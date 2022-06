Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/6)

Hoje o Sol ingressa no signo de Câncer, o que indica o início de uma nova fase em nossos relacionamentos. Durante o último mês, esse astro estava transitando por Gêmeos, o que nos fez sentir mais ansiosos e inconstantes, devido ao alto fluxo de pensamentos.

Câncer, por sua vez, é considerado um signo mais calmo em se tratando da forma como influencia a nossa comunicação e a nossa afetividade. Ficamos mais sensíveis e carentes do que usual e, consequentemente, tendemos a prestar mais atenção no outro e a demonstrar mais nossos sentimentos.

Esse comportamento mais cuidadoso com o outro possibilita que as pessoas se conectem mais e tenham mais empatia. Porém, existe o lado negativo, que envolve as expectativas que podemos criar ao fazer algo por uma pessoa amada, esperando que seja recíproco. O equilíbrio é uma real necessidade em qualquer relacionamento, mas também é preciso ser flexível para compreender que é errado esperar que a pessoa corresponda a todas as suas expectativas (principalmente quando se trata de algo que não foi conversado entre vocês).

Horóscopo do dia

ÁRIES

Apesar do potencial negativo despertado pela entrada do Sol em Câncer, os nativos de Áries precisam ter cuidado com o poder das suas emoções nesse momento. As energias cancerianas afloram todos os sentimentos e é possível que eles sobreponham a razão. Tenha cuidado com atitudes impulsivas e manipuladoras.

TOURO

Assim como Touro, Câncer é um signo que representa uma conexão maior com a família. Por isso, nesse momento é importante dar atenção para essa área da sua vida, que muitas vezes fica em segundo plano no seu dia a dia. Perceba se algo precisa ser resolvido e tenha cuidado para não manipular situações, mesmo que a intenção seja boa.

GÊMEOS

Os geminianos podem (e devem) aproveitar a saída do Sol do seu signo para desacelerar sua rotina, seus pensamentos e até mesmo a sua respiração. É muito importante ter em mente que, para alcançar seus objetivos e ajudar quem você ama, você precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Saiba respeitar seus limites.

CÂNCER

Os nativos de Câncer se sentem melhor nesse momento em que o Sol ingressa no seu signo e traz um pouco mais de calma para refletir sobre seus sentimentos. Nesse momento, é importante tomar cuidado para não tentar controlar as pessoas com quem se relaciona, mesmo que seja com uma boa intenção.

LEÃO

Os nativos de Leão se sentem muito emotivos quando o Sol está em Câncer e costumam levar tudo para o lado pessoal. Tenha cuidado para não reagir de forma infantil quando se sentir inseguro ou for contrariado de alguma forma. Muitas vezes, você acaba afastando pessoas por agir de forma impulsiva e até mesmo agressiva.

VIRGEM

Os nativos de Virgem se sentem vulneráveis quando não conseguem controlar suas emoções, o que costuma acontecer durante o trânsito do Sol por Câncer. Tenha cuidado para não descontar isso nas pessoas ao seu redor. Lembre-se que é importante acolher e refletir sobre os seus sentimentos para que não sejam motivo de insegurança.

LIBRA

Os nativos de Libra tendem a ficar demasiadamente emocionais quando o Sol está passando por Câncer, o que afeta a sua capacidade de julgamento racional. Portanto, nesse momento é importante não tomar nenhuma decisão efetiva e tentar dar atenção para os seus sentimentos sem dramatizá-los.

ESCORPIÃO

Os escorpianos são regidos pelo elemento água, assim como Câncer. Quando o Sol está passando por esse signo, a sua intuição e a sua sensibilidade são afloradas, e você deve ter cuidado para que isso não gere desequilíbrio psicológico. Tenha cuidado para não deixar os cuidados consigo mesmo em último lugar.

SAGITÁRIO

Os sagitarianos costumam não lidar tão bem com os seus sentimentos mais profundos, porque esses são fonte de inseguranças. Por isso, você tende a reprimir essas emoções e agir como se elas não te afetassem, mas isso se torna mais difícil quando o Sol ingressa em Câncer. Dê mais atenção a si mesmo para que isso não te prejudique.

CAPRICÓRNIO

Câncer é o signo oposto complementar de Capricórnio. Isso significa que as energias cancerianas são, de certa forma, opostas aos traços comuns do seu signo, como o ceticismo, a frieza e a intolerância. É exatamente por isso que se fala sobre complementaridade, porque a influência de Câncer te desafia a buscar equilíbrio desses extremos.

AQUÁRIO

Os nativos de Aquário costumam ser extremamente racionais e, por isso, acabam reprimindo algumas emoções que se consideram ‘inferiores’ como o ciúmes e o medo. Porém, esses sentimentos vêm à tona durante o trânsito do Sol por Câncer e você precisa dar atenção a eles para que não gerem comportamentos explosivos.

PEIXES

Os piscianos se sentem mais emotivos durante o trânsito do Sol por Câncer e precisam tomar cuidado para que não levem tudo para o lado pessoal. Além disso, você tende a tomar os problemas dos outros como sua responsabilidade e acaba se sentindo sobrecarregado e frustrado.

