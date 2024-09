Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (23/9)

Estamos iniciando uma semana intensa, entre eclipses, e Mercúrio é o protagonista. É um período marcado por pensamentos excessivos e preocupações que podem parecer maiores do que realmente são. Você pode sentir que está vendo problemas onde não existem ou que o estresse mental está tomando conta. Respire fundo e se permita desacelerar.



A segunda-feira começa com a Lua em quadratura com Júpiter, amplificando tudo o que sentimos. Se suas emoções já estão desequilibradas, esse aspecto pode intensificar a sensação de sobrecarga. Cuidado para não ampliar os medos e dúvidas que, na realidade, são mais reflexo do cansaço mental do que da realidade.



À noite, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, trazendo à tona ainda mais sentimentos e pensamentos. Esse encontro pode ser um convite para olhar para dentro e identificar o que está fora de ordem em você. Se suas emoções não estão em equilíbrio, você pode se sentir ainda mais pressionada a resolver tudo de uma vez. Mas lembre-se: é ok não ter todas as respostas agora.

Áries

A comunicação e o desejo de explorar novas possibilidades estão em alta, mas o excesso de pensamentos pode gerar inquietação e ansiedade. Nesta semana entre eclipses, você pode se pegar pensando demais, ampliando problemas e enxergando situações maiores do que realmente são. Cuidado com os excessos, seja nas palavras ou nas preocupações. Tente não se deixar levar pelo impulso de resolver tudo de uma vez ou falar sem pensar.

Touro

A semana traz foco nas suas finanças, valores pessoais e segurança material. Esta fase entre eclipses pode despertar preocupações e dúvidas sobre suas capacidades de sustentar o que é importante para você. Esse é um bom momento para reavaliar suas prioridades e se perguntar o que realmente faz você se sentir seguro.

Gêmeos

A semana coloca foco em você, na sua identidade e em como você se apresenta ao mundo. Esta fase entre eclipses, pode trazer um excesso de pensamentos sobre quem você é e o que deseja mostrar aos outros. Cuidado com a autocrítica exagerada e com o hábito de se preocupar demais com a imagem que está projetando.

Câncer

Esse é um período poderoso para o autocuidado espiritual, para liberar mágoas e fazer as pazes com o que você não pode mudar. Práticas como meditação, escrita terapêutica ou simplesmente um tempo de qualidade consigo mesmo podem ajudar a clarear a mente e aliviar o peso que você carrega. Lembre-se de que momentos de introspecção são necessários para se reconectar com sua essência e preparar o terreno para novos inícios.

Leão

Você pode se sentir mais sobrecarregado por preocupações e pensamentos excessivos, especialmente sobre suas ambições e o papel que você desempenha no mundo. É um momento de repensar o que está te consumindo e onde você precisa encontrar mais equilíbrio. Lembre-se de que o seu valor não está apenas nas conquistas, mas em quem você é quando tudo está em silêncio.

Virgem

A semana destaca a sua carreira, imagem pública e metas de longo prazo. Você pode sentir que está sendo constantemente avaliado ou que precisa se provar mais do que nunca. Essa tensão pode ampliar sentimentos de frustração ou de que você não está no controle da sua trajetória profissional. Cuidado para não se sobrecarregar com preocupações que talvez sejam mais frutos da sua própria mente do que da realidade.

Libra

Você está em um momento de busca por expansão, aprendizado e novas perspectivas. Esta semana, entre eclipses, mexe profundamente com suas crenças, fé e visão de futuro. Você pode se pegar questionando verdades que antes pareciam inabaláveis e sentindo uma necessidade intensa de encontrar sentido nas coisas. Esse aspecto pode gerar uma tensão entre o que você acredita e o que está vivendo, causando uma sensação de que algo não se encaixa.

Escorpião

A semana promete um mergulho profundo nas suas emoções, transformações e questões ligadas à intimidade e ao poder pessoal. Essa tensão pode te levar a uma sensação de sobrecarga ou a se preocupar com coisas que não estão sob seu controle. Evite agir por impulso ou ser movido pelo medo; é importante lembrar que transformação faz parte do seu processo.

Sagitário

Pode haver um conflito entre suas necessidades e as expectativas dos outros, criando uma sensação de sobrecarga ou estresse nas relações. Evite prometer mais do que pode cumprir ou se sentir responsável pelo bem-estar alheio. Tente encontrar um ponto de equilíbrio e lembrar que relacionamentos saudáveis são aqueles em que ambas as partes crescem juntas.

Capricórnio

A semana coloca um foco especial na sua rotina, saúde e nos deveres diários. Esse é um bom momento para reorganizar sua agenda, priorizar o que realmente importa e encontrar formas de aliviar o estresse. Permita-se pausar e delegar quando possível. Foco na qualidade, não na quantidade. Evite a tentação de assumir mais compromissos do que consegue cumprir e cuide para não se exaurir.

Aquário

Em meio a essa fase entre eclipses, pode intensificar inseguranças sobre como você está se expressando e se divertindo na vida. Pode surgir uma sensação de bloqueio criativo ou preocupações sobre não estar sendo autêntico nas suas expressões e paixões. À noite, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, expandindo ainda mais as emoções ligadas aos seus desejos e impulsos. Se suas emoções não estiverem equilibradas, você pode sentir uma necessidade intensa de ser visto, apreciado ou de provar o seu valor.

Peixes

A semana coloca um foco especial no seu lar, nas suas raízes e nas questões emocionais mais profundas. Em meio a essa fase entre eclipses, o céu pode trazer à tona preocupações ligadas à sua vida familiar, ao passado e às suas bases emocionais. Você pode sentir uma inquietação interna, um medo de que algo não esteja seguro ou estável.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.