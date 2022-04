Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (25/4)

Capricórnio

Essa semana se inicia com o ingresso da Lua em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e talvez até mesmo um pouco confusos, alterando a nossa percepção da realidade. Como um alinhamento planetário está acontecendo nesse signo há alguns dias, estamos mais propensos a sofrer por alguma desilusão. Esses sentimentos são evidenciados quando sofremos com uma quebra de expectativas, por isso, tente repensar sobre o quanto você tem idealizado seus relacionamentos. Além disso, é essencial tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas, porque o excesso de sentimentos pode nos levar a julgar algumas situações com muita ingenuidade.A intensidade emocional despertada pelo ingresso da Lua em Peixes pode ser irritante, porque você se sente mais vulnerável. Mesmo que você precise ficar mais introspectivo para isso, é importante acolher seus sentimentos e tentar compreendê-los verdadeiramente. Abafar o que você sente pode parecer mais fácil, mas apenas causa confusão mental.A entrada da Lua em Peixes desperta ainda mais a empatia dos nativos de Aquário, que conseguem dialogar de forma mais calma e compreensiva neste momento. Por isso, é interessante aproveitar o dia para resolver aquelas pendências que estão causando um clima estranho com as pessoas que você se relaciona.A entrada da Lua em Peixes desperta o lado mais romântico dos nativos de Leão, mas o bom humor pode não durar muito tempo. Isso acontece porque, com as emoções afloradas, você pode acabar levando as coisas pro lado pessoal, o que desperta algumas discussões.O encontro de vários astros em Peixes nesse momento indica que a necessidade de expansão será percebida de forma mais clara. É preciso dar ouvidos aos seus instintos e aos seus desejos, para lidar com eles de forma consciente e impedir que eles te direcionem a tomar atitudes impulsivas e destrutivas.A entrada da Lua em Peixes, que é um signo de água assim como Escorpião, pode fazer com que você se sinta muito apaixonada (por alguém, pela vida..) ou extremamente triste, porque a influência pisciana evidencia nossos sentimentos mais profundos. Sabendo disso, tenha cuidado para não levar tudo o que você sente como uma verdade absoluta.Os nativos de Gêmeos costumam ter dificuldade para alisar com as energias piscianas, que evidenciam a sua ansiedade. Isso pode gerar um ciclo de pensamentos destrutivos, porque você tende a imaginar todos os piores cenários envolvendo os problemas que está vivenciando. Respire fundo, pare o que está fazendo e faça um plano de ação.Os nativos de Peixes ficam mais sensitivos quando a Lua se encontra no seu signo. Apesar de ser importante dar ouvidos à sua intuição para se compreender melhor, saiba que também é preciso medir racionalmente suas emoções, pensando no seus objetivos e consequências. Caso esteja se sentindo magoado, tenha cuidado com a forma que se expressa.Os nativos de Áries são regidos por Marte, que está transitando por Peixes e se encontra com a Lua hoje. Porém, como o Sol está em Touro, a influência desses dois signos gera uma tensão entre seus impulsos e a necessidade de estabilidade. As mudanças são bem vindas, mas são melhores quando bem estruturadas. Tenha cuidado para não permitir que as suas emoções guiem as decisões profissionais.Os nativos de Sagitário devem ter cuidado para não deixar que a ingenuidade pisciana e o espírito sonhador desse signo falem mais alto que a razão hoje. Mesmo que você queira agradar quem ama, é preciso saber dialogar e chegar a um acordo sobre o que deve ser feito. Você não precisa (e nem deve) abrir mão das suas necessidades e vontades por outras pessoas.A entrada da Lua em Peixes faz com que esse astro, regente das emoções, aproxime-se de Vênus e de Júpiter. Esse encontro indica que você terá mais clareza para identificar qual situação ou relacionamento está te impedindo de atingir todo o seu potencial. Porém, a influência pisciana pode fazer com que você dramatize o que foi percebido.A presença da Lua em Peixes aflora uma sensibilidade que pode gerar insegurança. Quando esse sentimento vier à tona, tente conscientizá-lo e descobrir suas origens. Tenha cuidado para não projetar esse incômodo interno nas pessoas ao seu redor, porque culpar os outros tende a ser uma saída mais fácil do que encarar sua própria responsabilidade.A entrada da Lua em Peixes hoje faz com que os nativos de Libra se sintam mais dispostos a começar a semana buscando harmonia e tranquilidade. Por isso, é interessante aproveitar para planejar os próximos dias de forma consciente, lembrando-se de separar um tempo para praticar o autocuidado diariamente.