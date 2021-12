Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/12)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Câncer

Peixes

Touro

Sagitário

Virgem

Libra

Leão

Áries

A Lua cheia que aconteceu em Gêmeos ontem (19) desperta a criatividade, o que é favorável para tomar novos rumos e desenvolver novas ideias no trabalho. Como o Sol está transitando por Sagitário apenas por mais alguns dias, podemos aproveitar a influência das energias sagitarianas para sair da zona de conforto, em busca daquilo que desejamos alcançar. Além disso, hoje Vênus começa a caminhar para trás. A retrogradação de um astro indica um momento em que os assuntos influenciados por ele passam por um momento de revisão e estruturação. Com Vênus retrógrado no final do ano, é importante estar atento aos sinais e refletir sobre aquilo que você realmente deseja, principalmente para as relações afetivas.A emotividade aflorada pelo posicionamento da Lua em Câncer pode representar um perigo, porque os aquarianos podem interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil.A Lua ingressou em Câncer ontem, despertando mais paciência e empatia, configurando um bom momento para conciliações. Por outro lado, você deve ter cuidado para não falar demais em um momento de raiva, porque a quadratura que está se formando entre Saturno e Urano pode despertar uma postura agressiva para se expressar.Os nativos de Escorpião podem se envolver em brigas hoje, porque o seu humor fica instável e qualquer problema pode parecer o fim do mundo. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva e acabar magoando alguém importante. Saiba que é necessário estar calmo para que o diálogo não se torne um grande conflito.Os geminianos são afetados pelo trígono que Mercúrio, seu planeta regente, está formando com Urano hoje. Por isso, saiba que é normal se sentir mais ansioso e acelerado, mas tente equilibrar essa tendência fazendo algo que te desestresse, como um exercício físico ou meditação.Os piscianos tendem a fazer ‘tempestade em copo d’água’ quando a Lua está transitando por Câncer, que é um signo de água assim como o seu. Por isso, você deve manter-se introspectivo e evitar assuntos delicados. Lembre-se que, para dialogar, você precisa estar calmo, ou as consequências não serão agradáveis.O posicionamento da Lua em Câncer te traz bem-estar, fazendo com que você se sinta tranquilo em um ambiente familiar. Sendo assim, uma dica interessante para aproveitar um momento de lazer hoje é fazer algo legal com as pessoas que você convive, trazendo mais harmonia para sua casa.O trígono que está se formando entre Vênus e Urano hoje pode fazer com que você queira receber mais do que doar, mesmo que não perceba isso. Lembre-se que em todo tipo de relação, principalmente as românticas, deve haver equilíbrio em todos os sentidos. Caso precise de um tempo sozinho, se respeite, mas seja gentil ao comunicar isso.Com a influência de Câncer, os virginianos se sentem irritados com os seus próprios sentimentos, porque se torna mais difícil controlá-los. Lembre-se que a sua falta de habilidade para lidar com suas emoções não é culpa dos outros, que não merecem sofrer as consequências. É necessário aprender a acolher os seus sentimentos.A presença da Lua em Câncer te deixa mais sensível, o que pode ser bom para a sua vida afetiva, mas também faz com que você se estresse e se magoe com mais facilidade. Sabendo disso, procure dialogar abertamente sobre o que te chateou, mas questione se você não está deixando a razão de lado.Os nativos de Leão podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante a passagem da Lua por Câncer. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve.O posicionamento da Lua em Câncer pode evidenciar o seu temperamento explosivo em momentos de estresse. A insubordinação pode lhe causar sérios problemas e você deve ter muito cuidado com a forma que conversa com as pessoas com quem se relaciona afetivamente, porque a obstinação de ambos gera discussões graves.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.