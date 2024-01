Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (22/1)

Iniciamos uma semana que pede ação. Continue se esforçando e não pare por nada. O maior aprendizado dessa semana é sobre paciência, existem muitos frutos a serem colhidos, mas espere um pouco, pois nem todos os frutos estão maduros ainda. Se prepare para uma semana de muitos aprendizados e amadurecimento. Você quer expandir, ganhar, crescer e progredir, mas ainda vai ter que explorar e romper alguns limites. Estamos chegando no ápice da Lunação de Capricórnio e como se fosse um jogo, existem normas e regras de ação. E lembre-se: se não seguir as regras você perde! E o que seria do jogo se não fosse o objetivo? Seu objetivo está claro? Chegou o momento de atingir seus objetivos, mas para isso os desafios precisam ser superados. E para passar de fase, você precisa de uma estratégia, uma melhoria ou adaptação. E o desafio dessa segunda-feira é ter que lidar com a ansiedade e uma mente cheia de informações. Cuidado com tudo que você fala ou escuta, seja neutro(a), imparcial. O segredo é não levar nada para o pessoal, não se deixe levar por intrigar. No início da noite, a Lua se aconchega no signo de Câncer. E você quer casa, cama, ninho, abrigo, colo. É dentro que você encontra o que tanto procura, pois assim como ensinou Adélia Prado, "a coisa mais fina do mundo é o sentimento".

Áries

Querido(a) ariano(a), não deixe a indecisão te mobilizar. Tenha projetos, objetivos, tome iniciativas, aja. Chegou a hora de recuperar um sonho de infância. Seu maior desejo do momento é renovar a vida, seu ambiente ou renovar a si mesmo(a). Agora você só precisa se preocupar com seus atos e não com os frutos, tudo é consequência.

Touro

Querido(a) taurino(a), eu sei que você aspira estabilidade, mas essa vontade de explorar territórios desconhecidos te amedronta. Mas não permita que os acontecimentos externos te desestabilizem, continue se esforçando, seja precavido. Não deixe o poder da matéria te aprisionar.

Gêmeos

Querido(a) geminiano(a), não permita que os vínculos afetivos ou materiais te imobilizem. Se você sente que no momento não pode realizar-se como gostaria e se sente incapaz de agir, pare de se sacrificar e se permita ser feliz. Você não vai conseguir conciliar tudo.

Câncer

Querido(a) canceriano(a), não se sinta tão injustiçado(a) pela vida. Tenha um pouco mais de paciência, pois logo seus esforços serão recompensados. Tudo que você precisa fazer agora é colocar sua vida em ordem, encontrar equilíbrio interno e só depois focar na sua vida prática.

Leão

Querido(a) leonino(a), no cenário atual da sua vida você deseja atingir o topo, ser notado(a) e admirado(a). Mas você se sente realizado(a) e feliz? Muito cuidado para não viver uma vida nas superfícies. O momento pede ação, mas não foque nos elogios. Cuidado para não negligenciar suas emoções.

Virgem

Querido(a) virginiano(a), não esqueça que você é livre! Você pode partir, tornar a partir, mudar de vida, largar tudo e recomeçar a qualquer momento e está tudo bem. Se mexa, recomece do zero, não tenha medo de se lançar. Você só não pode continuar na inércia, esperando que algo aconteça. Pode ser que, inconscientemente, você prefira permanecer no conforto do seu ninho.

Libra

Querido(a) libriano(a)! Não existe nada pior do que não poder compartilhar a própria alegria. Não se feche na sua concha, busque pequenas alegrias no seu dia a dia. Sua insatisfação o(a) impede de usufruir da existência. Sorria, e a vida lhe sorrirá.

Escorpião

Querido(a) escorpiano(a), confie na vida! Sua melhor arma nesse momento é a esperança. Acredite, mas não esqueça de agir, pois a esperança sozinha não é suficiente. Aproveite a Lua em Câncer e sinta se você está aproveitando o que o universo lhe entrega, pois você só consegue progredir quando aproveita as oportunidades.

Sagitário

Querido(a) sagitariano(a), reserve um momento do dia para reflexão. Tente se informar um pouco mais antes de se lançar em algo novo. Não se apresse, não vá para a fase do ataque antes da reflexão, pois sua ação pode acabar perdendo a ineficácia.

Capricórnio

Querido(a) capricorniano(a), seu desejo maior no momento é se afirmar, ser você mesmo, de se fazer entender e reconhecer, mas pare de duvidar das suas capacidades e aprenda a lidar com as críticas. Neste momento você tem energia para dar e vender, assuma a direção da sua vida. Chega de se fazer de vítima.

Aquário

Querido(a) aquariano(a), a subida não é fácil. As vezes você precisa empurrar uma rocha pesada. E depois de tanto esforço, tudo se desfaz, ou seja, a descida é acelerada. E assim as situações vão se repetindo na sua vida. A melhor estratégia para ganhar esse jogo é: não tente controlar tudo e não se oponha a mudanças.

Peixes

Querido(a) pisciano(a), você tem muita intuição e percebe os sentimentos alheios, mas tem dificuldade de focar nos seus objetivos com lucidez. Tente utilizar sua intuição para encontrar uma solução para os problemas e não para fantasiar a vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.