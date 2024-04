Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (29/4)

A Lua segue no signo de Capricórnio e vai bater um papo nada agradável com Mercúrio. Cuidado com as palavras e evite conflitos. Seja paciente com você mesmo e com os outros. A segunda-feira pode ser bem cansativa e desafiadora. Marte e Netuno estão no signo de peixes numa conjunção exata. Evite se colocar em situações de risco, não se distraia e muito cuidado com a falta de atenção, especialmente no que envolve água. Até o dia 30/04 evite forçar situações ou perder o controle emocional. Deixe o banho de mar ou o esporte aquático para depois do dia 30. As águas vão esquentar e se movimentar bastante. Sinto que pode acontecer um maremoto fora e outro dentro da gente.

Áries

Você inicia a semana com aquela sensação de que rema e não chega a lugar nenhum. Pode até bater um desânimo ou falta de energia. Não force a barra, dê o mínimo de si e não crie muitas expectativas. Tente iniciar a semana mais devagar e aproveite momentos de silêncios.

Touro

Você inicia a semana se sentido perdido. É difícil saber para onde vai ou o que fazer. O melhor é não se precipitar. Tente planejar sua semana com calma e fuja de qualquer confusão, pois já basta sua confusão interna.

Gêmeos

O clima é de incertezas, geminiano(a). Você inicia a semana um pouco desorientado(a). E sinto que esse clima de indecisão pode afetar seu trabalho, carreira ou qualquer projeto que você esteja envolvido. O momento pede atenção redobrada.

Câncer

Sinto que você está perdido(a), sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas se você se sentir muito confuso(a) em relação às suas aspirações e ideais de longo prazo, fique tranquilo(a). O melhor a fazer agora é revisar seus planos e não tomar nenhuma decisão hoje.

Leão

Sinto que você não sabe o que fazer nem que decisão tomar, leonino(a). O melhor é não fazer nada hoje. Hoje o dia pede uma pausa em relação as decisões. Tente não iniciar nada nos próximos dias, principalmente se envolver questões financeiras.

Virgem

Você pode se sentir a deriva no amor ou negócios. Evite assinar contratos, fazer acordos ou se comprometer. Você pode acabar queimando seu filme com seu parceiro. Evite discussões hoje e nos próximos dias. Tenho certeza que depois você vai mudar de ideia.

Libra

A indecisão bate à sua porta, libriano(a). Tente não tomar nenhuma decisão hoje ou nos próximos dias. O melhor a fazer é não tentar mudar as coisas, pois nada está claro. Tente não se irritar, foque em atividades físicas e nos cuidados com a saúde. Daqui a pouco esse clima nebuloso passa.

Escorpião

Você inicia a semana confuso em relação a um projeto pessoal importante ou questões envolvendo filhos. Você vai se sentir perdido em relação as suas paixões. E quando não se sabe o que fazer é melhor não fazer nada. Não arrisque.

Sagitário

Não tente mudar nada na sua casa nos próximos dias, sagitariano(a). Falo de reforma, mudança de casa ou até mesmo mudanças na dinâmica familiar. Sinto que você pode se arrepender depois.

Capricórnio

A sua comunicação pode ficar confusa nos próximos dias. Tente não assinar contratos ou fazer acordos. As conversas difíceis podem ficar para depois. Muito cuidado com as mensagens trocadas via WhatsApp ou publicações nas redes sociais. Melhor não morrer pela boca.

Aquário

Não gaste dinheiro sem necessidade, aquariano(a). Pode ser que você compre e se arrependa depois. Se possível, espere até o final de semana para ir as compras. Evite uma situação em que você pode acabar comprando coisas impulsivamente.

Peixes

O que você planejou ou se propôs fazer essa semana não vai fluir como você gostaria. Espere mais um pouco para tomar qualquer decisão. Fuja da pressão e evite se posicionar. Você não tem muita certeza do caminho a seguir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.