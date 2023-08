Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (21/8)

Hoje a lua entra no signo de Escorpião e vai te convidar a fazer um mergulho nos seus sentimentos mais fortes e profundos. Chegou a hora de expulsar tudo aquilo que não recebe luz. Aproveite a segunda-feira para superar qualquer dor provocada pelo desapego. Não esqueça que qualquer perspectiva de um novo ciclo nutre a alma. Há desconforto, mas também tem algo novo a ser iniciado.

No período da tarde a Lua faz um aspecto tenso com Plutão e o melhor a fazer é deixar para lá a opinião alheia. Mantenha a calma, avalie suas atitudes e se pergunte: O que preciso deixar morrer para que eu possa dar à luz a minha própria versão?

Temos pela frente um dia de muita cura e regeneração, aproveite! Se liberte de tudo que você foi acumulando para que você possa viver de forma mais intensa e enfrentar os medos que impedem a sua autoexpressão criativa.

Áries

Pode ser que você esteja guardando algumas mágoas e ressentimentos bem antigos e profundos. O jeito é desapegar dessas mágoas para começar tudo de novo. Quando você faz essa limpeza emocional acaba abrindo espaço para um novo fluxo e encontra os caminhos que mais valorizam seus talentos.

Touro

Chegou a hora de abrir sua mente, pois pode ser muito transformador. Renovar suas ideias, valores e abrir a mente para o novo vai fazer com que você transforme o seu jeito de ser e de ver o mundo. Quando você fica preso na mesma ideia, acaba demarcando fronteiras, mas quando você se abre a novos estímulos acaba adquirindo confiança no seu modo de pensar.

Gêmeos

Pode ser que hoje você sinta mais forte as pressões internas responsáveis pelas transformações. Não tenha medo de mergulhar no desconhecido, pois só assim você enfrenta o risco de viver novas experiências e inicia um novo ciclo. Chegou a hora de enfrentar a estagnação, pode parecer desconfortável, mas você vai perceber que essa é a única saída.

Câncer

Os seus relacionamentos estão passando por um momento de muita adrenalina. Hoje o dia pode te levar a mergulhar em alguma experiência familiar do passado e você vai compreender o que atrapalha seus relacionamentos. Essas descobertas podem ser muito transformadoras e vão contribuir com o seu modo de se relacionar.

Leão

Pode ser que sua rotina esteja um pouco bagunçada e essa desorganização pode trazer um esgotamento emocional. Não deixe que o trabalho intenso e os afazeres diários drenam sua energia. Cuidado com os excessos, busque um equilíbrio e se entregue um pouco ao não fazer nada. Sua capacidade de regeneração é alta.

Virgem

Tente expressar suas emoções. Não tente controlar o que sente. Olhe para seus medos e não deixe de desfrutar do cenário amoroso. Você pode aproveitar esse momento para se descobrir e se reinventar. Aproveite essa lua em desarmonia com Plutão e olhe para suas inseguranças e aproveite essa força regeneradora para construir um novo jeito de ser e de amar.

Libra

Pode ser que a sua base emocional esteja um pouco remexida. Caso você esteja vivendo algum tipo de desconforto na sua dinâmica familiar, aproveite esse aspecto Lua e Plutão e transforme essa tensão emocional em força criativa.

Escorpião

A comunicação é o seu grande poder no momento. Crie novas formas de se comunicar. O aspecto tenso entre Lua e Plutão vai te ajudar a enfrentar os seus medos e confiar nas suas ideias, no seu conhecimento e nas suas opiniões, que estão mais profundas do que nunca. A comunicação é o instrumento da sua transformação pessoal no momento presente.

Sagitário

Não fique refém do medo de perder. Se aproprie do seu poder de gerenciar e materializar recursos. Aproveite esse aspecto desafiador entre Lua e Plutão e libere essa pressão interna, pois só assim você abre espaço para novas possibilidades. O mais importante agora é descobrir um sentido interno, ou seja, separar o que você é do que você tem.

Capricórnio

Você está passando por um momento de mudança e instabilidade. E já que você nunca se acomoda, aproveite esse aspecto conflituoso entre Lua e Plutão para descobrir dentro de si o que está adormecido e precisa ser desabrochado. Pode ser que você esteja vivendo um relacionamento turbulento com você mesmo e chegou a hora de promover o desapego e se reinventar.

Aquário

Você anda mais sensível do que nunca. Faça uma pausa, respire e busque o que você vem reprimindo. Aproveite esse momento de transformação interior e observe o que te imobiliza e modifique o cenário interno. Todos esses medos podem ser utilizados como instrumentos de criatividade.

Peixes

Revise suas metas e objetivos. Chegou a hora de alinhar seu ser e o seu fazer no coletivo. Você pode causar transformações profundas na sociedade, portanto, não se acomode. Não se deixe aprisionar pelos medos, olhe para o futuro com esperança. Com a tensão entre a Lua e Plutão, você se sente fortalecido para afirmar sua singularidade no mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos.