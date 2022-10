Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (31/10)

Hoje o mês de Outubro está chegando ao fim, e todos nós podemos concordar que esse mês foi intenso em muitos sentidos. Sentimos na pele uma maior necessidade de cuidar dos nossos sentimentos, do nosso corpo e do nosso bem-estar.

Além das questões pessoais, esse mês eleitoral trouxe grandes reviravoltas no sentido coletivo - o que nos deixa mais estressados e pode acabar afetando a relação com pessoas próximas. Por isso, a dica para hoje é aproveitar a entrada da Lua em Aquário no começo da tarde para deixar para trás as tensões que se acumularam durante as últimas semanas.

Proponha-se começar essa semana com mais leveza, sendo menos reativo quando alguma situação ou pessoa te desagradar. Ainda que você tenha se decepcionado de alguma forma durante esse mês, você pode escolher não carregar mágoas para Novembro, que está prestes a se iniciar.

Leão



Aproveite as trocas de ideias que são favorecidas pela presença da Lua em Aquário para ter conversas produtivas no trabalho. Marcar reuniões, colocar suas ideias no papel e conversar com outros profissionais são possibilidades de desenvolver novos projetos que trarão bons resultados. Não tenha medo de ser criativo.

Escorpião



A presença da Lua em Aquário expande a sua criatividade e desenvoltura. Esse posicionamento lunar traz insights importantes e você deve escutar e confiar em sua intuição nesse momento. Uma dica muito útil é escrever todas as ideias que estão surgindo para retirá-las do campo mental e formular pensamentos mais concretos e claros.

Gêmeos



A Lua em Aquário desperta uma maior necessidade de independência e não há nada de errado com isso. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você expressa esse sentimento que está aflorado, porque a falta de sensibilidade pode fazer com que alguém importante se magoe. Tenha paciência para dialogar, caso isso ocorra.

Capricórnio



Pelo seu gosto por controle, é desafiador para você compreender que seus sentimentos não devem ser contidos ou reprimidos, quando esses não te agradam. Hoje é um dia propício para que você reflita sobre isso e perceba que aprender a lidar com todas as emoções apenas te auxilia a se conhecer e a manter-se equilibrado.

Áries



A presença da Lua em Aquário ativa a sua criatividade e te ajuda a resolver questões conflituosas no trabalho com mais discernimento. Porém, Marte iniciou o movimento retrógrado ontem, o que tende a te deixar mais implicante e inflexível. Tenha cuidado para não comprar brigas à toa.

Aquário



O posicionamento da Lua em Aquário evidencia a sua necessidade de liberdade e você deve ter cuidado com a forma que comunica isso para as pessoas com quem se relaciona. Muitas vezes, a sua independência pode assustar essas pessoas, principalmente quando você não dialoga sobre os seus sentimentos e dá espaço para inseguranças.

Câncer



O sentimento de que você não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa e deseja pode fazer com que você fique muito estressado e desconte isso nas pessoas com quem convive. Faça um planejamento da semana, do mês e até mesmo do dia, caso você esteja com a agenda muito cheia.

Libra



Os librianos são idealistas e apaixonados por natureza e, por isso, a presença da Lua no signo mais revolucionário do zodíaco é favorável para que você se dedique à sua carreira. Esse posicionamento te ajuda a identificar quais caminhos você deve traçar para estar cada vez mais próximo daquilo que te move e te faz sentir vivo!

Sagitário



Assim como o Aquário, Sagitário é um signo de ar movido pela liberdade. Isso é evidenciado pelas energias aquarianas despertadas pelo posicionamento da Lua e você deve aproveitar para refletir sobre as áreas da sua vida em que você não está sendo você mesmo, prendendo-se a algum paradigma ou expectativa de terceiros.

Touro



A entrada da Lua em Aquário hoje te desafia a tratar com um pouco mais de leveza as coisas que você (acha) que está controlando. É preciso apreciar as coisas na medida em que elas acontecem, para perceber que muitas vezes em que tudo sai dos planos, você acaba tendo surpresas positivas.

Virgem



A presença da Lua em Aquário pode fazer com que você se comporte de maneira egoísta. Por mais que seja necessário colocar-se em primeiro lugar na sua vida, você também precisa honrar seus compromissos. Quando o que foi acordado não for mais suficiente para você, é preciso dialogar de forma honesta (com o outro e consigo mesmo).

Peixes



Para os piscianos, hoje é um dia interessante para que você usufrua da criatividade despertada pelo posicionamento da Lua em Aquário para se dedicar a novos projetos. Internalize que você não precisa da aprovação de ninguém para ter iniciativas geniais!



