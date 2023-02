Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/2)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Sagitário

Peixes

Libra

Câncer

Gêmeos

Touro

Leão

Virgem

Áries

Hoje a Lua entra em sua fase crescente logo pela manhã, te convidando a se movimentar em busca de expansão. Esse trânsito te leva a agir em busca de seus sonhos, tomando cuidado para não acabar exagerando na quantidade de possibilidades que podem surgir. Por isso, planeje o seu dia e seus compromissos para não se perder e poder dar abertura para cada inspiração e ideia nova. Tenha coragem para agir, confie no que a sua alma vem te dizendo e acredite que a suas ideias precisam ser faladas e colocadas em prática.A entrada da Lua em Gêmeos possibilita um momento de muita troca, fazendo com que seja mais fácil para você, aquariano, falar sobre suas ideias. Aproveite seu senso de liberdade para se movimentar e ir em busca de novos ares, deixando de lado toda negatividade.A entrada da Lua em Gêmeos te convida a ser mais paciente em relação aos seus compromissos, já que muitas distrações podem surgir ao longo do dia. Aproveite a fase crescente da Lua para se permitir fazer mudanças, reorganizar-se e estar em movimento.A entrada da Lua em Gêmeos desperta um olhar mais leve em relação às obrigações e pendência da vida, permitindo que você enxergue mais possibilidades a serem exploradas e aprendidas. Esse movimento te ajuda a sair da rotina mais ‘rígida’ e renovar suas energias.A entrada da Lua em sua fase Crescente em Gêmeos desperta seu lado mais criativo, aumentando suas atividades mentais. Esse momento te ajuda a vislumbrar novos caminhos, abrindo portas para que seus sonhos saiam de vez do papel.A entrada da Lua em Gêmeos desperta muita energia em seus pensamentos, deixando suas emoções à flor da pele. Preste atenção na possibilidade de estar descontando seus medos e receios nas outras pessoas.A entrada da Lua em um signo de ar assim como o seu diz muito sobre sua comunicação e como vem demonstrando seus verdadeiros sentimentos. É um momento para ser mais coerente consigo mesmo, sem se importar tanto com as opiniões à sua volta.A Lua crescente desperta o lado mais sonhador das pessoas de Câncer, ajudando a enxergar novos caminhos e possibilidades. Não tenha medo de se aventurar e ir além. Algumas pessoas podem acabar te desmotivando, mas é importante ser mais confiante sobre seu valor.A entrada da Lua em seu signo enfatiza a necessidade de ser mais consciente das coisas que precisam ser liberadas para que você cresça. É preciso focar em seus projetos e sonhos, sem se dispersar com as várias possibilidades. Aproveite para ser mais comunicativo sobre suas inseguranças e medos.A Lua Crescente em Gêmeos desperta muita atividade mental, deixando você mais pensativo e sonhador. Esse movimento acaba afetando sua rotina, Permita-se se movimentar e seguir seus instintos, mas com cuidado para não cair nos excessos.A impulsividade e ansiedade despertando pela Lua em Gêmeos traz um desafio para sua semana. É preciso ter cuidado para não descontar suas frustrações nas outras pessoas, focando apenas nas dificuldades. Busque observar e refletir mais sobre os pontos positivos que te ajudam a evoluir.A Lua crescente te convida a abrir mão do que te prende em antigos padrões que não fazem mais sentido na sua vida, escolhendo com mais sabedoria os próximos passos. Aproveite para abraçar novas oportunidades, permitindo ser mais sonhador, agir com mais leveza e gratidão.A semana se inicia com a energia mais agitada de Gêmeos, sendo necessário ter mais consciência sobre seus sentimentos. Lembre-se de pensar antes de agir, conversar e fazer as coisas de forma mais calma.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.