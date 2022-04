Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (18/4)

Gêmeos

Capricórnio

Câncer

Aquário

Escorpião

Touro

Virgem

Áries

Peixes

Leão

Sagitário

Libra

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

Nesta semana, a influência de Peixes continua intensa, já que Marte entrou neste signo na última sexta-feira (15). Além disso, Netuno, Saturno e Vênus já estavam transitando por Peixes, o que forma um alinhamento planetário. A presença da Lua em Escorpião - que é um signo de água, assim como Peixes - configura um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Além disso, a Lua está formando uma oposição com Urano em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Apesar de ser considerado um aspecto desarmônico, essa quadratura nos leva a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades.O trânsito da Lua por Escorpião indica intensidade e densidade. Esse é um momento para reconhecer sombras e lidar com o emocional. O momento pode exigir muita análise e ponderação, pois tende a ser realmente mais confuso e emocionalmente carregado. Em excesso, o que é remédio pode se tornar veneno.A presença da Lua em Escorpião, somada à forte influência de Peixes durante esse mês, faz com que você perceba a necessidade de dar mais atenção à sua fé. Muitas vezes, o ceticismo de Capricórnio pode fazer com que você enxergue o mundo de forma muito pessimista.Como a Lua é o planeta regente de Câncer, o posicionamento desse astro em Escorpião te influencia diretamente. Esse aspecto impulsiona certo vitimismo e egocentrismo da sua parte e você deve ter cuidado para não incitar discussões sem fundamentos. Lembre-se de ter empatia para conversar.Os nativos de Aquário podem se sentir irritados por ter que lidar com os sentimentos que são despertados pela Lua em Escorpião. Sabendo disso, tenha cuidado para não se comportar de forma egoísta, esquecendo de considerar o ponto de vista das outras pessoas que podem ser afetadas por suas ações.Hoje a Lua em Escorpião forma uma quadratura com Saturno em Aquário, o que pode impulsionar um comportamento um pouco egocêntrico. Por isso, tenha cautela ao dialogar com as pessoas que você convive, lembrando de tentar compreender o lado do outro. Lembre-se que nem tudo o que você sente é uma verdade absoluta.Hoje Urano, que está transitando por Touro, forma um aspecto tenso com a Lua, o que pode ocasionar alguma situação inesperada. As transformações que estão começando a vir à tona e os contratempos que podem ocorrer hoje são relacionadas ao trânsito da Lua por Escorpião, que é o signo oposto de Touro. Esse momento exigirá paciência e resiliência.Os virginianos são conhecidos por sua necessidade de controlar as situações. Como as energias escorpianas fazem com que isso se torne ainda mais difícil, você pode se sentir muito irritado e acabar descontando isso nas pessoas ao redor. Tome cuidado para não avaliar excessivamente as situações, isso apenas te deixa mais confuso. Busque resolver um problema de cada vez, focando naquilo que é mais prático no momento.Mudanças de atitude e mentalidade estão rolando para que você se sinta com mais poder de ação e transformação. A presença da Lua em Escorpião faz com que a autoconfiança para colocar as coisas em prática esteja diretamente relacionada com a forma que você encara suas inseguranças. Tentar acobertar seus sentimentos apenas causa confusão mental.A vontade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você. Hoje é preciso ter cuidado para não criar conflitos externos, por não conseguir compreender o que está se passando internamente. É um bom momento para dedicar-se ao autoconhecimento.A presença da Lua em Escorpião tende a ser desafiadora, porque forma uma quadratura com o seu Sol natal -o que significa que você pode não integrar muito bem as energias despertadas nesse momento. Para transmutar essa tendência, tente não focar naquilo que te incomoda e faça o esforço de ser compreensivo com o outro.A dica para os sagitarianos é ser flexível para enxergar as transformações que são necessárias para o seu desenvolvimento. A presença da Lua em Escorpião te ajuda a identificar os pontos que estão atrasando a sua rotina e fazendo com que você se sinta sobrecarregado. Utilize a criatividade característica do seu signo para traçar metas práticas.Os nativos de Libra se sentem mais conectados com a sua essência quando a Lua está transitando por Escorpião. Por outro lado, caso você esteja vivendo conflitos emocionais, eles podem ser amplificados nesse momento e você deve ter cuidado para não reagir de forma exagerada ao que te incomodar, e acabar gerando discussões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.