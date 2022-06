Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/6)

Leão

Gêmeos

Câncer

Escorpião

Aquário

Capricórnio

Sagitário

Peixes

Virgem

Touro

Libra

Áries

Hoje a Lua passa o dia transitando por Gêmeos, e forma vários aspectos desafiadores durante o dia. Apesar disso, esse posicionamento evidencia a capacidade intelectual, despertando mais ânimo e determinação para correr atrás de nossos objetivos. Ainda assim, pode ser difícil enxergar qual o caminho mais assertivo que devemos tomar para alcançar metas. Em vez de se sentir frustrado e tentar forçar-se a tomar decisões importantes nesse momento, você deve parar para repensar suas prioridades. Analise o que tem tomado mais tempo em sua vida e o que merece mais dedicação, para que dê mais frutos. Esse contexto indica dificuldade para dialogar e cooperar com aquelas pessoas que têm opiniões diferentes. Com a Lua em Gêmeos, nos sentimos mais ansiosos e podemos acabar agindo por impulso. Por isso, precisamos tentar desenvolver mais flexibilidade para aprender a lidar com as divergências sem criar grandes problemas.Nesse momento, tenha cuidado para não desvalorizar o ponto de vista do outro e tentar impor a sua vontade. Aprenda a respeitar os limites de quem ama para que seja igualmente respeitado.Suas emoções são permeadas por cobranças e julgamentos, fazendo com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não projetar seus problemas nas pessoas ao seu redor.Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está em Gêmeos e forma um trígono com Saturno em Aquário hoje. Esse aspecto pode te ajudar a clarear a mente e acessar a sua racionalidade. Hoje é um bom dia para organizar os principais ambientes que você passa o seu tempo, como o seu quarto e o seu escritório.Os nativos de Escorpião podem sentir a necessidade de ficar mais reservados, neste momento em que a Lua faz um trígono com Saturno. Apesar de a proximidade entre o Sol e Mercúrio indicar extroversão, você pode ficar mais ‘briguento’ hoje e isso requer mais distância e reflexão antes de agir.Os nativos de Aquário devem ter cuidado com atitudes impulsivas, querendo mudar abruptamente algo que precisa de paciência e tempo para ser alterado, seja sobre os seus próprios sentimentos ou em suas relações profissionais. Tente acolher suas emoções para compreender o que está se passando internamente.Hoje a Lua forma um trígono com Saturno, planeta regente de Capricórnio. Esse aspecto te ajuda a organizar seus sentimentos com mais clareza, e você deve se dedicar a isso para evitar atitudes impulsivas. Esse tipo de ação se torna mais provável quando você está se sentindo inseguro, porque seu julgamento fica prejudicado.Os nativos de Sagitário têm dificuldade para organizar suas prioridades e, por isso, podem ser rotulados de 'irresponsáveis'. Muitas vezes, você acumula compromissos por esperar o momento certo, em que não haja problemas, para ‘resolver a sua vida’. Porém, é preciso viver um dia de cada vez fazendo o que está ao seu alcance.Os nativos de Peixes se sentem prejudicados com o trígono que a Lua forma com Saturno hoje, o que gera certo desânimo. Porém, esse aspecto traz à tona situações que precisam de mais atenção e responsabilidade, e você deve ter cuidado para não reagir mal, como se tivesse razão. Saiba reconhecer as falhas e aprender com elas.Os nativos de Virgem tendem a se cobrar demais durante as próximas semanas, buscando dar o melhor de si. O problema é quando você começa a ultrapassar seus limites para alcançar metas inconcebíveis. Tenha compaixão com você mesmo, entendendo que não faz sentido cobrar perfeição de ninguém.A presença da Lua em Gêmeos pode impulsionar atitudes egoístas, porque amplifica o seu orgulho, fazendo com que você acredite saber o que é o melhor a se fazer - para si mesmo e para as outras pessoas, mesmo que elas discordem disso. Tente não permitir que essa teimosia gere grandes discussões.Hoje a Lua está formando um trígono com Saturno, que te ajuda a organizar os pensamentos, mas também gera certa cobrança. Além disso, a conjuntura astrológica indica algum desentendimento (com horário de compromissos, pequenos acidentes domésticos ou no trânsito..) gerado por problemas de comunicação.Hoje a Lua está formando um trígono com Saturno, que te ajuda a ter mais controle emocional. Porém, a quadratura que a Lua forma com Netuno pode fazer com que você perca a sensibilidade para se expressar, esquecendo-se de pensar em como suas palavras impactam quem as recebe.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.