Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/2)

Leão

Touro

Aquário

Áries

Peixes

Gêmeos

Escorpião

Virgem

Libra

Câncer

Capricórnio

Sagitário

A semana começa com uma Lua Nova em Peixes, o que proporciona mais inspiração e motivação para conquistar nossos sonhos. Essa fase lunar traz reflexões sobre nossas crenças, e sobre a forma como cultivamos nossa espiritualidade. Apesar de toda a intensidade (e um pouco de instabilidade) que podemos sentir agora, a passagem da Lua por Peixes deixa nos deixa mais próximos de quem amamos. Aproveite o feriado de carnaval para curtir do seu jeito, mas tenha cuidado com os excessos e com os momentos de fuga da realidade.A Lua Nova em Peixes pode te deixar mais distraído para cumprir tarefas complicadas, mas desperta inspiração e sua intuição. Para iniciar esse novo ciclo lunar, reconheça os padrões que você está repetindo em sua vida, para colocar um ponto final no que precisa ser deixado para trás.A Lua Nova em Peixes desafia os taurinos a abrir mão do autocontrole para entrar em contato com seus desejos e sentimentos sem tantos julgamentos. Aproveite o novo ciclo lunar para se permitir mais, descobrindo novas faces da sua personalidade.A Lua Nova em Peixes pode trazer conversas e ideias revolucionárias, que te fazem reavaliar suas prioridades. Conecte-se com a sua intuição para iniciar um novo ciclo em sua vida com mais leveza e autenticidade.Aproveite a influência de Peixes para aprender a escutar sua voz interior. Esse momento também é muito propício para que você fique em sintonia com as pessoas amadas, escute com empatia e se expresse sinceramente, para iniciar esse novo ciclo com mais leveza.A Lua Nova no seu signo simboliza recomeços, e você pode aproveitar essa força para se libertar dos hábitos, assuntos e situações que estão se tornando um obstáculo no seu dia a dia. Reconheça os encerramentos que podem ser retirados de cada experiência, para iniciar um novo ciclo.Aproveite a força da Lua Nova para formular novos planos, que te aproximem cada vez mais daquilo que você almeja. Deixe sua criatividade fluir, mas lembre-se de ter paciência com o tempo que cada coisa leva.As pessoas de Escorpião ficam mais vulneráveis hoje, porque a Lua Nova em Peixes faz com que você esteja mais perceptivo e seja influenciado por tudo aquilo que te cerca. Sabendo disso, tenha cautela para não se abalar com situações que não te envolvem diretamente.A Lua Nova em Peixes te ajuda a vislumbrar novos caminhos, que te levam a estar cada vez mais alinhado ao seu propósito. Abrace suas próprias ideias, e permita-se viver novas experiências.O começo de um novo ciclo lunar é sempre muito significativo, principalmente quando acontece em Peixes. Reconheça suas forças e se conecte com sua autoestima, para começar a trilhar novos caminhos.A Lua Nova em Peixes proporciona uma visão mais sensível e leve sobre a vida, e te faz sentir conectado com tudo que te cerca. Aproveite para se conectar de forma mais profunda às pessoas que você ama, mas tenha cuidado para não absorver os problemas dos outros.Para os capricornianos, o início de um novo ciclo lunar pode ser um desafio, porque traz um movimento de modificar padrões e se desvencilhar de imposições morais. Analise as ideias que são mais ‘rígidas’ para você, e procure ser um pouco mais flexível.A generosidade e a empatia são atenuados pelas influências piscianas, que te ajudam a se conectar com pessoas amadas. A lunação que acontece hoje simboliza o início de um novo ciclo, mas, para começar com o pé direito, você precisa deixar algumas coisas para trás.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.