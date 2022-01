Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (17/1)

Neste momento, muitos trânsitos astrológicos estão nos direcionando a encarar situações e sentimentos intensos, que nos deixam mais incomodados e inseguros. Desde o fim de dezembro, o Sol está em Capricórnio, onde também se encontra Vênus retrógrada. Outro astro que começou o movimento de retrogradação na última sexta-feira (14) foi Mercúrio, que causa falhas na comunicação.



Desde ontem, o Sol e Plutão se encontraram e estão transitando juntos, despertando uma tensão interna e externa. Essa conjunção, que acontece todos os anos no mês de janeiro, costuma iluminar (com a energia do Sol) nossas questões que estão ‘guardadas’ no inconsciente (que é um domínio de Plutão).



Como se não fosse suficiente, a Lua está transitando por Câncer e entra na fase crescente hoje, despertando um turbilhão de sentimentos.

Câncer

A produtividade se torna mais baixa durante as próximas semanas e nos sentimos mais estressados por isso. É importante não lutar contra os efeitos da retrogradação, os pontos desafiadores que são causados por ela apenas evidenciam a necessidade de fazer as coisas com mais presença, atenção e consciência.

Aquário

A desaceleração causada por Mercúrio retrógrado pode mostrar pontos a serem melhorados na vida pessoal e profissional, mas é preciso ser flexível para enxergar a necessidade de mudança.

Capricórnio

Esse não é um bom período para realizar atos comerciais muito importantes. Os contratos, acordos ou planos formais feitos neste período tendem a não se concretizar de acordo com o que era esperado.

Gêmeos

A reflexão e revisão das nossas metas e dos pilares morais e éticos que direcionam nossas atitudes é uma das maiores forças de Mercúrio retrógrado. Porém, mesmo que os pensamentos se modifiquem profundamente nos próximos dias, é necessário lembrar que, enquanto Mercúrio não voltar ao seu movimento usual, nós não devemos tomar nenhuma decisão efetiva.

Escorpião

Como estaremos trabalhando na reestruturação de pensamentos e projetos, a influência de Aquário pode ser benéfica, já que as energias aquarianas trazem expansão mental e ativam a criatividade. Os hábitos e as escolhas diárias devem estar alinhados ao nosso propósito e a retrogradação auxilia nesse processo.

Libra

A influência de Mercúrio retrógrado nos ajuda a sair do ritmo automático que levamos a vida, para repensar nossas prioridades. Por isso, podemos aproveitar esse momento para colocar na balança aquilo que realmente vale o gasto de energia.

Leão

As energias mais favoráveis despertas por Mercúrio retrógrado nos ajudam a revisar e aprimorar projetos, retomar assuntos que ficaram mal resolvidos, limpar e organizar a casa e o ambiente de trabalho, refletir e reavaliar crenças limitante que não agregam mais nada em nossas vidas.

Touro

Apesar de nos sentirmos um pouco inseguros com todas as transformações que estão acontecendo neste momento, devemos entender esse processo como uma oportunidade de evoluir. No dia 25 de janeiro, Mercúrio retrógrado entra no signo de Capricórnio, nos levando a encarar questões sobre responsabilidade afetiva.

Peixes

Os aparecimentos do passado também são situações influenciadas pela retrogradação de Mercúrio e de Vênus. Como o Sol e Vênus estão transitando por Capricórnio, signo relacionado à responsabilidade e à coerência, estamos lidando neste momento com as consequências das nossas escolhas.

Sagitário

As energias piscianas, que são evidenciadas pelo trânsito de Júpiter, nos deixam mais sensíveis e podemos acabar levando tudo para o lado pessoal. Como Mercúrio influencia os processos comunicativos, é muito importante ter cuidado com a forma que expressamos os sentimentos.

Virgem

As pequenas coisas que nos incomodam nas pessoas com que nos relacionamos se tornam mais evidentes quando Mercúrio está retrogradando. Por isso, os conflitos podem acabar tomando uma proporção muito maior do que realmente têm. Como a sensibilidade não é o forte de Aquário, será necessário ter cuidado para não perder o tato ao nos expressar.

Áries

Os pensamentos que estão vindo à tona nesse momento são uma expressão dos seus dramas interiores. Por mais que essas questões sejam difíceis de lidar, é muito importante estar aberto para resolver o que estiver ao seu alcance neste momento, para que isso não seja um peso tão grande.



