Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (21/11)

Essa semana promete uma mudança de energia, porque estamos vivendo um período entre o final da temporada escorpiana e o início da temporada sagitariana. Esse momento de transição faz com que nossa semana comece mais lenta, trazendo uma sensação estática, em de que não conseguimos colocar a vida em movimento (pelo menos não na velocidade desejada) isso se deve também ao trânsito da Lua, que começa o dia em Libra, fica fora de curso de 8 horas da manhã até às 14:30 e, em seguida, entra em Escorpião. Esse período final do Sol em Escorpião traz também a necessidade de deixar algumas coisas para trás, ficando em limpar a mente e o corpo. É normal que o corpo esteja mais cansado e até mesmo que algumas questões de saúde possam surgir, como resfriados e problemas intestinais. Caso isso esteja acontecendo com você, busque respeitar seus limites e entender que não dá pra ser sempre produtivo. Essa segunda vai começar com um clima mais lento, e você precisará ter paciência. Aproveite esse momento mais lento do seu dia para identificar aquilo que vem sendo mais difícil, as coisas que precisam ser curadas, e busque limpar o que for negativo no seu dia-a-dia.A entrada da Lua em Escorpião hoje à tarde evidencia a necessidade de buscar conexões mais profundas, com as pessoas ao seu redor e com você mesmo. Para os nativos de Capricórnio, esse momento desperta um lado mais introspectivo, principalmente em relação aos seus sentimentos.A Lua inicia seu dia em seu signo, potencializando seu lado mais sociável e comunicativo. Contudo, você pode sentir que suas energias vão se esgotar logo cedo, já que a Lua fica grande parte do dia fora de curso e entra em seguida em Escorpião. Essa oscilação, com a entrada da Lua em um signo mais introspectivo, pode acabar gerando uma instabilidade nas suas emoções.As movimentações dos astros neste início de semana vem ensinando sobre como sair do automático, para se conectar com seus desejos e sua essência. Para as pessoas de Touro, que buscam uma estabilidade na vida, é importante trabalhar o autoconhecimento para saber lidar com os momentos conturbados que surgem no dia-a-dia.Essa segunda-feira pode trazer um ar mais tenso e desafiador para as pessoas de Aquário. A entrada da Lua em Escorpião desperta a necessidade de olhar mais para si e para seus sentimentos mais profundos. Essa movimentação pode acabar deixando você mais distante e afetar sua socialização, tanto no trabalho quanto com as pessoas mais próximas. Respeite esse momento de introspecção e aproveite para trabalhar o autoconhecimento.A entrada da Lua em Escorpião traz um desafio para as pessoas de Gêmeos, já que ela evidencia a necessidade de se conectar com seu lado mais profundo e viver um momento mais introspectivo. O lado geminiano que é mais agitado e ansioso pode ser um pouco desafiador hoje, e é preciso tomar cuidado com a auto regulação emocional.Para as pessoas de Áries, o início desta semana pede para que tenham mais calma e busquem uma rotina mais equilibrada. Isso se deve pelo momento mais introspectivo que a Lua em Escorpião desperta. Além disso, no trabalho, é importante tentar otimizar seu tempo e separar momentos de descanso, para poder cuidar da sua saúde física e mental.Hoje é o último dia do Sol em Escorpião, trazendo um movimento para acolher seus sentimentos e emoções mais profundas. Isso desperta a necessidade de entender o que vem te afetando, e que precisa ser deixado para trás. A entrada da Lua em Escorpião potencializa ainda mais esse momento. Aproveite para refletir sobre aquilo que vem te incomodando, e como você tem agido para mudar.A oscilação dos movimentos lunares hoje acaba afetando o modo de agir dos cancerianos, despertando sua sensibilidade e trazendo um pouco de instabilidade para a vida afetiva. Esse é um dia importante para separar um tempo para você, e refletir sobre aquilo que está sentindo.Júpiter, seu planeta regente, vem formando um aspecto harmonioso com o Sol nos últimos dias, deixando algumas questões internas mais visíveis. Essa movimentação faz com que seja necessário a busca por determinar prioridades. Tire um tempo para refletir e escutar seus sentimentos.A oscilação dos movimentos lunares hoje acaba afetando o modo de agir dos cancerianos, despertando sua sensibilidade e trazendo um pouco de instabilidade para a vida afetiva. Esse é um dia importante para separar um tempo para você, e refletir sobre aquilo que está sentindo.A entrada da Lua em Escorpião hoje gera uma energia mais introspectiva, que pode acabar amplificando o lado mais crítico das pessoas de Virgem. Essa busca por organização, característica dos virginianos, pode acabar levando ao perfeccionismo e excesso de cobrança sobre si. Lembre-se de ser compreensivo consigo mesmo.Hoje é o último dia do Sol em seu signo, marcando o fim de um momento mais introspectivo e de reflexão. Essa mudança vai exigir que as pessoas de Escorpião se adaptem e deixem para trás algumas coisas que não fazem mais sentido. Além disso, a Lua entra em seu signo na parte da tarde, potencializando esse clima de encerramento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.