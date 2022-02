Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (28/2)

Os trânsitos astrológicos de hoje fazem o dia ser agitado, por isso, é preciso ter cuidado com suas emoções e possíveis frustrações. Isso acontece porque hoje, com a entrada da Lua em Aquário, nos sentimos mais inspirados para enxergar mudanças que precisam acontecer, o que significa que estaremos mais observadores para perceber ‘defeitos’ que impulsionam essas transformações.

Por esse motivo, é muito importante ter cuidado para não se expressar de forma crítica demais, porque a hostilidade não vai fazer com que o outro se sinta confortável na sua companhia nem te auxiliar a identificar aquilo que você quer se libertar. Além disso, a quadratura que a Lua está fazendo hoje com Urano pode nos levar a agir de forma enérgica e até estressada, quando nos deparamos com algum empecilho que altere o resultado esperado, e também a nos rebelar contra padrões que impedem a sua independência.

Áries

Como o traço impaciente e explosivo da personalidade dos arianos já está em evidência, é especialmente importante que hoje você tenha cuidado ao escolher a forma de se comunicar. Caso você perceba ser necessário, é interessante programar um dia mais reservado para lidar com suas próprias emoções com privacidade.

Touro

As emoções estão à flor da pele e tomar decisões nesse momento gera transformações marcantes. Podemos encarar isso de forma positiva ou negativa. O mais importante é perceber que não controlamos os acontecimentos ao redor, mas é possível adequar a forma de reagir a esses eventos.

Gêmeos

O posicionamento da Lua te convida a rever alguns hábitos ou conceitos que estão guiando suas decisões no dia a dia. Muitas vezes, pequenas mudanças em sua rotina podem gerar uma movimentação de energia psíquica que faz com que você se sinta mais disposto.

Câncer

Os aspectos que acontecem hoje geram certo incômodo, pois nos direcionam a deixar de lado a zona de conforto. Porém, pode ser muito interessante para que você aprenda a lidar com questões que envolvam dependência emocional. Faça o esforço de perceber que você é autossuficiente e que o processo de autoconfiança é recompensatório.

Leão

A necessidade de liberdade e de espaço, mesmo dentro de suas relações mais íntimas, pode ser evidenciada hoje devido à presença da Lua em Aquário. Porém é necessário ter muita cautela para não deixar que esse sentimento te faça desvalorizar a importância de outras pessoas em sua vida, porque uma rede de apoio emocional é fundamental no contexto que estamos vivendo.

Virgem

Como Virgem é caracterizado pelo criticismo presente em sua personalidade, é possível que o posicionamento atual da Lua, que desperta energias aquarianas, te leve a observar padrões que comportamento que você tem emitido, e que têm se configurado como um obstáculos no seu processo de evolução. Tenha cautela para não ser muito exigente consigo mesmo e respeite seus limites.

Libra

Os trânsitos astrológicos que estão acontecendo hoje podem configurar um momento propício para que você perceba que necessita de confiança e de liberdade, para se sentir verdadeiramente bem dentro dos seus relacionamentos. Por esse motivo, é interessante que você reflita sobre o que tem te incomodado, mas também lembre-se de não tomar decisões precipitadas.

Escorpião

O seu planeta regente - Plutão - está próximo da Lua, o que possibilita que você tenha um olhar mais profundo e com um tom transformador sobre os processos que você está vivendo em seus relacionamentos. Por mais que o atual contexto social seja desgastante, é fundamental que mantenhamos um olhar zeloso com quem nos importamos, para passarmos por isso com resiliência.

Sagitário

Como os nativos de Sagitário são caracterizados pela expansividade e, muitas vezes, até mesmo pela falta de compromisso, é necessário ter cautela com as influências que são despertadas pelo posicionamento da Lua em Aquário e do Sol em Peixes. Sabendo disso, acolha os questionamentos que vão surgir acerca dos seus relacionamentos, mas avalie o seu embasamento

Capricórnio

Muitas vezes, a rigidez e a seriedade com que você olha a vida podem fazer com que se desconecte da sua intuição e da sua liberdade criativa. O contexto astrológico de hoje é interessante para que você reavalie os padrões que impõe a si mesmo e perceba que a vida é muito preciosa para não aproveitá-la verdadeiramente, buscando equilibrar as responsabilidades e o lazer.

Aquário

O bem-estar possibilitado pelo posicionamento da Lua no seu signo pode ser aproveitado para dar lugar à sua criatividade e buscar formas novas de se expressar, como escrever uma carta a você mesmo ou fazer um desenho. Essas também são maneiras interessantes de transmutar as tendências impulsivas e até mesmo egoístas, que nos influenciam nesse momento.

Peixes

A independência emocional não costuma ser uma característica marcante da personalidade dos piscianos e, por isso, é interessante que você aproveite a presença da Lua em Aquário para reavaliar os padrões de apego que regem as suas relações. Analise se você tem sido fiel a si mesmo, mas lembre-se também que esse não é um bom momento para tomar alguma decisão efetiva.