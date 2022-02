Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (21/2)

Essa semana se inicia com a passagem da Lua por Libra, mas ingressa em Escorpião logo no início da manhã. Esse trânsito traz à tona sentimentos intensos que se expressam de maneira desafiadora, caso você se prenda a eles. Essas emoções profundas são importantes para o processo de autoconhecimento, mas podem despertar pensamentos obsessivos. A aproximação entre o Sol e Júpiter, que estão em Peixes, desperta a imaginação e a atração por tudo que é belo, contextualizando um momento propício para apreciar o que está à nossa volta e perceber que existem vários motivos para sermos gratos todos os dias. A proximidade desses astros também ativa nossa sensibilidade espiritual e te convida a dar mais atenção para suas crenças.

Áries

A intensidade emocional que você está experienciando, influenciado pela presença do Sol em Peixes, é reforçada pelas energias escorpianas. Por outro lado, as energias piscianas te auxiliam a ter mais serenidade para lidar com seus sentimentos, mas isso requer esforço. No âmbito profissional, você consegue relacionar-se de forma mais amistosa com seus colegas.

Touro

A configuração atual dos astros é favorável para que você consiga levar mais leveza para o ambiente de trabalho, que pode ter ficado um pouco hostil devido à competitividade e à obstinação na última semana. Hoje é um dia interessante para sair da sua zona de conforto, visando a se conectar com seu lado mais sensível.

Gêmeos

A presença do sol em Peixes te auxilia a se conectar com pessoas amadas por meio do diálogo. Esse posicionamento te influencia a acessar sua fé, seja para reconectar-se ou mesmo para descobrir aquilo que lhe serve como ponto de apoio. Suas crenças não precisam estar ligadas à religiosidade, devem apenas fazer sentido para você mesmo.

Câncer

A Lua é o planeta regente de Câncer e, por isso, você é especialmente afetado pelas emoções profundas que são despertadas pela presença desse astro em Escorpião. É interessante dar ouvidos a esses sentimentos e identificar suas raízes, para se conhecer melhor. Lembre-se, porém, de ponderar sobre o que merece atenção e o que pode ser relevado.

Leão

No amor, você precisa ter cuidado para não projetar suas inseguranças nas pessoas com quem se relaciona. A influência do Sol em Peixes e da Lua em Escorpião te leva a lidar com os aspectos mais delicados dos relacionamentos, como a necessidade de confiança e de diálogo, para que você não deixe que o ciúmes se torne um problema.

Virgem

Como seus ‘pontos fracos’ estão sendo evidenciados pela conjuntura astrológica atual, é importante analisar as oportunidades de construir relacionamentos saudáveis que você pode estar perdendo, por não saber exatamente o que está buscando ao se relacionar com alguém (até mesmo em suas amizades).

Libra

Esse é um momento muito propício para analisar o que você verdadeiramente deseja alcançar em sua vida. No campo profissional, você pode tende a acabar se acomodando com um emprego em que está relativamente satisfeito, mas que não tem nada a ver com a sua verdadeira ‘paixão’ - aquilo que realmente faz a sua alma feliz.

Escorpião

É necessário exercer a paciência hoje para evitar explosões emocionais. A presença da Lua em Escorpião faz com que seus sentimentos - que já são naturalmente intensos - tenham ainda mais poder sobre você. Nesse momento, é mais indicado que você fique introspectivo para compreender-se e, apenas posteriormente, expressar o que concluiu.

Sagitário

A conjuntura astrológica atual te auxilia a compreender seus sentimentos por meio do diálogo. O simples esforço que você faz para expôr suas ideias te ajuda a organizá-las. Além disso, quando escutamos o outro, é possível considerar um ângulo diferente que ajuda a perceber a imagem que você passa para as pessoas ao seu redor e avaliar se ela é coerente com suas intenções.

Capricórnio

A busca por uma rotina absolutamente estável no trabalho pode ser uma das maiores fontes de estresse, porque você não pode controlar os imprevistos e precisa aprender a lidar com esse fato. Lembre-se que você pode escolher apenas a forma como reage a isso, e o descontrole emocional apenas dificulta a resolução dos contratempos.

Aquário

A presença da Lua em Escorpião e do Sol em Peixes te convida a direcionar sua atenção para si mesmo, buscando atividades de autoconhecimento e de cura. Caso alguma situação esteja te deixando muito chateado, uma dica interessante é escrever seus sentimentos para esclarecê-los melhor.

Peixes

Hoje você pode ser afetado pelas energias do ambiente e das pessoas ao seu redor e, por isso, deve ter cuidado aos lugares e companhias que escolhe se expor. Nesse momento, é interessante conectar-se à sua espiritualidade para ter um ponto de ancoragem.

