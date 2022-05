Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (23/05)

Ontem a Lua entrou na fase minguante em Peixes, o que pode nos ajudar a nos recompor de alguns ‘baques’ que podem ter acontecido como efeito do Eclipse que aconteceu na semana anterior.

Porém, isso não significa que não vamos enfrentar alguns desafios nos próximos dias, afinal, Mercúrio estava em movimento retrógrado desde o dia 10 de maio. Ainda assim, a influência dessa Lua pode nos ajudar a recuperar a conexão nós mesmos, para lidar melhor com as situações que estão sendo despertadas pelo movimento retrógrado de Mercúrio.

Dessa forma, é interessante aproveitar o fim deste mês para dar mais atenção ao autoconhecimento e à sua espiritualidade. Neste momento, a introspecção se torna essencial para manter o controle emocional.

Horóscopo de hoje

Áries

A Lua minguante faz com que o início da semana seja intenso emocionalmente. Além disso, os resultados que você está buscando nas outras áreas da vida parecem estar demorando . É necessário ter paciência para aprender a apreciar o processo.

Touro

A semana se inicia de forma desafiadora para as pessoas de Touro. Por outro lado, seu planeta regente, Vênus, entrará em Touro, o que indica um momento de renovação e promete despertar um momento mais harmônico nos relacionamentos, seja paciente.

Gêmeos

O Sol em Gêmeos indica um bom momento para a sua autoestima. Porém, é preciso ter cuidado para que a influência de Marte em Áries não te leve a agir de forma arrogante, principalmente no trabalho.

Câncer

A Lua minguante em Peixes faz com que você se sinta mais emotivo. Por isso, tenha cautela para não descontar os sentimentos mais difíceis nas pessoas que estão ao seu redor. Volte-se para si mesma.

Leão

A entrada do Sol, regente de Leão, em Gêmeos faz com que você se sinta mais sociável e comunicativo. Porém, Mercúrio retrógrado tende a causar algumas confusões que afetam a sua estabilidade emocional.

Virgem

Neste momento, tudo aquilo que for falado terá mais poder do que de costume. Certifique-se de que você entendeu o que o outro quis dizer antes de tirar conclusões, e tente relevar o que for possível.

Libra

O início da semana será tenso para as pessoas de Libra, mas a entrada de Vênus em Touro que acontece nos próximos dias promete acalmar as coisas. Até lá, foque em si mesma e insira na sua rotina alguma atividade que te acalme.

Escorpião

Mercúrio e Plutão (seu planeta regente) estarão formando um aspecto tenso, que pode desencadear mudanças em sua vida. Busque ressignificar as crenças que estão te impedindo de se tornar sua melhor versão.

Sagitário

Durante esta semana, Júpiter (seu regente) estará se aproximando de Marte em Áries. Por isso, você tende a agir de forma mais impaciente e a ir “direto ao ponto” - tenha cuidado para não magoar alguém.

Capricórnio

A sensibilidade despertada pela Lua minguante pode causar algum mal entendido nos relacionamentos. Você tende a projetar no outro os seus dramas internos, para não lidar com seus próprios demônios.

Aquário

Nos próximos dias, Vênus estará se aproximando de Touro, o que te leva a refletir sobre a necessidade de estabilidade em seus relacionamentos. Defina seus limites e desejos antes de dialogar sobre isso.

Peixes

A Lua minguante em Peixes no começo da semana pode te levar a encarar alguma situação mal resolvida. Não tente lutar contra essas percepções, muito menos julgá-las - todo sentimento é válido.