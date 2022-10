Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (24/10)

Libra

Áries

Escorpião

Sagitário

Câncer

Gêmeos

Virgem

Touro

Aquário

Leão

Peixes

Essa semana se inicia com a Lua em Libra durante todo o dia, influenciando nas nossas trocas, a comunicação e a fluidez, tanto no âmbito do trabalho quanto nas relações afetivas. Esse posicionamento pode nos ajudar a ter mais tranquilidade para observar o que vem sendo positivo ou não na sua vida, principalmente com a influência do Eclipse Solar que ocorrerá amanhã. O Eclipse vem evidenciar algumas questões que precisam de mais atenção. Fique atento ao que vem fluindo com leveza e àquilo que vem sendo negativo para você. Quando esses entraves surgirem, pode ser um sinal que devemos deixar algo de lado ou mudar a forma que aquilo afeta as nossas atitudes. Uma boa atividade para começar a semana é agradecer por aquilo que você deseja que flua nos próximos dias, acreditando que que irá dar certo. Agradeça como se já tivesse acontecido, isso pode clarear a sua mente e trazer a energia do Eclipse para potencializar suas necessidades.A presença da Lua em seu signo traz uma energia positiva tanto nos seus relacionamentos quanto no seu trabalho. Você, libriano, pode se sentir mais leve para realizar as tarefas do dia e ter mais vontade de socializar. Estar perto de pessoas que gostam de conversar e trocar ideias pode ajudar em questões que demandam mais energia.Esse momento que antecede o Eclipse pode ser desafiador para as pessoas de Áries, já que esse trânsito traz uma confirmação sobre o que vem fluindo ou não na sua vida. Sua impulsividade pode deixar suas necessidades principais de lado, dificultando a visualização do que realmente vai ser benéfico ou não.Hoje a Lua forma uma quadratura com Plutão, seu planeta regente. Esse trânsito traz um aspecto desafiador, que exige dos escorpianos uma movimentação em relação às atividades, principalmente no trabalho. Tome cuidado com a tendência a ser mais introspectivo, você pode acabar precisando de ajuda para realizar novas tarefas.A presença da Lua em Libra traz um foco para sua forma de socializar e ouvir o ponto de vista das outras pessoas. Isso pode ser desafiador para os sagitarianos, já que podem acabar sendo impacientes e agir com impulsividade. A busca por equilíbrio pode ajudar a entender melhor o que afeta suas ações e como pensar antes de agir.O Eclipse Solar em Escorpião, signo de água assim como Câncer, começa a influenciar nos seus pensamentos e ações. Você pode se sentir preso a pensamentos do passado e a necessidade de buscar por segurança, além de se sentir mais emotivo e acabar tendo pensamentos intrusivos.Hoje a Lua em Libra forma conjunção com Mercúrio, planeta regente de Gêmeos, em Libra, gerando uma união de energia que permite que alguns aspectos sejam trabalhados. É um ótimo momento para buscar harmonia, principalmente nos relacionamentos e na forma de comunicar suas necessidades. Esteja aberto a ouvir o outro e a dialogar sobre o que vem incomodando.Para as pessoas de Virgem, a necessidade de movimentação e mudança que vem aumentando com a chegada do Eclipse, vai influenciar na sua organização e na forma de realizar suas tarefas. Você pode acabar se sentindo mais crítico e intolerante com pequenas falhas. A Lua em Libra pode ajudar a buscar um equilíbrio e não se cobrar tanto.A movimentação que surge com os trânsitos da semana vai demandar das pessoas de Touro uma força para mudanças. Isso pode exigir muita energia já que você, taurino, tem uma necessidade de estabilidade e consistência nas atividades que desenvolve. No trabalho essa força para mudança pode ajudar a ter novas ideias e colocá-las em prática.Para as pessoas de Capricórnio, a Lua em Libra junto com o Sol em Escorpião, traz um equilíbrio entre a boa socialização e a força de iniciar novos projetos. Essa energia pode trazer muitos benefícios no trabalho se usada de forma responsável. Aproveite para ter trocas e conversas importantes durante o dia.Aproveite o Sol, seu planeta regente, em Escorpião para desenvolver novos projetos no trabalho. Além disso, a Lua em Libra influência na socialização e na forma de se comunicar, ajudando os leoninos na hora de apresentar novas propostas e propor seu ponto de vista.A Lua em Libra pode deixar as pessoas de Peixes mais emotivas. Isso pode acabar despertando um olhar pessimista em relação aos seus sentimentos e hábitos pela proximidade do Eclipse. É preciso tomar cuidado para que esse sentimento não acabe afastando você de pessoas ou oportunidades importantes.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.