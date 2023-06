Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (26/6)

Câncer

Gêmeos

Escorpião

Virgem

Leão

Libra

Capricórnio

Touro

Peixes

Sagitário

Aquário

Áries

A Lua cresce e quase chega ao Quarto Crescente, passando pelo signo de Libra. Toda essa força fala de nossa relação com o equilíbrio entre dar e receber, além de favorecer a busca interna por harmonia em todos os setores da vida. No entanto, ela forma uma quadratura com o Sol e com Mercúrio, trazendo instabilidade para essa segunda-feira. Muito cuidado para não levar alguns assuntos para o lado pessoal, ou mesmo levar a sério demais, pois o emissor da fala pode não ter a intenção de dizer o que você entendeu. Também vale notar que as pessoas ao seu redor estarão um tanto mais sensíveis, e que muitas vezes podem estar avoadas e confusas. A Lua também se opõe a Netuno que, por sua vez, também forma quadraturas com o Sol e Mercúrio. A carga emocional do dia será imensa, portanto é preciso focar o máximo possível nas questões de trabalho. Se possível, evite reuniões e priorize as atividades que te trazem mais satisfação pessoal.Com a Lua em Libra, você sente a necessidade de descansar seus olhos em coisas belas, além de curtir emoções que sejam leves e tranquilas. Talvez queira almoçar em algum lugar novo, saborear um doce suave (como mel, morangos e creme de baunilha), ouvir músicas harmoniosas. Ainda que se sinta bem e leve, a quadratura formada com o Sol e Mercúrio trará desentendimentos no ambiente de trabalho.Você deve buscar a orientação que precisa dentro de si mesmo, ou no seio de sua família. Aliás, nesse momento, se puder passar um tempo sendo cuidado por seus pais isso será ótimo. Seu coração pode navegar por águas turbulentas, mas atitudes concretas, como carinho e mimos, vão te ajudar a encontrar o caminho do cais. Há boas notícias vindo no seu trabalho.Você se sente mais eloquente e persuasivo, e sabe que com isso pode conquistar o que deseja em seu trabalho. Seus sentimentos são harmonizados pela Lua em Libra, que ajuda a lidar com os problemas do dia a dia, trazendo suavidade para suas ações e escolhas. Com toda essa força interior, seu dia será incrível.A Lua deixou o seu signo e isso traz mais estabilidade para pensamentos e emoções. No entanto, Mercúrio, seu planeta regente, faz quadratura com a Lua e com Netuno. Isso provoca em seu âmago o desejo de buscar respostas para certas questões filosóficas (no sentido de abstratas mesmo). Essa sensação é bastante incômoda e pode te deixar sensível. Aproveite a conjunção com o Sol para brilhar em grupos importantes, como equipe de trabalho, núcleo familiar ou colegas de classe.Alguma coisa acontecida no final de semana continuará em sua mente. Cuidado com a nostalgia e os sentimentos de remorso que podem surgir, eles são resultado de aspectos tensos entre o Sol, Netuno e a Lua. Apesar do dia estar carregado por inseguranças e pesos do passado, você terá sorte em aspectos práticos da vida, talvez com questões legais, profissionais, burocráticas ou mesmo médicas.A quadratura de Vênus e Urano te leva a pensar sobre tudo o que você conquistou até hoje, e tudo o que teve que sacrificar ou renunciar para atingir esses objetivos materiais. Por um lado, você quer quebrar com tudo o que acreditava ser importante e buscar novos caminhos, por outro, sente orgulho de seus feitos, pois sabe que fez o seu melhor. É importante encontrar o equilíbrio nessa situação, então aproveite a energia da Lua Crescente para processar essas ideias todas.A conexão de Saturno com o Sol e Júpiter te traz expansão em muitos setores. É como se sua aura estivesse mais brilhante e calorosa, fazendo com que as pessoas encontrem aconchego e segurança em sua presença. Sinta toda essa autoconfiança, deixe que ela transborde e te traga um dia cheio de sucesso.Vênus está quadrando Urano, o que provoca todos os seus conceitos comuns de estabilidade, como viver uma relação monogâmica, ser leal e fiel, manter-se no emprego mais seguro, nunca arriscar, entre outros. Saiba que esse estresse é normal, e tem um lado bom, que é tirar você da zona de conforto, te levando a experimentar coisas novas, a buscar novos horizontes.Esse será um dia bastante difícil em relação às suas atividades diárias, responsabilidades e agenda. Acontece que Netuno, seu planeta regente, faz aspectos tensos com o Sol e com a Lua, o que atrapalha a sua concentração e traz ansiedade também. Mas Júpiter, que também olha por Peixes, traz boa sorte e discernimento, então conte com o acaso, aceite ajuda externa e não desista - o dia há de terminar bem.Siga o seu coração e foque seus pensamentos no seu objetivo central: a energia flui para onde a atenção vai. Júpiter, seu planeta regente, faz ótimos aspectos com o Sol, a Lua e Saturno, o que aumenta a sua capacidade analítica e também traz empatia, discernimento para lidar com as expectativas dos outros. Você será capaz de construir pontes incríveis, basta se permitir, conectando-se com as pessoas certas.Esse é, definitivamente, um dia estressante. Desentendimentos tendem a acontecer em especial entre as pessoas mais próximas a você, como nos relacionamentos e na família. A melhor forma de driblar essa situação é direcionar sua atenção e energia para os assuntos do cotidiano. Que tal fazer uma lista de pendências de sua vida pessoal e profissional? Tudo o que estiver atrasado e mereça a sua atenção deve estar lá. Escolha alguns desses objetivos e resolva hoje mesmo, isso fará você se sentir mais leve.Você sabe que, há algum tempo, sua força deriva da estabilidade, e de todos os lugares seguros que possui. No entanto, com Marte se aproximando da Casa 3, aos poucos você sente a necessidade de dialogar mais, de se apoiar nos amigos e até de aumentar o seu círculo social. Com Vênus te dando suporte emocional e aumentando a sua persuasão, essa missão se torna fácil. Confie em seu charme natural.