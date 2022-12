Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (26/12)

Sagitário

A semana está se iniciando com a passagem da Lua por Aquário, o que nos ajuda a refletir sobre as realizações de ano novo de forma mais livre e original, sem nos preocupar tanto com o que os outros vão pensar. Celebrar a vida e a possibilidade de recomeçar pode ser considerado um ritual moderno e, como tudo aquilo que acreditamos tem muita força, as energias desse momento são propícias para transformações. Por isso, fazer um balanço de tudo o que vivemos, e estabelecer as metas para o ano que se aproxima é uma tarefa muito importante para essa próxima semana. Para que as transformações que estamos buscando sejam efetivas, será preciso nos libertar de tudo aquilo que não faz mais sentido em nossas vidas. Reflita sobre suas realizações de ano novo pensando não somente no que você deseja conquistar, mas também nos hábitos, pensamentos e relacionamentos que precisam ser ressignificados ou finalizados em 2023.O olhar analítico e minucioso, que é despertado pela presença de vários astros em Capricórnio, pode te ajudar a identificar questões que estão precisando de atenção e adequação em sua vida.Aproveite a virada de ano para renovar suas energias e sua conexão com as pessoas mais especiais da sua vida, fazendo questão de expressar mais carinho e cuidado.Embora sonhar seja necessário para nos manter felizes e motivados, é preciso aprender a ajustar as expectativas conforme a realidade. Caso contrário, você pode se deparar com mais frustrações do que realizações.As falhas na comunicação podem ser recorrentes nos próximos dias, e será preciso ter paciência para esclarecer as situações. Lembre-se que nem sempre é tão importante assim ter razão nas discussões, mas sim que haja compreensão nos relacionamentos.Nesta semana, lembre-se que as metas para o próximo ano precisam fazer sentido para você mesmo. É preciso entender seus desejos pessoais, olhando para dentro em primeiro lugar, para compreender o que será relevante para você ao longo do próximo ano.Além de despertar uma postura mais séria e inflexível, a presença de três planetas em Capricórnio, signo relacionado à responsabilidade e às cobranças, indica um momento em que seremos direcionados a encarar as consequências das nossas escolhas.Lembre-se de alinhar suas expectativas para o próximo ano com quem você divide sua rotina, mas tenha também suas próprias metas pessoais, tendo em mente seus sonhos mais profundos.A Lua nova no seu signo hoje te convida a dar espaço ao novo: novos hábitos, novas formas de pensar, de enxergar o mundo e de se expressar. Você não precisa esperar 2023 para renovar aquilo que não tem te feito bem.O início de Mercúrio retrógrado em Capricórnio nesta semana indica que alguns desafios podem surgir no trabalho, e será preciso tomar cuidado para não acabar nos desesperando com os imprevistos.Em meio às reviravoltas que podem vir à tona nesta próxima semana, lembre-se também dos motivos que você tem para ser grato, e por tudo que conquistou até aqui neste ano. Recorde-se da sua força para definir as metas de 2023.Aproveite a virada de ano para mudar um pouco a sua postura, buscando alinhar suas expectativas com quem você convive, para não esperar tanto dos outros e acabar decepcionando-se.Aproveite o clima de renovação proporcionado pelas festividades para colocar em prática desejos pendentes, adiados por muito tempo em razão do cotidiano corrido. As resoluções de ano novo podem ser aproveitadas para adicionar novos sabores à nossa vida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.