não aguenta mais repetir alguns padrões nos relacionamentos. Deixe o espaço limpo, pois vejo novidades a caminho.

Peixes

Vênus e Urano trazem novidades para sua vida afetiva. No supermercado, na padaria ou num café da esquina, um amor do passado pode aparecer ou um novo paquera que vai mexer com sua cabeça. Converse com pessoas e foque nas conexões. Você será surpreendido(a)!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.