Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (31/1)

Hoje a Lua entra em Aquário antes das 7 horas, o que nos ajuda a começar a semana com mais ânimo e determinação para correr atrás dos nossos objetivos. A influência das energias aquarianas evidencia nossa criatividade e capacidade intelectual para o trabalho. Por isso, hoje é um bom dia para resolver questões que estavam estagnadas. É importante dividir suas ideias com colegas e também pedir ajuda para pessoas que você admira. Não pense que você pode ou deve carregar o mundo nos ombros apenas porque está disposto a se esforçar - ser empenhado e ser obcecado pelo trabalho são coisas muito diferentes.A influência da conjunção que está acontecendo entre Marte e Vênus em Capricórnio durante todo o mês de fevereiro desperta boas oportunidades, que te fazem sentir motivado a se dedicar àquilo que você mais deseja. Porém, é preciso ter cuidado para não dar um passo maior do que a perna, sendo tomado por essa empolgação.A entrada da Lua no seu signo neste momento te direciona a resgatar seu poder pessoal. Lembre que é possível transformar o que for preciso para que você se sinta mais contente com a sua vida e a sua rotina, mas esse processo requer tempo e perseverança, porque a mudança precisa partir de dentro, antes que seja possível enxergar resultados externos.Hoje é um dia poderoso para fazer terapia ou, pelo menos, observar seus sentimentos e se dedicar ao autocuidado. Caso algo que você leia ou veja seja um gatilho para questões do seu passado que te machucam, não busque apenas calar esses sentimentos, porque eles precisam ser superados para que você não continue carregando essa bagagem para o seu futuro.Lembre de cuidar da sua energia, respeitar o que seu corpo te pede e, se sentir vontade e for possível, ficar mais recolhido neste momento. É preciso ter paciência caso sentimentos desafiadores venham à tona, mas é necessário acolhê-los para avançar no processo de cura e autoconhecimento.É possível que hoje aconteçam resgates de questões do passado. Cuidado para não ficar remoendo certos acontecimentos e machucar as pessoas próximas a você com suas palavras. É importante ter atenção com os diálogos, porque a tensão que está acontecendo entre Mercúrio e Plutão ativa o inconsciente, ou seja, faz com que tenhamos mais dificuldade em ‘filtrar’ o que pensamos antes de falar.A maneira como você se arruma é como se apresenta para o mundo, e isso costuma ser muito importante para os librianos. Sentir-se você mesmo é fundamental no processo de autoconhecimento, e o trígono que está acontecendo entre Vênus (seu planeta regente) e Urano pode te ajudar a enxergar sob uma nova perspectiva, inclusive sobre suas roupas e seu estilo.Quando Mercúrio sair da sua retrogradação, na próxima semana, ele vai percorrer os mesmos graus por onde passou enquanto estava retrogradando. Por isso, ter anotações e reflexões sobre o que está acontecendo e o que você está pensando nesses últimos dias é algo que pode te ajudar a ter novas percepções.O trígono que está acontecendo entre Vênus (seu planeta regente) e Urano desde a semana passada está te direcionando a transformar a forma como você se enxerga. Muitas vezes, nos deixamos convencer quando alguém diz que não somos capazes ou que não esperava determinada atitude. Porém, transformar a sua vida e correr atrás dos seus sonhos só depende de você, e não precisa fazer sentido para outras pessoas - não permita que elas te limitem.É importante aproveitar os últimos dias da retrogradação do seu planeta regente para ativar sua capacidade de transformar seus pensamentos e se reinventar. Para o seu amadurecimento, é preciso encarar para os sentimentos o que vem à tona de forma mais profunda, sem se entregar a padrões autodestrutivos. Tome consciência das questões que te afetam e escolha transformar suas reações a elas.Lembre-se que abrir espaço é fundamental para que o novo possa chegar na sua vida. Por isso, é interessante se propor a abrir esse espaço literal (como reorganizando a casa e tirando as ‘tralhas’ acumuladas) e veja como isso se reflete em outras esferas da sua jornada também.A quadratura que está se formando entre o Sol e Aquário indica a necessidade de quebrar padrões e, para os virginianos, isso pode significar deixar o orgulho de lado. Caso esteja passando por alguma questão desafiadora, ou até mesmo esteja se sentindo inseguro para realizar alguma tarefa, pode ser muito especial pedir ajuda de alguém que você ama.Com a proximidade entre Plutão e Mercúrio retrógrado, os nativos de Áries tendem a ficar mal humorados e levar tudo para o lado pessoal. É preciso ter cuidado com atitudes impensadas e com comportamentos perigosos, porque esse aspecto indica que acidentes podem acontecer hoje.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.