Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (30/1)

Gêmeos

Capricórnio

Touro

Câncer

Peixes

Sagitário

Aquário

Áries

Libra

Leão

Escorpião

Virgem

A semana se inicia com a entrada da Lua em Gêmeos pela manhã, despertando seu lado mais comunicativo e trazendo muitas trocas importantes. A sua energia pode estar mais exaltada, permitindo que você já comece o dia colocando em prática tudo o que planejou durante o final de semana. Além disso, dois trígonos muito importantes estão acontecendo, um entre o Sol e Marte, e outro entre Mercúrio e Urano. Esses aspectos são benéficos e trazem muita coragem e força de vontade para fazer diferente. É um momento muito bom para trocas e confirmações sobre o caminho que você precisa seguir. Essa energia dinâmica possibilita que muitos movimentos possam ser feitos de uma só vez, mas tenha cuidado para não acabar se perdendo em meio aos compromissos.A entrada da Lua em seu signo possibilita que você esteja mais ligado às coisas que estão à sua volta. Aproveite esse trânsito para se conectar e transmitir suas ideias a pessoas com que você possa estabelecer novos vínculos, que vão contribuir para a sua trajetória.Os trânsitos do dia te impulsionam a focar sua atenção em possibilidades de parceria e novos caminhos. É importante refletir sobre seus projetos e em como potencializar seus resultados. Aproveite o período da manhã para fazer reuniões importantes.Os trânsitos do dia te convidam a manter a mente aberta para o novo. Busque ressignificar algumas ideias que possam estar ‘estagnadas’, te impedindo de sair do lugar. Esse é um ótimo momento para buscar conhecimento, focando no seu lado intelectual.A entrada da Lua em Gêmeos pode acabar levando você, canceriano, a pecar pelo excesso, seja em relação a seus próprios sentimentos ou cobrando demais das outras pessoas. É importante fazer um movimento de reflexão, para compreender o que você realmente deseja.A influência de Vênus em Peixes te deixa mais disponível emocionalmente. Porém, tenha cuidado para estabelecer seus limites. É preciso trabalhar mais seu autoconhecimento e cuidado pessoal, colocando-se como prioridade.A temporada aquariana enfatiza a necessidade de identificar suas maiores metas, para direcionar com mais consciência suas escolhas, relacionamentos e ambientes em que está se envolvendo. Busque entender o que está te impedindo de atingir seu potencial.O trígono entre Sol e Marte geram aspectos positivos em relação aos processos necessários para alcançar seus sonhos. Você pode se sentir mais confiante a dar novos passos e a se arriscar, seguindo sua intuição. Busque estabelecer pequenas metas ao longo da semana.O trígono de Mercúrio com Urano traz um aspecto muito positivo para você, despertando seu lado mais corajoso. Esse movimento pode ser a chave de entrada para novos aspectos em sua vida, possibilitando que você entre em contato com o que te motiva.A influência de Vênus em Peixes pode acabar trazendo à tona seus sentimentos mais profundos, despertando muitos questionamentos. Cuidado para não acabar reprimindo eles como forma de proteção, gerando angústia.O aspecto positivo entre o Sol e Marte, em conjunto com a Lua crescente, te convida a identificar as ferramentas e os recursos necessários para conquistar seus objetivos. É importante identificar o que você tem feito para conquistar seus propósitos.A entrada da Lua em Gêmeos desperta um lado mais impulsivo e imediatista, fazendo com que seus sentimentos fiquem amplificados. Tome cuidado para não acabar tomando decisões no calor do momento, você pode acabar falando ou agindo de forma indevida.A sensibilidade intensificada por Vênus em Peixes pode acabar fazendo com que você crie muitas expectativas em cima das pessoas e coisas à sua volta. É preciso identificar o que realmente é possível de ser feito e o que não depende somente da sua força de ação.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.