Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (30/10)

A Lua cheia é o passe livre do céu, ela nos assegura de que a resposta é sim. Chegou a hora da colheita, ou seja, da culminação de todos os seus esforços. A Lua chega como uma brisa, no signo de Gêmeos, relevando, arejando e tentando encontrar um sentido ou entendimento para os últimos acontecimentos. É fim, recomeços, mudança de rota. Deixe o passado de lado e experimente novos caminhos. Você não sabe exatamente onde tudo isso vai te levar, mas você precisa ter consciência das coisas e situações que precisam ser deixadas de lado.

Áries

Olhar para dentro e buscar autoconhecimento não é perda de tempo, ariano(a). Pare para refletir um pouco e mergulhe fundo em você mesmo(a), só assim você consegue romper as resistências.

Touro

Chegou a hora de deixar de lado as dúvidas e inseguranças que ficam martelando na sua cabeça, especialmente em relação à sua capacidade e poder de realização.

Gêmeos

Se livre do excesso de informações e demandas com as quais você tem se comprometido. Lembre-se: qualidade é melhor do que a quantidade!

Câncer

Deixe de lado a ideia de que você precisa ter todas as respostas agora e permita-se e abra espaço para crescer e entender o que realmente ressoa com você.

Leão

Deixe de lado a necessidade de aprovação externa. Você é incrível do jeito que é, e se alguém não vê isso, o problema não é seu. Foque em si mesmo(a), e tudo mais virá como consequência.

Virgem

Deixe de lado a crença de que você precisa ter tudo sob controle. Às vezes, é bom deixar a vida te surpreender. Deixe de lado a necessidade de planejar cada detalhe e permita-se viver o momento.

Libra

Deixe para trás a necessidade de agradar a todos. Você é um ser maravilhoso com ou sem a aprovação alheia. Concentre-se em harmonizar seu mundo interior, e o exterior seguirá o mesmo caminho.

Escorpião

Não espere por milagres amorosos ou transformações mágicas na carreira. Essa semana está pedindo realismo e decisão. Libere espaço para novas oportunidades, encerrando ciclos que você sabe, lá no fundo, já estão mais do que mortos e enterrados.

Sagitário

Deixe de lado a ilusão de que você pode manter o equilíbrio perfeito entre carreira e vida pessoal sem fazer sacrifícios. A semana está te mostrando que escolhas são difíceis, mas necessárias, precisam ser feitas.

Capricórnio

Coloque um fim na ideia de que você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atendendo a todos os chamados e desejos. Esta semana é sobre fazer escolhas conscientes e priorizar o que realmente importa para você.

Aquário

Agora é o momento de deixar de lado velhas formas de lidar com dinheiro e relacionamentos. Sabe aquele compromisso que só está empatando sua vida? É hora de dar um basta. Fazer isso vai abrir espaço para novas oportunidades e relações mais saudáveis.

Peixes

Deixe de lado as expectativas e sonhos difíceis de realizar. Seja mais realista. Saturno te convida a colocar o pé no chão. Foque apenas no que é possível.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.