Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (2/5)

Esse fim de semana foi marcado pelo Eclipse Solar que aconteceu no signo de Touro. Esse fenômeno impulsiona um movimento de transformação em nossas vidas, então é preciso 'apertar os cintos' e respirar fundo. Além disso, essa semana se inicia com a entrada de Vênus - considerado o "planeta do amor" no signo de Áries. Isso indica que a tensão sexual está aumentando, mas as brigas também podem ser mais recorrentes. O novo posicionamento de Vênus também traz carisma e magnetismo pessoal. Por isso, aproveite esse momento para 'vender seu peixe' - tenha coragem de expor suas ideias, acredite mais em si mesma e reveja seus limites. Além disso, a influência de Marte em Peixes tem evidenciado emoções profundas desde o começo de abril, despertando um ar de introspecção e a criatividade. Nesse momento, será preciso ter cuidado para não querer resolver tudo de uma vez, e acabar se convencendo de que as coisas não estão correndo a seu favor.Para os cancerianos, que são regidos pela Lua, a quadratura que esse astro forma com com Netuno hoje pode te direcionar a questionar os sentimentos que estão guiando suas decisões. Você tende a se esquecer de refletir racionalmente sobre os prós e contras, principalmente em situações que envolvem sentimentos profundos.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Escorpião agitados, apesar de a criatividade e a disposição desse signo serem positivas para a sua vida profissional. A grande dificuldade está no controle dos seus impulsos, porque seus sentimentos são aflorados pela quadratura entre a Lua e Netuno, e você pode agir de forma imatura.Para os nativos de Gêmeos, o pensamento fluido e constante faz com que sejam extremamente criativos, mas esse padrão de atividade mental também gera ansiedade. Hoje a entrada da Lua no seu signo evidencia essas características, e focar no trabalho te ajuda a organizar toda essa energia.É preciso ter cuidado com a forma que você trata as pessoas ao seu redor, porque a entrada da Lua em Gêmeos pode acabar impulsionando discussões 'bestas'. Lembre-se que, mesmo que você fale algo sem a intenção de ferir o outro, pedir desculpas é sempre uma opção.A quadratura entre a Lua em Gêmeos e Netuno em Peixes hoje tende a fazer com que seja mais difícil manter o autocontrole. Além disso, as energias deste Eclipse trazem à tona os impulsos que você tende a reprimir. É preciso escutar a si mesmo e respeitar os seus limites. Mantenha-se afastado se necessário.Os nativos de Áries tendem a ter muita dificuldade em desacelerar. A sua carreira ou alguma outra área da sua vida podem estar 'em pausa', aproveite a oportunidade de fazer um curso ou qualquer coisa que te ajude a estar mais preparado quando a hora chegar - é necessário investir em si mesmo.Para os nativos de Peixes, o alto fluxo de pensamentos gerado pela presença da Lua em Gêmeos tende a ser sinônimo de ansiedade. Uma dica para lidar melhor com isso é botar todas as suas ideias no papel, o que te ajuda a visualizar a partir de um ponto de vista mais amplo. Organizar os sentimentos é o primeiro passo para controlar melhor suas ações.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.A entrada da Lua em Gêmeos pode fazer com que você inicie discussões com mais facilidade, principalmente quando se sente vulnerável ou quando alguém amado faz algo que você não gostaria. Porém, é necessário ter flexibilidade para entender que é impossível controlar o comportamento do outro e a melhor opção é esclarecer a situação por meio do diálogo.Para os virginianos, a presença da Lua em Gêmeos pode fazer com que você fique mais racional e tente calar suas emoções. É preciso ter cuidado para que isso não prejudique a sua vida afetiva. No trabalho, é interessante dar lugar à sua criatividade para investir em ideias novas.Os sagitarianos são agitados por natureza, e a presença da Lua no signo de Gêmeos tende a evidenciar esse traço da sua personalidade. Você pode aproveitar esse ânimo para deixar sua criatividade fluir no trabalho, mas também deve ter o cuidado de respeitar seus limites e ter tempo para si mesmo, para refletir com cuidados e dar ouvidos à intuição.Para os taurinos, esse processo de mudança que está se iniciando é inquietante e faz com que você se sinta inseguro. A insegurança pode te levar a tomar atitudes desajustadas, porque você pode projetar seus medos nos outros e tentar culpá-los. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.