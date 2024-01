Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (29/1)

Estamos iniciando uma semana profunda e intensa. Você será convidado a olhar para suas insatisfações, até porque a Lua vai minguar no signo de Escorpião no dia 02/02. E dessa vez você vai ter que ser honesto(a) consigo mesmo(a), não vai conseguir fugir dos possíveis desapegos e rompimentos. Entre os dias 29/01 e 08/02, você vai ter que refletir sobre a sua satisfação, autossuficiência e das coisas lindas que você veio realizar, que não dependem da concordância ou aprovação do outro. Aproveite esse clima de otimismo e harmonia entre seus atos e pensamentos e deixe transbordar o seu melhor. Mas lembre-se que Urano, o planeta que rege Aquário, não está mais no seu movimento retrógrado e segue pronto para mudar de marcha. Surpresas estão a caminho, espere por algo diferente do habitual. Nada é garantido, pois quando Urano sobe no palco, o cenário muda. E a partir de hoje, Marte e Urano se alinham, você será encorajado(a) a tomar uma decisão ou quebrar um padrão,. Aceite as mudanças de planos e imprevistos, você será provocado(a) a seguir adiante.

Áries

Urano chega para agitar um pouco a sua vida. Pode ser que ele traga alguma situação desafiadora, especialmente em relação a finanças, mas tudo isso com um único objetivo: tirar você da inércia. Ele vai te provocar a olhar para frente com ousadia. Se entregue as mudanças, tenho certeza que elas surgirão. Sinto que você vai iniciar um novo ciclo e vai ter motivos de sobra para celebrar.

Touro

Pode parecer arriscado, taurino(a), mas a mudança é necessária. Chegou a hora de reconstruir sua vida a partir de uma base mais autêntica. Eu te prometo que, após essa tempestade, o ar estará bem mais limpo e você vai enxergar outras possibilidades. E se tudo desabar, deixa ir, solte essas estruturas antigas. Você vai emergir dos escombros renovado(a). Como você é? Como você se expressa? Como você lida com seu corpo? Tente se desfazer dessa imagem idealizada.

Gêmeos

Marte em Capricórnio vai te ajudar a enfrentar os medos, separações ou perdas. É importante que você faça uma escolha ou tome uma decisão. Corte o que você considera nocivo. A mudança é urgente e ela vem de um lugar muito profundo. Você está no caminho certo. E esse caminho vai te levar a uma compreensão profunda da vida e de si mesmo(a).

Câncer

Você está sendo provocado(a) a se posicionar diante de uma situação que não está lhe fazendo bem. O momento pede uma abertura emocional para que você cure as feridas do passado. Não evite a dor, não se acomode em situações que inibem o seu crescimento. Você vai sentir uma força renovadora nos seus relacionamentos amorosos, nas suas parcerias e amizades.

Leão

Hoje o Céu te convida a olhar além das fachadas e das histórias que você mesmo criou. Algumas verdades são bem desconfortáveis, mas precisam ser encaradas, pois só assim você se livra das pressões internas e externas. Tudo que você precisa nesse momento é ficar bem, cuidar da sua saúde e desenvolver hábitos saudáveis. Tente não agir com impaciência.

Virgem

Porque você se protege e se defende tanto? Libere suas emoções e perdoe a si mesmo(a), pois só assim você desbloqueia tudo que tem disponível para você nesse momento. Não resista as mudanças, abra seu coração e se permita ser vulnerável. É curativo e vai te encorajar a seguir com paixão e autoestima.

Libra

O caldeirão das suas emoções está fervendo e o seu lar vai ficar mais agitado, mas faça valer os seus desejos e seja firme ao determinar limites, pois sua individualidade deve ser respeitada. Tudo que foi silenciado ou colocado debaixo do tapete será liberado. Isso pode levar a resolução de conflitos e você vai enxergar numa perspectiva mais ampla.

Escorpião

Os próximos dias serão bem intensos para você, escorpiano(a), Você precisa romper com a prisão da rigidez, moralidade e inflexibilidade e descobrir que a vida é muito mais do que uma regra ou controle. Pode ser que uma parceria, relacionamento ou um contrato esteja sufocando a sua energia vital. Expresse o que você sente e faça os cortes necessários e dê início a um novo ciclo de realização.

Sagitário

Uma grande transformação está ocorrendo em relação ao seu trabalho. É urgente que você se liberte de um trabalho que nada tem a ver com você para que você consiga se organizar materialmente e estruturar a sua vida financeira. Deixe de lado o que não está mais servindo ao seu crescimento profissional e esteja aberto a novas oportunidades financeiras.

Capricórnio

Sinto que você está muito mais animado(a), mas não se apresse na hora de fazer as escolhas. Se agir com equilíbrio, as decisões serão assertivas. Renove a noção que você tem de si mesmo(a). Algumas oportunidades estão disponíveis, mas estão sendo ignoradas. Você precisa se reconectar consigo mesmo(a) e com suas verdadeiras aspirações.

Aquário

Você mergulhou num mar de emoções. Vá mais fundo, não tenha medo. Reconheça suas lutas, superações, vitórias e derrotas. Como você digeriu tudo emocionalmente? Marte vai te ajudar a enfrentar os medos. Essa tempestade emocional vai passar, se liberte das lembranças e não tente controlar o rumo da relação ou situações que estão em curso, deixe fluir. Tudo requer tempo e espaço para crescer.

Peixes

O caminho não é fácil e não há garantias de sucesso, mas lembre-se que suas lutas devem favorecer o coletivo. Renove suas ideias, mude o foco dos seus interesses. O segredo e sair da nossa zona de conforto e confiar na jornada que se desenrola diante de você. A vida é movimento, e é através das aventuras que você cresce, amadurece e se transforma.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.