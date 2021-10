Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (18/10)

Hoje a Lua ingressa em Áries e nós devemos tomar muito cuidado para não deixar que os nossos impulsos sobreponham a razão, porque as atitudes que tomarmos de forma impensada nesse momento terão consequências desagradáveis. Em se tratando das relações afetivas, devemos ter uma cautela especial para não incitar discussões por motivos mínimos, que podem ser relevados, porque elas podem tomar uma proporção muito maior. As vibrações mais altas que são despertadas pelo primeiro signo do zodíaco são relacionadas à autoconfiança e à determinação para correr atrás dos seus objetivos e, por isso, esse é um momento interessante para que você analise o caminho que está traçando e o que deve ser alterado para que você esteja cada dia mais próximo daquilo que almeja. Essa reflexão é favorecida pelo fim da retrogradação de Mercúrio e de Júpiter que acontece hoje, configurando um momento adequado para começarmos a colocar em prática tudo aquilo que foi pensado nas últimas semanas.



Aquário

O posicionamento da Lua em Áries faz com que você se sinta mais estressado e você pode acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor. Aproveite o fim da retrogradação de Mercúrio para identificar aquilo que se mostrou não fazer mais sentido para ser quem você deseja e conquistar o que almeja durante as últimas semanas, mas tome cuidado com as atitudes precipitadas.



Câncer

Hoje é importante que você internalize desde o início do dia que não precisa dar conta de tudo e que deve respeitar seu o ritmo, para conseguir realizar o que deseja sem estressar-se desnecessariamente. Além disso, reflita se você não está se sobrecarregando ao abraçar responsabilidades que não são suas.



Escorpião

A conjuntura astrológica atual pode fazer com que você se sinta excessivamente ansioso, como se não houvesse tempo suficiente para realizar tudo o que deseja. Uma dica interessante para lidar com essa angústia é fazer um planejamento real, sem esperar que você tenha uma produtividade constante, que te ajude a dispor as tarefas que precisa cumprir em determinado prazo.



Capricórnio

O posicionamento dos astros hoje faz com que seu pensamento fique acelerado, o que te deixa ansioso e acaba por atrapalhar a sua produtividade. Sendo assim, tenha cuidado para não se prender a esse ciclo e busque organizar suas tarefas para reconhecer que você tem capacidade de cumpri-las com serenidade.



Libra

As energias arianas geram um incômodo relacionado à mutabilidade das suas emoções, que podem te levar ‘do céu ao inferno’ em questão de minutos. Sabendo disso, procure iniciar o dia com práticas que te auxiliam a manter o foco, como a meditação. Escrever o que você está sentindo também te ajuda a clarear a mente.



Peixes

Os nativos de Peixes tem uma sensibilidade aguçada, que faz com que sejam especialmente suscetíveis ao ambiente. Portanto, tenha cautela para não permitir que a irritação de outras pessoas não te afete e, caso perceba que isso está acontecendo, procure ter um dia de recolhimento para conectar-se consigo mesmo.



Leão

Os nativos de Leão devem ter muito cuidado para não transformar suas vontades em exigências, estabelecendo um padrão inalcançável para si mesmo e para as pessoas com quem convivem. Esse comportamento apenas gera frustração e distanciamento em suas relações. Você pode estar tentando encontrar culpados para seus problemas, ao invés de focar em resolvê-los.



Sagitário

Hoje é importante que você se mantenha mais reservado, para evitar envolver-se em conflitos e também para que possa lidar diretamente com as suas emoções, sem correr o risco de projetá-las em outras pessoas. Busque identificar a raiz dos sentimentos que estão te incomodando para entender como você pode modificá-los.



Gêmeos

Hoje você tende a se irritar facilmente com qualquer situação que saia fora do seu controle. Para ter mais leveza durante o dia, busque mentalizar que os imprevistos acontecem apenas para que você aprenda uma nova forma de lidar com determinada situação, evidenciando o seu potencial de ser resiliente.



Áries

É importante que você procure transmutar as tendências desafiadoras do seu signo, que são amplificadas hoje. Uma forma interessante de fazer isso é aproveitar a paixão característica de Áries para se conectar com a pessoa que você se relaciona ou está interessado. Fazer atividades físicas também ajuda a direcionar sua energia.



Virgem

Os virginianos tendem a ficar irritados e a enxergar defeito em tudo que os cerca, devido à influência de Áries hoje. Por isso, é importante esforçar-se para manter a serenidade e também para identificar os momentos em que você não conseguirá ficar calmo, sendo melhor afastar-se com o intuito de evitar conflitos.



Touro

Os taurinos prezam muito pela estabilidade emocional, a qual é ameaçada pela influência ariana hoje e, por isso, é comum que você se sinta inseguro e seja acometido por pensamentos sabotadores. Nesses casos, é importante conversar abertamente com quem você se relaciona, mas tenha cuidado para não incitar discussões.