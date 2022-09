Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (19/9)

Aquário

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua minguante pelo signo de Câncer. Isso significa que precisaremos começar a segunda-feira de forma um pouco menos acelerada do que de costume, porque a produtividade pode ser afetada pelas questões pessoas que estamos passando neste momento. Por mais que seja necessário saber gerenciar nossas emoções, para que elas não afetem descontroladamente a vida profissional, por exemplo, também é essencial sermos compreensivos com nós mesmos. Faça um pequeno exercício: imagine que um amigo próximo está contando para você sobre as dificuldades que está vivendo agora (que são exatamente as mesmas que você) e reflita: você está se acolhendo da mesma forma que acolheria uma pessoa amada?A Lua minguante em Câncer te desafia a refletir sobre aqueles pensamentos e sentimentos que você tenta deixar 'dormentes'. Porém, para que essas questões não sejam carregadas para o próximo ciclo lunar, é preciso encará-los com coragem e, principalmente, sendo honesto consigo mesmo. Pense em cada solução disponível para os problemas que você está enfrentando, isso pode ajudá-lo a solucioná-los.Você pode aproveitar essa fase lunar para se desapegar de todas as energias negativas, se permita observar suas emoções e entender quais suas prioridades, o que lhe faz bem. O mais importante é focar em você. Dê uma desacelerada e comece a semana pensando de uma forma mais clara sobre si mesmo.A Lua em Câncer continua trazendo maior sensibilidade e carência ao seu signo. Isso significa que precisaremos começar a segunda-feira de forma mais leve do que de costume, porque a produtividade pode ser afetada pelas questões pessoas que estamos passando. Busque um bom gerenciamento das emoções, para que elas não afetem descontroladamente a vida profissional.Mercúrio retrógrado em Libra forma oposição com Júpiter em Áries. Tenha cuidado com as manipulações, você pode acabar tentando fazer com que as coisas ao seu redor sejam realizadas apenas pela sua vontade, podendo gerar confusão e debates de ideias. A Lua Minguante em Câncer pode potencializar essa manipulação, porque você está se sentido mais carente.Mercúrio continua retrógrado em Libra e hoje forma uma oposição com Júpiter em Áries. Por isso há uma tendência à manipulação para fazer as coisas de acordo com a própria vontade, podendo gerar confusões e debates de ideias. Estejam atentos e prontos para ouvir e não ajam por impulso.A Lua em Câncer pode deixá-los mais carentes, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para finalizar com coragem aqueles assuntos ou relacionamentos que estão sendo desgastantes. Não se sobrecarregue com suas emoções, tenha cuidado para não ignorá-las, buscando formas de escape que não são benéficas para você.Para os leoninos, precisamos destacar que o Sol em Virgem forma trígono com Plutão em Capricórnio, como o Sol é seu planeta regente, podemos ficar atentos a mudanças estruturais tanto no trabalho quanto em casa.Por ser Lua minguante e estarem mais introspectivos, as relações pessoais e profissionais podem ser complicadas, tenha mais paciência e se preciso mantenha seu espaço. Esse momento mais introspectivo pode ser usado para melhorar seu autoconhecimento e entender melhor como estão suas emoções.A Lua minguante em Câncer traz aos sagitarianos a necessidade de parar e olhar mais para seus sentimentos mesmo que isso seja difícil. É necessário saber gerenciar suas emoções, para que elas não afetem descontroladamente a vida profissional.Os arianos podem se sentir menos produtivos durante essa segunda-feira, mas algumas mudanças estruturais no trabalho e nas tarefas de casa podem ocorrer, mesmo que não seja por vontade própria. Aproveite a Lua Minguante em Câncer para pensar e trabalhar com calma, sem que seus sentimentos intensificados por ela o atrapalhem.Hoje Vênus em Virgem forma trígono com Urano em Touro. Esse aspecto afeta diretamente os taurinos, já que Vênus é seu planeta regente e Urano se encontra no signo. Isso vai trazer uma mudança em busca das próprias prioridades, levando vocês a terem conversas construtivas.Hoje Vênus em Virgem forma trígono com Urano em Touro. Mudanças em prol das próprias prioridades podem ocorrer, trazendo dúvidas. É necessário que reavalie seus relacionamentos e a forma como tem se comunicado com as pessoas ao seu redor. Conversas construtivas podem surgir em seu dia.