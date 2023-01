Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (23/1)

Gêmeos

A semana se inicia com a Lua em Aquário formando duas conjunções pela manhã, a primeira com com Saturno, que te chama a ser mais responsável pelas suas ações e desejos, e logo em seguida com Vênus, trazendo mais amor e leveza para esse processo. Esses aspectos te ajudam a resgatar alguns talentos que impulsionam mudanças importantes, e podem te impulsionar a resolver pendências e dilemas internos. Porém, a Lua fica fora de curso entre 7 e 15 horas, sendo preciso ter mais paciência, já que você pode se dispersar facilmente. Após esse período, a Lua entra em Peixes, e te convida a se conectar com seu lado mais sensível. Aproveite para ter momentos de descanso com quem você ama, ou para se conectar com sua espiritualidade. Para começar a semana, semeie o que você deseja colher pela frente.A energia aquariana indica um ótimo momento para se desenvolver e buscar novos conhecimentos, tendo como foco sua inteligência e força de ação. Esse processo pode trazer muitas ideias inovadoras para o que deseja construir e colocar em prática.A presença do Sol em Aquário traz soluções inovadoras para seus projetos e metas pessoais, fazendo com que se sinta mais criativo e inspirado. É muito importante dar mais ouvido a sua intuição, refletindo sobre o que ela tem amplificado.A conjunção entre o seu planeta regente, Vênus, e Saturno desperta algumas cobranças em seus relacionamentos. Você, libriano, pode acabar colocando as responsabilidades das suas ações nas outras pessoas, fazendo com que você se sinta desamparado se não for correspondido.A energia aquariana desperta uma necessidade de autocuidado para as pessoas de Escorpião. É um momento de buscar atividades que possam movimentar o seu corpo e recarregar suas energias. Aproveite para dar mais atenção aos seus sentimentos e ideais.Vênus faz uma conjunção com Saturno em Aquário, te convidando a desapegar um pouco de alguns padrões criados em seus relacionamentos. É um momento para dar mais atenção ao que vem criando juntos e como tem se responsabilizado pelos seus sentimentos.A presença do Sol em Aquário traz a necessidade de se sentir socialmente aceito, esse processo pode acabar deixando você com uma postura mais autoritária. Cuidado para não afastar as outras pessoas por não aceitar outros pontos de vista.Vênus, seu planeta regente, forma uma conjunção com Saturno, fazendo com que muitas cobranças surjam em seus relacionamentos. Você, taurino, pode acabar se sentindo sozinho e sem tanto amparo. Utilize sua sabedoria e coerência para liderar seu destino, desfazendo a crença de que não é capaz.Os trânsitos do dia te convidam a se responsabilizar por suas ações, mas também a dar lugar para seu coração e intuição. É preciso identificar o que realmente deseja, sem colocar suas esperanças nas outras pessoas, e sim alinhar seus planos com quem faz parte deles.O clima de renovação proporcionado pela Lua Nova te convida a cultivar tudo aquilo que quer estabelecer para sua vida. Esse movimento pode despertar a necessidade de colocar em prática novos hábitos, principalmente em relação ao autocuidado.O Sol em Aquário evidencia o seu potencial para realizar seus sonhos, dando atenção para a necessidade de se comprometer verdadeiramente com o que você deseja. É preciso se aprimorar e buscar formas de evoluir, sem focar tanto em seus erros.A presença do Sol e da Lua em Aquário evidencia o lado mais crítico das pessoas de Virgem, fazendo com que muitos julgamentos internos possam surgir. É preciso desconstruir algumas falas e ideias para que se possa buscar mais entendimentos e crescimento em suas relações.A volta do movimento direto de Urano faz com que você, aquariano, se sinta mais dedicado a conversar e agir, já que sua consciência sobre suas intenções está mais clara. Aproveite esse momento para sinalizar seu ponto de vista e buscar aprimorar novos projetos em conjunto com outras pessoas.