Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (28/11)

Ontem, no fim do dia, a Lua ingressou em Aquário, fazendo com que essa segunda-feira (28) se inicie com mais energia, disposição e criatividade. A força de vontade aquariana nos deixa mais dispostos e abertos ao novo, o que proporciona um bom momento para inovar no trabalho. Reflita sobre formas diferentes de fazer o mesmo - como você costuma se alimentar, por exemplo? Se você come mexendo no celular ou vendo televisão geralmente, busque fazer isso com mais presença hoje, prestando atenção nas texturas e sabores. Esse exercício de atenção pode ser aplicado a tudo que você fizer durante o dia. Quando estamos verdadeiramente presentes em nossas atividades, percebemos nuances e detalhes que fazem toda a diferença. Além de trazer novos pontos de vista, essas percepções também nos ajudam a viver com mais gratidão e plenitude - e esse é o intuito da temporada sagitariana, que estaremos vivendo até o dia 21 de dezembro.

Aquário

Aproveite a passagem da Lua pelo seu signo para colocar as pendências em ordem, tomando atitudes assertivas e criativas para resolver as coisas que você estava evitando nos últimos dias. Quando esperamos a ocasião perfeita para fazer algo, estamos apenas cedendo às inseguranças, porque sabemos bem que não existe um ‘momento perfeito’ em que as coisas darão certo.

Capricórnio

A presença da Lua em Aquário hoje desafia sua capacidade de entender que mudanças são necessárias, especialmente em se tratando de sua jornada profissional. Tenha cuidado para não querer fazer tudo do seu jeito, e acabar esquecendo que outras pessoas podem te ajudar em seus projetos (inclusive nos pessoais).

Câncer

A Lua em Aquário hoje faz com que você se sinta mais interessado por situações novas. Aproveite para dar espaço à sua criatividade. Apenas é preciso ter cuidado para que essa busca pelo novo não coloque algumas coisas em risco, como suas obrigações no trabalho, suas relações afetivas ou a você mesmo.

Peixes

Aproveite a força da Lua em Aquário para acessar sua criatividade e coragem, e fazer as coisas de um jeito diferente. Não deixe que as inseguranças te impeçam de fazer o que verdadeiramente deseja, seja usar uma roupa diferente ou apresentar uma ideia no trabalho.

Touro

A Lua em Aquário hoje pode deixar as pessoas de Touro um pouco ansiosas. As energias desse momento astrológico exigem movimento e transformação sobre coisas que estão te mantendo estagnado, principalmente na vida profissional. Por isso, não tenha medo de dar o primeiro passo em direção à mudança. Apenas tome cuidado para não querer resolver tudo de uma só vez.

Virgem

A Lua em Aquário faz com que você, virginiano, se sinta um pouco incomodado com as mudanças que estão partindo de outras pessoas. Tenha cuidado para não deixar a arrogância tomar conta - você não é a única pessoa que pode ter boas ideias. Dê uma chance para o novo.

Leão

As pessoas de Leão podem ceder aos seus impulsos quando a Lua está transitando por Aquário. Por isso, tome cuidado com decisões precipitadas e ideias muito aventureiras que podem surgir hoje. É um bom momento para abraçar a sua criatividade, buscando novas soluções para desafios que estão sendo recorrentes.

Escorpião

O encontro entre o Sol e Plutão ontem pode ter feito com que você se sentisse sobrecarregado emocionalmente. Hoje, com a influência de Aquário, as coisas ficam um pouco mais leves, mas você pode se sentir sufocado por cobranças que venham a surgir. Tenha cuidado para que a necessidade de se sentir livre não te leve a agir de forma arrogante.

Sagitário

Áries

A presença da Lua em Áries nesta segunda-feira pode ajudar as pessoas de Áries a dar o primeiro passo em relação a algum projeto profissional. Mesmo estando receoso, lembre-se que não existe um momento perfeito para tomar atitudes. Não é sobre ser impulsivo ou imprudente, mas sim sobre confiar na sua capacidade de lidar com um desafio de cada vez, à medida que surgirem.

Libra

A presença da Lua em Aquário, que é um signo de ar assim como Libra, faz com que você se sinta mais confortável para enfrentar seus desafios com disposição. É hora de olhar para a poeira debaixo do tapete e, finalmente, fazer a limpeza necessária. Você tem mais domínio sobre sua própria vida do que imagina.

Gêmeos

As pessoas de Gêmeos podem sentir dificuldade para seguir os planos para hoje, porque a influência da Lua em Aquário desperta muita energia e empolgação. A distração pode ser uma consequência. Por isso, é importante começar o dia cuidando das suas obrigações, para não acabar deixando de lado coisas importantes. Fazer pausas a cada 20 minutos de concentração é um bom método.



