Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (19/12)

A semana se inicia com a entrada da Lua em Escorpião, marcando um momento de muita intensidade emocional. Essa intensidade é sentida também porque estamos vivendo os últimos dias da temporada sagitariana, já que o Sol entrará em Capricórnio na quarta-feira (21/12). Sendo assim, estamos vivendo um momento de transição. O Sol estava em um dos signos mais expansivos, descontraídos e espontâneos do zodíaco, e nenhuma dessas características são compatíveis com Capricórnio. O espírito jovial que estava sendo predominante nas últimas semanas começa a se transformar, nos deixando mais sérias e inflexíveis. As futilidades ficarão em segundo plano, e podemos acabar adotando uma postura mais cética e desconfiada.A natureza sagitariana revela a liberdade, excitação, despreocupação e leveza. Por outro lado, a determinação desse signo pode te levar a achar que você está sempre com razão. É preciso maturidade para ouvir as pessoas e entendê-las de maneira aberta e com gentileza. Para criarmos laços fortes, precisamos mostrar interesse e respeito pelo outro.Os nativos de Aquário podem se sentir irritados por ter que lidar com os sentimentos que são despertados pela Lua em Escorpião. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.O sextil que está se formando entre o Sol (planeta regente dos nativos de Leão) em Sagitário e Saturno em Aquário indica um bom momento no trabalho. Caso você saiba medir racionalmente os prós e contras, os investimentos feitos nesse momento tendem a trazer resultados prósperos.Os nativos de Libra se sentem mais conectados com a sua essência quando a Lua está transitando por Escorpião. Por outro lado, caso você esteja vivendo conflitos emocionais, eles podem ser amplificados nesse momento e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada ao que te incomodar, e acabar gerando discussões desnecessárias.Alguma ideia ilusória pode estar guiando suas decisões nesse momento. É importante colocar os pés no chão para encarar a realidade nua e crua, sem prestar atenção apenas no que lhe agrada.A entrada da Lua em Escorpião não é tão fácil para os taurinos, porque este é o signo oposto ao seu, o que significa que você pode não integrar muito bem as energias despertadas nesse momento. Para transmutar essa tendência, tente não focar naquilo que te incomoda e faça o esforço de ser compreensivo com o outro.A entrada da Lua em Escorpião, somada a vários aspectos que estão se formando no céu hoje, pode fazer com que você se sinta um pouco vulnerável. Caso você perceba que os pequenos acontecimentos estão afetando o seu humor e a sua concentração no trabalho, pare um pouco para acolher seus sentimentos e se acalmar.Com a entrada da Lua em Leão, sentiremos a intuição mais aguçada e as emoções se tornam mais intensas. Por isso, o melhor a se fazer é absorver as situações inesperadas e não tirar conclusões precipitadas.Como a Lua é o planeta regente de Câncer, o posicionamento desse astro em Escorpião te influencia diretamente. Esse aspecto impulsiona certo vitimismo e egocentrismo da sua parte e você deve ter cuidado para não incitar discussões sem fundamentos. Lembre-se de ter empatia para conversar.A presença da Lua em Escorpião, somada à forte influência de Sagitário durante esse mês, faz com que você perceba a necessidade de dar mais atenção à sua fé. Muitas vezes, o ceticismo de Virgem pode fazer com que você enxergue o mundo de forma muito pessimista.A presença da Lua no seu signo te ajuda a se sentir mais confiante, mas também pode impulsionar um comportamento egocêntrico. Por isso, tenha cautela ao dialogar com as pessoas que você convive, lembrando de tentar compreender o lado do outro.Com a passagem da Lua por Escorpião na segunda, o início da semana pode ser um pouco conturbado, já que os sentimentos podem acabar falando mais alto. É importante aproveitar para reconhecer aquilo que você tem negligenciado, mas que é essencial para o seu bem-estar emocional.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.