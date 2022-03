Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (21/3)

Aquário

Esta semana promete ser movimentada, e precisaremos ter muito cuidado para não perder o controle emocional nos próximos dias. Ontem o Sol ingressou em Áries, o que marca o ano novo astrológico. Logo após esse trânsito solar, a Lua entrou no signo de Escorpião, intensificando todos os processos e sentimentos que estamos vivenciando agora. Além disso, outros dois aspectos desarmônicos estão afetando profundamente o nosso cotidiano: uma quadratura entre Urano e Marte, e uma conjunção entre Júpiter e Mercúrio. O dia pede um pouco mais de calma, interiorização e reflexão, sendo melhor talvez deixar conversas e decisões importantes a partir de terça-feira (22) à tarde, quando a Lua ingressa em Sagitário.Os nativos de Aquário são regidos por Urano, que está formando uma quadratura com Marte. Você pode se deparar com alguma situação em que será desafiado a manter a calma, mesmo quando as coisas saem do controle. Lembre-se que no calor da emoção não é o melhor momento para ter uma conversa saudável.O trânsito da Lua em Escorpião indica um momento muito delicado emocionalmente, é importante reconhecer sombras e lidar com o emocional. O momento pode exigir muita análise e ponderação, pois tende a ser realmente mais confuso e emocionalmente carregado. Em excesso, o que é remédio pode se tornar veneno.O desapego não é algo fácil e o ano novo astrológico te convida a se libertar de hábitos e crenças que estão te limitando. Esse processo de transformação é impulsionado pela presença do Sol em Escorpião. Por isso, tenha paciência e serenidade para lidar com essas mudanças, mas não deixe de realizá-las.Você tem se questionado muito sobre suas relações, os padrões que regem sua vida e seu propósito. O Sol em Áries traz esclarecimento para essas reflexões e te direciona ao caminho que te fará crescer, mas será necessário encontrar o seu poder pessoal e agir com coragem.A presença da Lua em Escorpião e do Sol em Áries pode fazer com que a sua autoestima seja elevada de forma um pouco perigosa, fazendo com que você aja como se fosse superior às outras pessoas. Mesmo que você tenha uma percepção mais aguçada, é preciso lembrar-se que todos os pontos de vista são válidos e que é preciso diálogo para alinhá-los.Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está formando um aspecto desafiador com Júpiter em Peixes. Como esse signo é relacionado aos processos inconscientes e à noção de renovação, você pode precisar encarar alguma situação desafiadora. É preciso ter coragem para admitir para si mesmo os pontos que você precisa transformar.A quadratura que está se formando entre Urano e Marte nesse momento pode fazer com que você questione coisas que não estavam claras antes, como a necessidade de estabelecer limites mais claros em seus relacionamentos. Porém, é preciso ter cuidado com a forma que você toma decisões, porque você pode parecer arrogante.A proximidade entre Mercúrio, Júpiter e Netuno pode fazer com que os nativos de Peixes se sintam confusos e ansiosos, devido ao alto fluxo de pensamentos. As fortes energias escorpianas que estão nos influenciando trazem à tona sentimentos delicados e fazem com que esse seja um momento mais introspectivo. Aproveite para se conectar consigo mesmo.Hoje Urano, que está transitando por Touro, forma um aspecto tenso com o Marte hoje, o que pode ocasionar alguma situação inesperada. As transformações que estão começando a vir à tona nesse momento são relacionadas ao trânsito do Sol em Áries, que despertam a vontade de ‘fazer acontecer’. Tenha cuidado para não acabar tomando decisões precipitadas.A proximidade entre Mercúrio, Júpiter e Netuno pode fazer com que o seu pensamento fique acelerado e você sinta como se não houvesse tempo suficiente para fazer tudo o que deseja. É preciso alinhar suas prioridades e começar o dia com algo que te faça bem, como algum tipo de exercício físico, meditação ou simplesmente escutar uma música.A expansividade e resiliência características de Sagitário fazem com que você consiga lidar melhor com esse período intenso. Apenas tome cuidado para que você não ignore os sinais que o Universo está te mostrando nesse momento. Aprender a confiar na sua intuição é um dos processos que são facilitados pela presença do Sol em Escorpião.Mudanças de atitude e mentalidade estão rolando para que você se sinta com mais poder de ação e transformação. A presença da Lua em Escorpião faz com que a autoconfiança para colocar as coisas em prática esteja diretamente relacionada com a forma que você encara suas inseguranças. Tentar acobertar seus sentimentos apenas causa confusão mental.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.