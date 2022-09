Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (26/9)

A semana que está se iniciando promete ser muito poderosa, e despertar oportunidades inesperadas. A influência da Lua nova, que agora está no signo em Virgem, assim como Mercúrio retrógrado, nos convida a ouvir mais a nós mesmos. Quando paramos para escutar a nossa intuição, percebemos de forma mais nítida o quanto é recompensador confiar em nós mesmos, e acreditar em nosso potencial de construir aquilo que almejamos.

Tanto em termos pessoais quanto profissionais, o momento astrológico atual promete despertar essa força interna que, muitas vezes, temos medo de acessar. Precisamos nos relembrar diariamente que é preciso arriscar para conquistar coisas novas. E mesmo quando não calculamos muito bem os riscos e algo sai dos planos, sempre há como aprender e crescer com a situação.

Aquário



A expansividade e a resiliência são fortes características de Aquário, que fazem com que você consiga lidar melhor com esse momento intenso, de acontecimento e sentimentos poderosos. Apenas tome cuidado para que você não ignore os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento.

Câncer



Nesse início de semana, se atende à necessidade de revisar metas e combinados, para que seja possível mudar tudo aquilo que não está dando certo na prática. Nos relacionamentos afetivos, especialmente, é importante aproveitar para ajustar as expectativas.

Capricórnio



A última semana de retrogradação de Mercúrio faz com que algumas cobranças e pendências se evidenciem. A necessidade de estabilidade pode fazer com que tenha receio de tomar decisões, mesmo quando, no fundo, você sabe o que é o melhor a se fazer.

Leão



Hoje o Sol, que é o planeta regente de Leão, está formando uma oposição com Júpiter. Esse aspecto pode fazer com que você fique com a língua mais ‘afiada’ nas discussões. Apesar da importância de ser sincero, é preciso ter cuidado para não se comunicar de forma agressiva.

Gêmeos



A dica para as pessoas de Gêmeos agora é tentar ser mais flexível, para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas!

Libra



A Lua nova te desafia a lidar com sua personalidade indecisa e a se desprender daquilo que não faz mais sentido. Compreenda que nada é imutável e não dar espaço para a evolução apenas gera sofrimento.

Sagitário



Nesse momento, temos a possibilidade de aliar as energias do Sol e de Júpiter, que estão formando uma oposição. Apesar de esse aspecto ser um pouco desafiador, porque o excesso de sinceridade pode causar discussões, é importante aproveitar esse momento para ‘aparar as arestas’ - resolver as divergências que estão sendo recorrentes em seus relacionamentos.

Virgem



Neste momento, oportunidades estão surgindo e você pode aproveitá-las para fazer algo do seu jeito, com a sua personalidade. Para isso, é preciso confiar na sua capacidade e estar disposta a se arriscar.

Áries



Esse é um bom momento para refletir sobre o que você precisa estruturar em sua vida, ariano. Para conquistar grandiosamente aquilo que você mais deseja, é preciso preparar o terreno com calma e consciência dos passos que você está tomando. Mais uma coisa que sabemos, mas sempre precisamos nos lembrar: a pressa não leva a lugar nenhum.

Escorpião



A intensidade dos escorpianos pode fazer com que os processos de mudança sejam muito sofridos. Acolha com amor as mudanças que estão acontecendo e usufrua das energias da Lua nova para se reinventar!

Touro



Nesta semana, as pessoas de Touro tendem a se sentir um pouco confusas, porque estamos vivendo um momento de transição, em que escolhas precisam ser feitas. Existe o desejo de libertação e mudanças necessárias para que a sua vida, seus relacionamentos e o seu trabalho se conectem de forma mais equilibrada.

Peixes



A entrada da Lua nova em Virgem, que é seu signo oposto complementar, pode despertar o sentimento de superioridade, que instiga comentários críticos. Seja cauteloso com o que fala, e tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações que poderiam ser simples.



