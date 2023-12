Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (25/12)

A magia do Natal será reforçada com a perfeita sintonia entre Vênus e Netuno. Viva o amor, pois o amor está no ar com doses super elevadas de intuição e espiritualidade. Aproveite o clima fraternal, doce e gentil e viva os encontros da melhor forma. Hoje é dia de celebrar a vida.

Áries

Reserve o dia 25 para relaxar e fazer um detox. Tome um banho demorado e permita-se relaxar. Um momento de tranquilidade vai te fazer muito bem. Deixe de lado as distrações e ilusões do mundo material e entre em contato com você mesmo(a). Você está vivendo um momento de desapego.

Touro

O amor está no ar, taurino(a). Fortaleça seus laços afetivos. Hoje não é dia de se isolar socialmente. Reconheça seus próprios valores, desejos e necessidades. Aproveite a energia do dia para conversas importantes e declarar seu amor e gratidão.

Gêmeos

Vênus traz uma clima de romance. Aproveite essa energia de conexão e compreensão nas relações. Curta momentos de amor e cumplicidade com seu par. Para os geminianos solteiros, aguarde novidades, o Papai Noel pode lhe trazer um amor especial.

Câncer

Vênus e Netuno estão em harmonia e trazem muita inspiração e harmonia para o seu dia, aproveite essa energia criativa e reflita sobre seus objetivos e planos futuros. Hoje é dia de focar nos seus sonhos e aspirações para o próximo ano. Não se acanhe, sonhe alto.

Leão

Vênus e Netuno bem alinhados trazem uma atmosfera de aconchego e harmonia para o seu coração e seu lar. Curta a paz do seu feriado, pois depois de tanta correria, você vai perceber o quanto os momentos de paz lhe faz bem. Se permita relaxar.

Virgem

Lembre-se de que as preocupações excessivas podem criar um ciclo de pensamento negativo. Aproveite que Vênus e Netuno favorecem a sua comunicação e compartilhe suas preocupações com um amigo ou familiar para aliviar o fardo emocional. As estrelas se alinham para trazer harmonia e entendimento em suas conversas, virginiano(a). Aproveite!

Libra

A sintonia entre Vênus e Netuno promete oportunidades mágicas para dar uma aliviada nas suas finanças. Esteja ciente das escolhas que você tem diante de si. Tome uma decisão e assuma o controle da sua vida. Este é um momento propício para a formulação de estratégias.

Escorpião

Você está recebendo a visita de Vênus, escorpiano(a)! E numa sintonia maravilhosa com Netuno, prepare-se para ser o centro das atenções no almoço de Natal. Aproveite seu charme, criatividade e ideias brilhantes e esteja aberto(a) e disposto(a) a aceitar o que vem de bom.

Sagitário

O seu natal está sendo uma mistura de harmonia com introspecção. Vênus se alia a Netuno e vai trazer muita paz no seu ambiente doméstico ou leveza para resolver qualquer problema familiar. Fortaleça os laços com entes queridos e aproveite o feriado para curtir a sua casa.

Capricórnio

Hoje é um dia perfeito para reunir amigos, comemorar e socializar. O Céu traz um toque especial para suas conexões, já que recebe Vênus e Netuno em ótima sintonia. Aceite convites, interaja, pois a oportunidade de estar com amigos ou pessoas queridas vai te fazer muito bem.

Aquário

Neste Natal, as estrelas estão alinhadas para renovar a sua fé. Vênus e Netuno em sintonia mostram que você pode encontrar uma solução para um problema financeiro, ou então, através de uma conversa ou ajuda de um familiar, você renova sua esperança e se sente pronta para qualquer desafio que vier.

Peixes

O universo parece conspirar a seu favor, trazendo uma sensação de conexão com o mundo. A sintonia entre Vênus e Netuno mostra que você pode sonhar com viagens ou planos de estudo que parecem mais possíveis agora.

Se permita sonhar grande!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.