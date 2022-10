Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (3/10)

Leão

O mês de Outubro se iniciou com a Lua transitando por Sagitário desde o primeiro dia, o que pode ser considerado como um bom presságio, já que esse signo é sinônimo de esperança e expansividade. Ontem, no dia 02/10, a Lua entrou na fase crescente em Capricórnio e, quase ao mesmo tempo, o movimento de Mercúrio retrógrado finalmente chegou ao fim! Toda essa movimentação indica um bom momento para plantarmos as sementinhas que queremos conquistar neste mês, principalmente no âmbito profissional. Por isso, aproveite o início da semana para se organizar, fazer uma lista de prioridades e encaixá-las na sua agenda. A influência capricorniana nos ajuda a cumprir as responsabilidades de forma mais metódica, e devemos nos aproveitar disso para deslanchar no trabalho.Apesar de ser um momento propício para correr atrás de nossos objetivos, a fase crescente da Lua, quando acontece em Capricórnio, pode despertar certa tensão. O criticismo capricorniano é evidenciado e pode causar problemas na vida pessoal e profissional.As cobranças despertadas pela Lua crescente em Capricórnio podem acabar intensificando o seu fluxo de pensamentos, o que gera certa instabilidade emocional, que também é causada pela presença do Sol em Libra. É preciso ter sabedoria para com as dúvidas e incertezas, porque elas são o caminho que levará a ter mais clareza sobre o que você realmente gostaria de desenvolver neste novo mês.A influência da Lua crescente no início da semana te faz sentir mais determinada, principalmente no trabalho. Porém, é preciso ter cuidado para não querer resolver tudo de uma vez. Lembre-se que as coisas acontecem no tempo certo, e tudo que é “forçado” demais não costuma ter êxito.Com o fim da retrogradação de Mercúrio, será mais fácil conversar de forma clara e consciente. Por isso, aproveite esse momento para resolver pendências e expor suas ideias no trabalho. As energias da Lua crescente em Capricórnio te ajudam a desenvolver novas estratégias.O Sol em Libra vem amplificando a sua busca por equilíbrio, e a Lua crescente em Capricórnio indica um bom momento para direcionar seu olhar para si mesma e para suas conquistas. Reflita sobre seu desenvolvimento pessoal e profissional, e reconheça o quanto você cresceu até aqui.É um ótimo momento para iniciar novos planos, e aproveitar da influência da Lua crescente em Capricórnio para buscar conhecimento sobre assuntos que te despertem interesse. Isso também é apostar em si mesma!Neste momento, reflita sobre o quanto você está se doando a quem ama, e o quanto de tempo tem sobrado para si mesma. É muito importante ter cuidado para não acabar fazendo com que as metas dos seus relacionamentos acabem se confundindo com suas metas pessoais e tomando o seu espaço - ambas devem ser cultivadas.O início da semana vem despertando uma maior necessidade de expandir nossos conhecimentos, e a influência de Sagitário aumenta nossa imaginação e criatividade. Agora, os astros estão nos convidando a refletir sobre o que queremos expandir e o que já conseguimos desenvolver - porque reconhecer nossas conquistas também é essencial.A força da Lua crescente no seu signo faz com que sinta você a necessidade de expandir os seus conhecimentos. Você pode acabar querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e esse excesso de metas te deixa frustrada.No último mês, algumas complicações podem ter feito com que você duvide de si mesma, mas a verdade é que você tem toda a capacidade para fazer aquilo que se comprometer. É preciso apenas desenvolver a resiliência - as coisas não vão acontecer apenas do seu jeito, e isso é um fato. Lembre-se disso, agora que os seus planos vão começar a se desenvolver com mais agilidade.A dica para essa semana é: não tenha medo de apostar em suas ideias! É preciso confiar um pouco mais no seu potencial, para conseguir expor para o mundo tudo aquilo que você consegue fazer.A presença do Sol em Libra e o fim de Mercúrio retrógrado podem ser ótimos aliados para refletir sobre suas emoções, reconhecendo seu desenvolvimento pessoal durante as últimas semanas. Porém, é necessário buscar um equilíbrio entre o campo emocional e físico, já que Mercúrio em Virgem está em oposição a Netuno em Peixes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.