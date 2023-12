Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (18/12)

A segunda-feira inicia com a Lua no signo de Peixes. Tente fazer uma pausa nesse ritmo frenético e busque se conectar um pouco com a natureza, o mar, as águas ou com suas águas internas. Se possível, tente flexibilizar um pouco os seus horários, pois a semana já inicia te convidando a lidar com o seu lado mais sensível e sonhador, contemplar é preciso. Hoje você acorda muito mais otimista e confiante. A Lua em sintonia com Júpiter e Mercúrio traz alguns questionamentos, tente ajustar algumas ideias. E como estamos na Lunação de Sagitário, a grande questão é: O que dá sentido à sua existência? Esse desejo de mudar as coisas vai fazer você mergulhar nos seus valores e enxergar as situações por um outro ângulo. E no período da noite, a Lua vai fazer um aspecto tenso com Marte, a energia muda. Pode ser que você tome uma decisão. E qual o caminho você vai escolher?

Áries

2023 está finalizando, mas você ainda tem muito fôlego, ariano(a). A sintonia entre Mercúrio e Júpiter coloca holofotes nas suas ideias. Sinto que hoje você pode ampliar sua rede de relacionamentos profissionais. É possível que alguma proposta, projeto ou um pedido de aumento sejam aceitos. Se expresse!

Touro

Mercúrio e Júpiter se unem e você pode contar com a sorte, taurino(a). Aproveite para divulgar seu trabalho, pois tudo indica que o que você fala, escreve ou divulga vai fazer você colher bons frutos. O universo está te oferecendo uma oportunidade de descobrir novos caminhos.

Gêmeos

Confia, geminiano(a), nem tudo está perdido. Antes de 2023 finalizar você pode se surpreender com uma reviravolta. Sinto que você pode ter um insight mágico e encontrar uma saída para uma situação complicada ou desafiadora na sua vida, especialmente se for um problema financeiro.

Câncer

Mercúrio e Júpiter se unem e podem abrir algumas portas. Os encontros serão marcados por comunicação, possibilidade de diálogos e as oportunidades podem surgir em suas amizades ou grupos. Aproveite a segunda-feira para reafirmar acordos, opinar e ouvir o que o outro tem a dizer.

Leão

Prepare-se para os elogios, leonino(a). A semana inicia do jeito que você gosta. Pode ser que você seja visto(a), aplaudido(a) e reconhecido(a). O lugar de destaque é seu. E tudo que foi barrado ou descartado anteriormente, agora será aprovado. Aproveite porque você merece.

Virgem

A sua criatividade está em alta, virginiano(a). Mercúrio e Júpiter trazem novas ideias e muita inspiração. Sinto que você precisa sair um pouco da rigidez e descobrir maneiras de fazer de si uma pessoa autêntica. Busque um hobby ou momentos de diversão para melhorar a autoestima.

Libra

A semana inicia sob a interação entre Mercúrio e Júpiter e você vai perceber que sua casa fica mais movimentada. Aproveite para refletir sobre experiências do passado, seus vínculos familiares, pois esse é o momento ideal para resolver um conflito. O espaço está super favorável para boas discussões.

Escorpião

A comunicação, as trocas e conversas com pessoas próximas estão sendo abençoadas por Júpiter. Aproveite para resolver mal-entendidos. Pode ser uma semana de grandes aprendizados e diálogos enriquecedores. Dedique-se às leituras, escrita, cursos e tudo alimente sua mente.

Sagitário

Mercúrio e Júpiter em sintonia vão movimentar sua vida financeira. Aproveite para administrar melhor seus recursos, revisar gastos ou encontrar meios para valorizar mais o seu trabalho. A segunda-feira será o melhor dia para reavaliar suas despesas.

Capricórnio

Vai florescer, capricorniano(a)! Você inicia a semana mais animado(a). O momento está super fértil, dê passagem para suas ideias. Mercúrio e Júpiter se unem abençoando seus projetos e alargando as possibilidades.

Sinto que uma oportunidade virá através de algo que aconteceu no início de dezembro.

Aquário

Aproveite a boa sintonia entre Mercúrio e Júpiter e compartilhe seus sentimentos, aquariano(a). É uma semana de muitas curas e reconciliação. Hoje o dia está super favorável para uma boa conversa ou resolução de um conflito. Aproveite para iniciar 2024 sem rusgas e sem ressentimentos.

Peixes

Aproveite essa semana para fortalecer suas conexões sociais e aprimorar sua comunicação, pisciano(a). Pode surgir um convite para participar de um evento, grupo ou projeto. Sinto que será uma ótima oportunidade para expandir seus conhecimentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.