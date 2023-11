Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (27/11)

Teremos uma semana marcada por clareza e por desafios. E essa lua cheia no signo de Gêmeos vai te mostrar o quanto você está dividido e precisa encontrar um outro caminho ou apontar novas rotas. Não dá para viver nesse impasse.

Áries

Ariano(a), prepare-se! Essa semana será decisiva para você, pois você pode receber alguma resposta em relação a todas as negociações, diálogos e assuntos iniciados na semana do dia 13/11. Existe uma possibilidade de concretização. Mas muito cuidado com suposições, mal-entendidos ou distorções de fatos. Uma mentira ou uma comunicação confusa pode estragar sua festa. Seja muito cuidadoso(a) com a sua comunicação e foque nos detalhes.

Touro

Chegou a hora de colher os frutos do que foi semeado no início na semana de Lua Nova (13/11). Você deve focar agora nos acertos de detalhes e, principalmente, nos assuntos financeiros. Pode ser lucros, novos clientes e contratos. Esses frutos podem ser colhidos também nos seus relacionamentos afetivos. Você só precisa ter cuidado na comunicação e deixar as pontas bem amarradas, nada de brechas.

Gêmeos

Os próximos dias serão marcados pela lua cheia no seu signo, geminiano(a). Você precisa desacelerar um pouco e cuidar mais da sua saúde. Talvez você tenha se esforçado e não tenha adiantado muito. Você precisa conter a ansiedade e focar apenas no que é importante. Pare de se comprometer com pessoas ou oportunidades que não vão te levar a lugar nenhum. Pense duas vezes antes de aceitar mais demandas.

Câncer

Você vai passar por um momento de profundas reflexões, canceriano(a). Pense em tudo que está acontecendo na sua vida, principalmente, o que foi iniciado no dia 13/11. Pode ser que, na prática, nem tudo funcione e talvez você precise fazer alguns ajustes. Tudo está muito confuso para você, não crie expectativas.

Leão

Se você vem amadurecendo algo desde a última lua nova (do dia 13/11), imagino que agora você terá a chance de colher os resultados da sua dedicação. Quem sabe uma pessoa influente ou uma amiga não trazem novidades, ou um tipo de ajuda para essa meta que você estava batalhando? Este é um ótimo momento para trocar ideias e perceber se o que você fez até aqui está funcionando ou precisa de mudanças. Se abra para os desvios de rota.

Virgem

Depois de muitos obstáculos, você está prestes a chegar no topo. Aguenta mais um pouco, pois vejo reconhecimento, concretização ou um martelo sendo batido. Você está chegando ao topo e logo vai colher os frutos dos seus esforços. E quando acontecer, nem todo mundo vai te apoiar e aplaudir.

Libra

O desejo será de recomeçar do zero. Pode ser um curso, um projeto novo ou até mesmo uma mudança de cidade. Chegou a hora de planejar e focar nos seus, mas muito cuidado com essa ansiedade. As duas próximas semanas podem trazer uma certa indecisão ou confusão em questões do dia a dia. Acredite nos seus sonhos.

Escorpião

As transformações não param, escorpiano(a). Você acaba de começar um ciclo e a lua cheia em Gêmeos traz a culminação de acontecimentos, crises, transformações e decisões profundas, especialmente nas próximas 2 semanas. Você precisa pensar em novas alternativas. Muita cautela nesse momento.

Sagitário

Você vem refletindo sobre o que realmente importa na sua vida. A partir de hoje, muitas questões importantes vão vir à tona, principalmente, as que afetam uma parceria ou relacionamento significativo. Não precisa ser somente amoroso. Quem sabe um parceiro de trabalho? Chegou a hora de ter uma conversa séria com essa pessoa.

Capricórnio

A lua cheia em Gêmeos, que inicia hoje, mostra que os projetos ou iniciativas que você começou por volta da lua nova em 13/11, possivelmente envolvendo trabalho em grupo ou projetos na internet, estão agora atingindo seu ponto máximo. Muito cuidado com o aumento na carga de trabalho, esteja atento(a) à sua saúde, garantindo que você não se sobrecarregue. O que realmente vale a pena?

Aquário

Chegou a hora de receber os aplausos e se abrir para as conquistas. As sementes plantadas (13/11) podem começar a dar frutos. Você estará transbordando de alegria, mas muito cuidado com a dispersão e o esquecimento, isso pode afetar tanto a vida social quanto financeira.

Peixes

Mantenha a calma e busque clareza antes de tomar qualquer atitude, pisciano(a). Você deseja viver novas experiências ou renovar seu estilo de vida. Que tal integrar pequenos novos hábitos na sua rotina? Pode ser que você reflita sobre o seu trabalho atual e perceba que ele não está nada alinhado com você. Isso vai trazer muitos incômodos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.